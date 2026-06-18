Una legisladora de Kicillof cargó contra Cristina Kirchner: “jode bastante las pelotas” (hablar es gratis)

Berenice Iañez, diputada provincial cercana a Axel Kicillof, cuestionó duramente a Cristina Fernández de Kirchner durante una exposición en la cátedra libre «Hebe de Bonafini». También criticó la estrategia electoral del kirchnerismo y pidió una renovación doctrinaria del peronismo.

Acá te dejamos el párrafo exacto de la diputada provincial Berenice Iañez y su descalificación a Cristina Fernández de Kirchner ✅​✅​✅​👇​:

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La interna que atraviesa al peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada provincial Berenice Iañez, identificada con el espacio político del gobernador Axel Kicillof, lanzara fuertes críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una exposición en la cátedra libre «Hebe de Bonafini», la legisladora sostuvo que la exmandataria se encuentra «bastante equivocada» y utilizó una frase que rápidamente generó repercusiones dentro del universo peronista.

“Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, expresó.

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Defensa de Kicillof y críticas al liderazgo de Cristina

En su intervención, Iañez defendió el rol de Axel Kicillof como la figura que debe conducir una nueva etapa dentro del peronismo y cuestionó los mecanismos de definición de candidaturas impulsados por el kirchnerismo.

“Cuando me quieren venir a decir que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano, cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien. Romeo y Julieta no terminó bien”, afirmó.

La diputada también cuestionó la idea de que una conducción política pueda resolver el rumbo del espacio mediante mensajes o intervenciones puntuales.

“Pensamos que alguien va a venir con un video y nos va a decir quién es el candidato a presidente, o a quién tienen que votar los argentinos”, señaló como ocurrió en 2019.

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Un llamado a renovar el peronismo

Las declaraciones se produjeron en medio de las tensiones entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y aquellos que respaldan la construcción política encabezada por Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, Iañez planteó la necesidad de impulsar una actualización doctrinaria del movimiento justicialista para adaptarlo a los desafíos actuales.

“Hay que hacer una actualización del peronismo, una actualización política y doctrinaria, y esas son las nuevas canciones que planteaba Axel”, sostuvo.

Las palabras de la legisladora llamaron la atención debido a que, cuando asumió su banca en 2021, había manifestado públicamente su “lealtad absoluta” a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una posición que ahora parece haber quedado atrás en el marco de la disputa por el liderazgo del peronismo.

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