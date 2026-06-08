Más de 130 personas participaron del lanzamiento del Comité Morón de la Izquierda

Mientras el Gobierno nacional avanza con aumentos en los servicios, el transporte y los combustibles, y profundiza un rumbo económico que genera fuertes cuestionamientos y limitaciones desde distintos sectores sociales, más de 130 personas se reunieron en Morón para lanzar un comité político que busca fortalecer la organización en los barrios, los lugares de trabajo y los centros de estudio.

Jorgelina Esteche, principal referente del PTS Morón abrió la convocatoria

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Con la participación de más de 130 personas, se realizó en Morón la primera reunión de un comité político impulsado por militantes vinculados al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Del encuentro formaron parte estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, jubilados, docentes, trabajadores estatales, empleados de la industria del plástico y el cuero, trabajadores del transporte, personal del Hospital Posadas y representantes de otros sectores laborales.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Jorgelina Esteche, dirigente docente y referente del PTS, quien convocó a fortalecer estos espacios de organización política y social en los distintos barrios del distrito. Según se informó, participaron vecinos y militantes de Morón, El Palomar, Haedo, Castelar, Morón Sur y zonas aledañas.

El cierre de la asamblea fue encabezado por Patricio del Corro, ex legislador porteño del PTS, quien destacó la importancia de construir espacios democráticos donde los participantes puedan debatir y votar las distintas propuestas. Además, planteó la necesidad de fortalecer la organización en apoyo a conflictos laborales y promover la discusión sobre la construcción de una alternativa política ligada a la clase trabajadora.

Trabajo en comisiones y nuevas incorporaciones

Durante la jornada, los asistentes trabajaron en distintas comisiones temáticas. Desde la organización señalaron que muchas de las personas presentes participaban por primera vez de una actividad de este tipo. Entre ellas, hubo asistentes que manifestaron haberse alejado recientemente del peronismo, así como también simpatizantes de la izquierda que buscaban involucrarse de manera más activa.

Los debates permitieron intercambiar experiencias y discutir propuestas relacionadas con la organización territorial, la actividad sindical y la participación en centros de estudiantes.

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Resoluciones y próximas actividades

Entre las principales resoluciones adoptadas durante el encuentro se destacó la realización periódica de reuniones, el funcionamiento democrático del comité y el impulso de iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.

También se acordó promover la participación en el próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, desarrollar una red regional contra los femicidios y fortalecer la presencia territorial mediante actividades de difusión.

Los participantes votaron además la realización de una nueva reunión dentro de un mes y analizaron la posibilidad de extender la experiencia a otras localidades de la región. Entre los objetivos planteados figuran la organización de debates programáticos, la promoción de actividades culturales, deportivas y artísticas, y acciones de solidaridad internacional con los pueblos de Bolivia, Venezuela y Cuba.

¿Quién es Jorgelina Esteche?

Jorgelina Esteche es una docente de Historia de Morón, dirigente sindical vinculada a la agrupación docente La Marrón dentro de SUTEBA Morón y referente local del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U).

En los últimos años tuvo participación en distintas candidaturas del FIT-U en Morón. En 2021 encabezó una lista local de la izquierda y en 2025 fue candidata a concejal por ese espacio político.

Según perfiles y publicaciones de organizaciones de izquierda, trabaja como docente en escuelas de Morón y Castelar, es congresal de SUTEBA Morón y participa activamente en reclamos vinculados a educación pública, derechos de las mujeres, derechos humanos y conflictos laborales, especialmente en apoyo a trabajadores del Hospital Posadas.

Por lo tanto, en el texto que compartiste aparece como una de las principales organizadoras de este nuevo comité político en Morón, desde su rol de dirigente docente y militante del PTS.

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¿Quién es Patricio del Corro?

Patricio del Corro es un sociólogo y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), una de las principales fuerzas que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U).

También fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. vinculadas a derechos laborales, educación, vivienda y derechos humanos. argentina e internacional. del Frente de Izquierda Unidad, fue el encargado de cerrar la asamblea realizada en Morón.

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