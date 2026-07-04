«Villaflor»: Santiago Mitre llevará a Netflix la historia de Azucena Villaflor y la infiltración de Alfredo Astiz

La película, protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani, reconstruye el origen de las Madres de Plaza de Mayo y uno de los episodios más trágicos de la última dictadura militar. Su estreno está previsto para 2027.

Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani encarna a Alfredo Astiz en una película que reconstruye el origen de las Madres de Plaza de Mayo desde dos perspectivas opuestas

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Tras el reconocimiento internacional obtenido con «Argentina, 1985», el director Santiago Mitre volverá a explorar la historia reciente del país con «Villaflor», un thriller político que llegará a Netflix en 2027.

La producción tendrá como protagonistas a Verónica Llinás, quien interpretará a Azucena Villaflor, y a Peter Lanzani, en el papel del exteniente de la Armada Alfredo Astiz.

Peter Lanzani como Alfredo Astiz. La nueva película de Santiago Mitre reconstruye el secuestro y asesinato de Azucena Villaflor y la infiltración de Alfredo Astiz.

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Alfredo Ignacio Astiz, nacido en Mar del Plata el 8 de noviembre de 1951, es un exmilitar, represor y ex espía argentino, considerado uno de los principales responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Actualmente cumple múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Durante la dictadura se infiltró en organizaciones de derechos humanos utilizando la identidad falsa de Gustavo Niño. Integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante el régimen militar en Argentina.

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Una historia contada desde dos miradas

El guion, escrito por Santiago Mitre junto a Mariano Llinás, transcurre durante 1977 y desarrolla dos relatos paralelos.

Por un lado, sigue la misión encomendada a Alfredo Astiz para infiltrarse en la Iglesia de la Santa Cruz, donde familiares de personas desaparecidas comenzaron a organizarse para reclamar por sus seres queridos. En paralelo, narra cómo Azucena Villaflor transformó la búsqueda de su hijo desaparecido en una lucha colectiva que dio origen a las Madres de Plaza de Mayo.

La película reconstruye la operación de inteligencia mediante la cual Astiz logró ganarse la confianza del grupo, incluyendo a la monja francesa Alice Domon, interpretada por Camille Cottin.

La película también reconstruye el modo en que Astiz logró ganarse la confianza de integrantes del grupo, entre ellas la monja francesa Alice Domon, interpretada por Camille Cottin

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El secuestro en la Iglesia Santa Cruz

El largometraje también abordará el operativo represivo que culminó con el secuestro de Azucena Villaflor, Alice Domon y otros integrantes del grupo de la Iglesia Santa Cruz en diciembre de 1977, considerado uno de los hechos más emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Mitre explicó que la propuesta busca reconstruir «un momento real y específico» de la historia argentina a través de personas comunes enfrentadas a circunstancias extremas, con un enfoque más íntimo que el desarrollado en Argentina, 1985.

La traza histórica de Azucena Villaflor (Infografía realizada por G5 Fox para Diario Anticipos)

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Un elenco con figuras del cine argentino

Además de Verónica Llinás y Peter Lanzani, el elenco está integrado por Soledad Villamil, Valeria Lois, Muriel Santa Ana, Susana Pampín, Alicia Guerra, Viviana El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ranzenberg y Juliana Muras, entre otros.

También participan Enrique Piñeyro, Antonia Bengoechea y José Mehrez.

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Rodaje en Buenos Aires

La producción es una coproducción entre La Unión de los Ríos y Maneki Films.

El rodaje se desarrolló durante doce semanas en distintas locaciones de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana, incluyendo Avellaneda, Lanús, Berazategui, San Isidro, Vicente López, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.

Con estreno previsto para 2027, «Villaflor» será la nueva apuesta de Santiago Mitre para abordar uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina a través del cine.

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