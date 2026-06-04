Agenda cultural para disfrutar este fin de semana en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó dio a conocer la agenda de actividades culturales y recreativas que se realizarán este fin de semana en distintos espacios del distrito.

Sábado 6 de junio

De 15 a 18 horas, la Plaza San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre, será sede del tradicional Patio de Folklore, una propuesta para disfrutar de la música y la danza popular.

Más tarde, a las 17:30 horas, en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), se realizará la presentación del libro “Renacer… Aprender a soltar y sanar”, de la autora María Laura Hornes.

Domingo 7 de junio

Entre las 15 y las 18 horas, la Plaza San Martín recibirá una nueva edición del Baldosón de Tango, un encuentro destinado a los amantes de la música ciudadana y el baile.

Muestras artísticas

Además, el sábado de 10 a 17 horas podrán visitarse dos exposiciones:

“Muestra Rodante”, perteneciente a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en la Galería Municipal de Arte (Soler 217).

“Fragmentos”, del colectivo fotográfico Instante Conurbano, en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Las actividades forman parte de la programación cultural impulsada por el Municipio para promover el acceso libre y gratuito al arte y la cultura en la comunidad.

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