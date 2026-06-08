La Universidad de Morón distinguió a Alejandro Slokar con el doctorado honoris causa

La Universidad de Morón entregó el título de doctor honoris causa al juez y profesor Alejandro Slokar, en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del Derecho Penal y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La ceremonia se realizó en la sede de la universidad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a referentes del mundo académico, judicial, político y sindical. La decisión de otorgar la máxima distinción de la casa de estudios fue aprobada por unanimidad.

El acto fue encabezado por el rector de la universidad, Héctor Norberto Porto Lemma, quien destacó la trayectoria profesional y humana del homenajeado. “Alejandro Slokar es una figura de referencia para el derecho argentino”, expresó durante su discurso.

Por su parte, el decano de la Escuela Superior de Leyes, Pablo Navarro, repasó el vínculo de casi 50 años que une a Slokar con la institución y resaltó el orgullo de la comunidad educativa por el reconocimiento.

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Además del diploma, la universidad le entregó las palmas de roble, una insignia que forma parte de los símbolos de la institución y representa valores vinculados a la libertad y la justicia.

Durante su exposición, titulada “La justicia social como condición democrática”, Slokar sostuvo que la justicia social es un requisito fundamental para el desarrollo democrático del país. En ese sentido, afirmó que “sin justicia social cualquier proyecto de país es inviable” y remarcó la importancia del Estado y del Poder Judicial para garantizar derechos y proteger a los sectores más vulnerables.

La presentación de reconocimiento estuvo a cargo del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, quien destacó la trayectoria académica y judicial del homenajeado. También participó el presbítero Carlos Accaputo, quien resaltó el compromiso social compartido con Slokar a lo largo de los años.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena; el intendente de La Plata, Julio Alak; el exgobernador Felipe Solá; y los exjueces del histórico Juicio a las Juntas, León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, entre otros referentes de distintos sectores.

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