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Agenda cultural para disfrutar este fin de semana en Ituzaingó

Todas las propuestas son gratuitas y, en el caso de las actividades al aire libre, se suspenden por lluvia.

Por Aldana Farinelli

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Cultura Ituzaingo

El Municipio de Ituzaingó dio a conocer la agenda de actividades culturales y recreativas que se realizarán este fin de semana en distintos espacios del distrito.

Sábado 6 de junio

De 15 a 18 horas, la Plaza San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre, será sede del tradicional Patio de Folklore, una propuesta para disfrutar de la música y la danza popular.

Más tarde, a las 17:30 horas, en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), se realizará la presentación del libro “Renacer… Aprender a soltar y sanar”, de la autora María Laura Hornes.

Domingo 7 de junio

Entre las 15 y las 18 horas, la Plaza San Martín recibirá una nueva edición del Baldosón de Tango, un encuentro destinado a los amantes de la música ciudadana y el baile.

Muestras artísticas

Además, el sábado de 10 a 17 horas podrán visitarse dos exposiciones:

  • “Muestra Rodante”, perteneciente a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en la Galería Municipal de Arte (Soler 217).
  • “Fragmentos”, del colectivo fotográfico Instante Conurbano, en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Las actividades forman parte de la programación cultural impulsada por el Municipio para promover el acceso libre y gratuito al arte y la cultura en la comunidad.

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