Ituzaingó ofrece un fin de semana con arte, música, folklore y tango

El Municipio de Ituzaingó presentó una nueva agenda cultural para este fin de semana, con una variada propuesta de actividades artísticas y recreativas destinadas a vecinos y visitantes. Todas las iniciativas son gratuitas y, en el caso de las que se realizan al aire libre, quedarán suspendidas en caso de lluvia.

La programación comenzará el viernes 12 de junio a las 18 horas con la inauguración de la muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos”, que podrá visitarse en la Galería de Arte Municipal, ubicada en Soler 217. La exposición reúne parte del trabajo de uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel internacional.

El sábado 13 habrá opciones para distintos públicos. Entre las 15 y las 18 horas, la Plaza San Martín será escenario de una nueva edición del Patio de Folklore, un espacio pensado para disfrutar de la música y las tradiciones populares.

Más tarde, a las 16 horas, el Auditorio Néstor Kirchner recibirá una nueva jornada del Ciclo Integrarte Héctor Vigna, un encuentro que combina literatura, arte y música y que es coordinado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Ituzaingó.

El domingo 14, también de 15 a 18 horas, la Plaza San Martín será sede del tradicional Baldosón de Tango, una propuesta que invita a bailar y compartir una tarde al ritmo del género rioplatense.

Además, quienes deseen recorrer exposiciones artísticas podrán hacerlo el sábado entre las 10 y las 17 horas. A la muestra de León Ferrari se suma “Fragmentos”, una exposición del colectivo fotográfico Instante Conurbano que se presenta en el Museo Histórico y de Arte Municipal, ubicado en Olazábal 855.

De esta manera, Ituzaingó vuelve a ofrecer un fin de semana con actividades culturales para todas las edades, promoviendo espacios de encuentro y participación en distintos puntos de la ciudad.

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