El Museo Nacional de Aeronáutica de Morón abre sus talleres de restauración al público

El cuidado del patrimonio histórico no solo requiere pasión, sino también precisión, paciencia y un profundo respeto por los detalles del pasado. Este fin de semana, el Museo Nacional de Aeronáutica (MNA) invitará al público general a correr el velo de uno de sus secretos mejor guardados. Durante las jornadas del sábado 30 y domingo 31 de mayo, las puertas del Hangar 4 de Restauraciones se abrirán de par en par, permitiendo que los visitantes observen en vivo el minucioso trabajo que devuelve el esplendor a las leyendas del aire.

El gran atractivo de la fecha será el encuentro directo con las obras del Grupo Técnico de Restauraciones Aeronáuticas (GTRA). Esta asociación civil sin fines de lucro trabaja codo a codo con las autoridades del museo, aportando mano de obra calificada, investigación histórica y un compromiso inquebrantable para salvar del deterioro a piezas fundamentales de la identidad aérea de la Nación.

Un recorrido por el Hangar 4: la cuna de la resurrección aeronáutica

Quienes se acerquen al hangar de restauración se encontrarán con un taller vivo, donde el metal, la pintura original y los planos antiguos se fusionan. El GTRA exhibirá los significativos avances logrados en diversas aeronaves icónicas que marcaron hitos de la industria nacional y de la defensa militar.

Entre los proyectos en proceso que se podrán apreciar de cerca se destacan:

Mock-up del IA-63 Pampa: La maqueta de desarrollo a escala real del emblemático avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (FMA).

La maqueta de desarrollo a escala real del emblemático avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (FMA). Avro Lincoln: El gigante bombardero cuatrimotor de origen británico que sirvió en la Fuerza Aérea Argentina a mediados del siglo XX y que representa una de las piezas más colosales del museo.

El gigante bombardero cuatrimotor de origen británico que sirvió en la Fuerza Aérea Argentina a mediados del siglo XX y que representa una de las piezas más colosales del museo. Douglas A-4B Skyhawk (C-240): Una aeronave de un valor emotivo e histórico incalculable, protagonista central de las misiones de la Guerra de Malvinas en 1982.

Una aeronave de un valor emotivo e histórico incalculable, protagonista central de las misiones de la Guerra de Malvinas en 1982. Douglas C-47 Skytrain y Boeing CH-47 Chinook (H-93): Dos leyendas del transporte aéreo, fundamentales para la logística y el abastecimiento de las bases antárticas argentinas.

Dos leyendas del transporte aéreo, fundamentales para la logística y el abastecimiento de las bases antárticas argentinas. Junkers Ju-52: El clásico trimotor de transporte de los años 30, una verdadera joya de la ingeniería aeronáutica mundial.

Acceso exclusivo: Además de la recorrida por los talleres, el museo dispondrá una atracción especial para los amantes de la aviación táctica: se habilitará el ingreso al interior del imponente C-130 Hercules, el cual estará abierto al público de 10:30 a 16:00 horas. Grandes y chicos podrán experimentar la sensación de estar en la bodega de carga de uno de los transportes militares más robustos del planeta.

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El Museo Nacional de Aeronáutica: un guardián de la historia en Morón

Ubicado en el predio de la Base Aérea Militar Morón (antiguo Aeródromo de Morón), el Museo Nacional de Aeronáutica es una institución civil y militar que custodia el acervo aeronáutico del país. Trasladado desde su antigua sede en el barrio porteño de Palermo a principios de la década de los 2000, sus hangares actuales ofrecen el espacio ideal para albergar más de un centenar de aeronaves originales, motores, uniformes, armamento y maquetas históricas.

El museo no solo resguarda aviones de combate, sino también piezas que marcaron la aviación comercial del país, los vuelos de exploración a la Antártida y los prototipos nacidos del ingenio local en Córdoba. Eventos como este permiten al público comprender que detrás de cada máquina pulida expuesta al sol, hay miles de horas de trabajo silencioso destinadas a combatir el óxido y el paso del tiempo.

Guía para el visitante: horarios, accesos y tarifas

Para garantizar el ingreso seguro y ordenado a la base aérea, la organización detalló los requisitos obligatorios para este fin de semana:

Días y Horarios

Fecha: Sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Sábado 30 y domingo 31 de mayo. Horario general del Museo: De 10:00 a 17:00 horas.

De 10:00 a 17:00 horas. Horario de visita al C-130 Hercules: De 10:30 a 16:00 horas.

Tarifas y Entradas

Entrada general: $4.000 por persona.

$4.000 por persona. Acceso SIN CARGO: Menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de la Guerra de Malvinas. Modalidad: Visita sin reserva previa.

Ingreso y Requisitos

Dirección: Avenida Eva Perón 2200, Morón (Provincia de Buenos Aires).

Avenida Eva Perón 2200, Morón (Provincia de Buenos Aires). Documentación obligatoria: Se debe presentar DNI físico de forma indispensable en los controles de acceso para ingresar a las instalaciones militares de la Base Aérea.

La cita promete ser una jornada inolvidable para compartir en familia, conectar con la historia de nuestros cielos y valorar el esfuerzo técnico de quienes mantienen viva la memoria de las alas argentinas.

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