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Bajen la foto de ESTRELLA, ¡la puta madre!, ya no la buscan, bajen la puta foto

Diario Anticipos informó la búsqueda de la menor cuando se le pidió difundir su imagen y, una vez conocida su aparición, dio cuenta del reclamo para retirarla.

Por Andres Llinares

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Gaby Ned, autoritarismo, odio, rechazo e impunidad
Gaby Ned, autoritarismo, odio, rechazo e impunidad

Bajen la foto de ESTRELLA, ¡la puta madre! Ya no la buscan. Bajen la puta foto. En Argentina, la normativa principal es la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley reconoce a los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos y establece que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de garantizarlos.

El mensaje es de una mujer que colocó la foto de portada que lleva esta nota, que dice llamarse Gaby Ned y que vive en Haedo. La verdad, las formas son de las peores. Generan lo que combaten. O sea, rechazo. Cuando quieras conseguir algo, manejáte de manera totalmente contraria.

Primero que las cosas no son automáticas. Segundo que a Diario Anticipos se le pidió que difunda la búsqueda. Tercero que no nos gusta que nos insulten. Cuarto, Gaby Ned o quién seas, no amenaces, dirigite directamente al organismo correspondiente. Insultar es feo por otro lado. Y las leyes las conocemos. Lo que también conocemos es lo que mucho lectores querían. Por último hicimos lo que teníamos que hacer.

No sabemos si usted lo hizo. Tampoco nos interesa. Todos lo que hicieron algo, tuvieron buenas intenciones. Las suyas no son buenas. Usted no ordena la información que circula en portales y redes. Nadie lo hace en el país. Resulta que se atribuye derechos que nadie tiene y encima insulta y da órdenes.

Absolutamente autoritaria, roza con un esquema dictatorial que no tienen nada que ver con el diálogo y el respeto que exige la democracia. Guste o no, lo exige la democracia.

Lo importante fue lo que hicimos, lo que ocurrió, con que fuentes hablamos, lo que publicamos y punto. No tenemos que darle a alguien como usted explicaciones.

Lo que le repetimos a quien quiera leer: un mensaje así provoca el efecto contrario al que se desea: rechazo. Y detrás de un apodo, aparte de rechazo, en esta oportunidad genera impunidad, la impunidad de los intolerantes.

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