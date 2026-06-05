Murió el Indio Solari, líder de Los Redonditos de Ricota, a los 77 años en Parque Leloir (El Rock de Luto)

Según trascendió, personal médico acudió a la vivienda y certificó el fallecimiento. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó, mientras que se realizarán las actuaciones de rigor para determinar oficialmente la causa de muerte. Solari padecía Parkinson, enfermedad que había hecho pública una década atrás y que en los últimos años había condicionado su actividad artística.

La noticia provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Dueño de una obra que marcó a varias generaciones, el Indio construyó una de las trayectorias más influyentes del rock nacional, caracterizada por su bajo perfil mediático, letras cargadas de simbolismo y una relación única con su público.

Nacido el 17 de enero de 1949, fundó en 1975 junto a Skay Beilinson la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la ciudad de La Plata. Con una propuesta artística independiente y alejada de los circuitos tradicionales de la industria musical, el grupo se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la música para transformarse en una identidad colectiva para miles de seguidores.

Durante más de dos décadas, Los Redondos construyeron una de las carreras más exitosas del rock argentino. Discos como «Oktubre», «Un baión para el ojo idiota», «¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado» y «Luzbelito» quedaron incorporados al patrimonio cultural de varias generaciones. La banda editó nueve álbumes de estudio antes de su separación definitiva en 2001.

Tras el final de Los Redondos, Solari inició una nueva etapa artística junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Con esa formación publicó discos como «El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel)», «Porco Rex», «El perfume de la tempestad», «Pajaritos, bravos muchachitos» y «El ruiseñor, el amor y la muerte», consolidando una carrera solista que mantuvo intacta su capacidad de convocatoria.

Su último recital masivo tuvo lugar en Olavarría en marzo de 2017. Desde entonces fue reduciendo sus apariciones públicas debido al avance del Parkinson, aunque continuó vinculado a la música mediante grabaciones, publicaciones y participaciones virtuales junto a Los Fundamentalistas.

En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, el músico había revelado públicamente su diagnóstico al expresar ante miles de seguidores: «El Parkinson me anda pisando los talones». A partir de ese momento habló con naturalidad sobre la enfermedad y los desafíos que implicaba para su vida cotidiana y artística.

Con el avance del cuadro clínico, en 2023 confirmó su retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, continuó participando de proyectos musicales y mantuvo un contacto permanente con su público a través de mensajes, grabaciones y apariciones especiales. Su última aparición pública ocurrió en enero de 2026, cuando envió un mensaje de agradecimiento tras recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Meses atrás, familiares y allegados habían desmentido versiones sobre un supuesto accidente cerebrovascular y aclararon que el artista se encontraba realizándose controles médicos de rutina.

La muerte del Indio Solari cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del rock argentino. Su voz, sus canciones y su figura enigmática dejaron una huella que trascendió generaciones y consolidaron su lugar como uno de los artistas más influyentes y convocantes de la música popular nacional.