El sabbatellismo volvió a reclamar a Lucas Ghi el tratamiento del Presupuesto 2026

A más de 20 días de haber presentado formalmente el pedido, el sabbatellismo volvió a reclamar al intendente Lucas Ghi la convocatoria para tratar el Presupuesto 2026 y cuestionó la falta de avances por parte del Departamento Ejecutivo.

A través de un comunicado, el espacio político sostuvo que la demora profundiza la crisis que atraviesa el Municipio de Morón y reiteró el pedido con carácter de urgencia. Además, aseguró que no encuentra motivos para postergar una herramienta que considera fundamental para la administración comunal.

Desde el sector referenciado en Martín Sabbatella remarcaron que ya adelantaron su voto positivo al proyecto y afirmaron que, sumando las posiciones de otros bloques que manifestaron la misma postura, están garantizados tanto el quórum como la mayoría necesaria para aprobarlo de manera inmediata.

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En ese sentido, sostuvieron que la actual falta de tratamiento responde a una decisión política y no a una dificultad legislativa. «La parálisis actual es una decisión política, no legislativa», señalaron en el documento difundido este jueves.

El espacio también advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, genera la ausencia del presupuesto en distintas áreas de gestión. Según expresaron, vecinos y vecinas continúan sufriendo un deterioro en servicios esenciales como seguridad, salud, higiene urbana, iluminación y bacheo.

Finalmente, el sabbatellismo ratificó su disposición a acompañar la iniciativa y volvió a solicitar al intendente Lucas Ghi que convoque cuanto antes a su tratamiento. «El presupuesto contará con nuestro voto afirmativo», señalaron, al tiempo que reclamaron avanzar en medidas que permitan ordenar la situación económica y financiera del Municipio.

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