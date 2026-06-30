Avanza en el Senado el proyecto para declarar a Tucumán capital del país cada 9 de Julio

A menos de un mes de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el Senado de la Nación dio un nuevo paso para otorgarle rango de ley a un reconocimiento histórico para Tucumán. La Comisión de Educación y Cultura emitió dictamen favorable al proyecto que propone declarar a San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina cada 9 de Julio.

La iniciativa es impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y apunta a formalizar mediante una ley una distinción que actualmente se encuentra vigente a través del Decreto 81/1991, que establece a la capital tucumana como Capital Simbólica de la República Argentina durante la conmemoración de la Independencia.

El proyecto también contempla que los actos oficiales organizados por el Gobierno nacional para celebrar el Día de la Independencia se desarrollen en San Miguel de Tucumán, en reconocimiento al rol central que tuvo la provincia en la historia argentina, al ser el lugar donde se firmó la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816.

La iniciativa viene siendo impulsada por Ávila desde 2021 y ya había obtenido un dictamen favorable en 2024. Sin embargo, la renovación de autoridades y los cambios en la conformación de las comisiones legislativas obligaron a reiniciar parte del proceso parlamentario.

Tras el nuevo avance legislativo, la senadora destacó que el proyecto busca saldar una deuda histórica con la provincia. «Fue en Tucumán donde nació la Patria y donde se declaró la Independencia. Ese rol fundacional merece un reconocimiento legal permanente», señaló.

Por su parte, Sandra Mendoza destacó el carácter integrador de la propuesta y remarcó que se trata de una iniciativa que trasciende diferencias políticas, al poner en valor la historia, la memoria y el espíritu federal del país.

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