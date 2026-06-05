Un grupo suizo compró las 894 estaciones de servicio Shell en Argentina

Después de varias semanas de negociaciones, se confirmó la venta de las estaciones de servicio Shell que operan en Argentina.

La compra incluye toda la red de estaciones de servicio, que representa cerca del 18% del mercado de combustibles del país, además de la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, instalaciones de abastecimiento en Ezeiza y Aeroparque, y terminales de combustible ubicadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Hasta ahora, estos activos pertenecían a Raízen, una sociedad integrada por la petrolera Shell y el grupo brasileño Cosan.

Mercuria ya tiene presencia en Argentina a través de su participación en Phoenix Global Resources, donde comparte negocios con el grupo inversor Integra Capital, presidido por José Luis Manzano. Según fuentes del sector energético, Manzano tuvo un papel importante en las negociaciones para concretar la operación. También trascendió que participan del negocio la distribuidora eléctrica Edenor y el propio empresario mendocino.

Desde Mercuria aseguraron que mantendrán la continuidad de las operaciones y que buscarán impulsar el crecimiento del negocio en el país. La compañía destacó que Argentina es un mercado energético con potencial de expansión y oportunidades de inversión a largo plazo.

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Por su parte, Raízen informó que los fondos obtenidos serán destinados a fortalecer su estructura financiera y que la venta forma parte de una estrategia para concentrar inversiones en mercados considerados prioritarios.

La operación aún deberá cumplir con distintos requisitos regulatorios y judiciales antes de concretarse definitivamente. Se espera que el cierre de la transacción se realice durante el actual año fiscal.

Fundada en 2004 en Suiza, Mercuria es una de las principales compañías independientes de comercialización de energía y materias primas del mundo. Opera en más de 50 países y desarrolla actividades vinculadas al petróleo, gas, electricidad, energías renovables y metales, además de contar con negocios en distintos países de América Latina.

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