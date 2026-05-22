Herramientas Informáticas: 2 cursos gratis en ituzaingó abren su inscripción

La convocatoria para acceder a una capacitación gratuita en Herramientas Informáticas ya se encuentra abierta de forma oficial para todos los residentes de Ituzaingó.

Cabe destacar que estas propuestas de Herramientas Informáticas se enfocan de forma práctica en el aprendizaje de Microsoft Excel, el software de gestión comercial y administrativa más demandado por las empresas. Carecer de conocimientos sobre planillas de cálculo automatizadas se consolida como la principal barrera de exclusión para los mayores de 18 años que buscan trabajo de oficina o comercio.

La iniciativa forma parte del programa «Camino a tus logros», una política de cercanía que la Dirección de Empleo y Capacitación municipal coordina para acercar la oferta educativa a las necesidades concretas de contratación de las pymes industriales y comerciales de la región oeste.

El cronograma de las clases: Desde el nivel básico hasta las fórmulas

La estructura pedagógica del curso fue planificada bajo la modalidad de talleres intensivos, evitando largas extensiones teóricas y concentrando el contenido en los requerimientos diarios de un puesto administrativo. Las clases de Herramientas Informáticas se dictarán en dos viernes consecutivos en un horario estratégico que permite la asistencia de personas con cargas familiares.

El cronograma oficial de contenidos quedó establecido de la siguiente manera:

Jornada 1 (Viernes 29 de mayo – 10:00 a 12:00 hs): “Introducción básica a Microsoft Excel”. Estará enfocada en el reconocimiento de la interfaz del programa, la carga de datos estructurados, la fisonomía de las celdas y el formato básico de planillas de control.

“Introducción básica a Microsoft Excel”. Estará enfocada en el reconocimiento de la interfaz del programa, la carga de datos estructurados, la fisonomía de las celdas y el formato básico de planillas de control. Jornada 2 (Viernes 5 de junio – 10:00 a 12:00 hs): “Fórmulas de Microsoft Excel”. En este módulo avanzado se capacitará a los estudiantes en automatización de cálculos matemáticos, promedios, condicionales lógicos y funciones financieras elementales de uso corporativo.

Cómo inscribirse hoy: Oficinas físicas y canales telefónicos

Para garantizar la transparencia en la asignación de las vacantes en los cursos de Herramientas Informáticas y evitar demoras en los sistemas informáticos, las autoridades locales determinaron que la postulación al curso se realice bajo un esquema de atención personalizada de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Los vecinos interesados en dominar estas Herramientas Informáticas indispensables cuentan con dos vías de comunicación exclusivas para asegurar su lugar:

Inscripción presencial: Asistiendo con documentación personal a la sede de la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicada en la calle Fragio 183, en el centro del distrito. Inscripción remota: Comunicándose de forma telefónica a la línea fija de asistencia directa 2120-1969, donde el personal administrativo registrará los datos del aspirante.

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El valor del software administrativo frente a la desocupación

La demanda de capacitación en competencias digitales ha crecido exponencialmente en el conurbano bonaerense debido a los cambios en los perfiles de contratación de las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, un currículum vitae que no certifique destreza en el manejo de computadoras y hojas de cálculo queda rezagado frente a postulantes con formación técnica complementaria.

Aprender a usar Herramientas Informáticas permite a los trabajadores independientes, administrativos y estudiantes organizar inventarios comerciales, llevar la contabilidad interna de un negocio y procesar grandes volúmenes de datos con velocidad. Por esta razón, el programa municipal apunta a nivelar las oportunidades de inserción laboral en los barrios más alejados de los centros de formación tradicionales.

Articulación local: El puente hacia la bolsa de empleo municipal

El verdadero valor agregado del programa «Camino a tus logros» radica en su vinculación con el sector productivo local. Al finalizar las dos jornadas intensivas de Herramientas Informáticas, los datos y perfiles profesionales de los egresados quedan incorporados de forma automática a la Bolsa de Empleo Activa que administra la Secretaría de Desarrollo Productivo de Ituzaingó.

Esta base de datos es la primera fuente de consulta obligatoria a la que acuden las industrias del parque industrial del oeste y los comercios minoristas de las avenidas céntricas cuando necesitan cubrir puestos vacantes. De esta forma, el taller técnico gratuito funciona como un acelerador real de contratación, transformando el aprendizaje de aula en una oportunidad concreta de empleo en blanco y bajo las normativas legales vigentes.

El dominio de las nuevas tecnologías y Herramientas Informáticas orientadas a la administración es una herramienta de emancipación económica indispensable en los tiempos actuales. Acercarse a las dependencias municipales para incorporar conocimientos sobre software y algoritmos comerciales es el primer paso firme para jerarquizar el perfil profesional de los ciudadanos del oeste, asegurando un ingreso digno y calificado al competitivo mundo del trabajo.

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