Charly García y Sting: Cuándo sale el esperado tema

Charly García y Sting se unieron para una de las colaboraciones más esperadas. "In the City" saldrá el 9 de octubre tal como confirmaron los músicos a través de sus redes sociales. El importante rol del hurlinghense Dominic Miller.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Charly Garcia y Sting

El tema de Charly García y Sting se publicará en plataformas digitales y en vinilo y se trata de una versión de “In the City That Never Sleep”, incluida en el disco Kill Gill del argentino.

En el video publicado por los músicos, el autor de «Promesas sobre el bidet», aparece a bordo de un antiguo taxi mientras Sting también cruza la ciudad, a bordo de un vehículo.

Dominic Miller, guitarrista, productor y compositor argentino oriundo de Hurlingham se hace presente en el video uniendo las dos nacionalidades.

El lanzamiento de “In the City” está confirmado para el 9 de octubre, luego de rumores que nacieron con la visita del ex The Police a la Argentina cuando se presentó en el Movistar Arena. Fue allí cuando circularon las primeras fotos de los rockeros juntos.

