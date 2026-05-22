Expo Mate: 3 jornadas solidarias duplican su tamaño en San Isidro

La Expo Mate 2026 está lista para dar inicio a su segunda edición consecutiva, transformando el espacio público en un circuito interactivo bajo la premisa de que la tradición no solo se visita, sino que se experimenta en primera persona.

La totalidad de los fondos obtenidos por la venta de pases de la Expo Mate se destinará de forma directa e íntegra a la compra de equipamiento técnico especializado para la atención médica del Hospital Central de San Isidro.

El encuentro de Expo Mate se desarrollará desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo inclusive, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, aprovechando el feriado nacional por el aniversario de la Revolución de Mayo para congregar a productores de todo el país.

Un predio que duplica su tamaño para recibir al público en la Expo Mate

La organización de Expo Mate confirmó una fuerte apuesta de infraestructura para esta entrega. El Centro Municipal de Exposiciones expandió su superficie operativa a los 9.500 metros cuadrados, lo que representa casi el doble de la capacidad física utilizada en el debut de la muestra durante 2025.

Esta ampliación perimetral garantizará una circulación fluida y cómoda para los contingentes de visitantes, mitigando el amontonamiento en los sectores de mayor rotación. El espacio albergará de forma holgada el Patio Yerbatero, los corredores de stands comerciales de marcas líderes y los puestos de artesanos especializados en cuero, metal y madera que exhibirán las últimas tendencias en accesorios materos de autor.

Agenda confirmada: El cronograma de apertura del sábado 23

La primera de las tres jornadas de la Expo Mate desplegará una grilla de actividades simultáneas distribuidas en tres áreas estratégicas dentro del predio de la costa, diseñadas para captar el interés de diferentes perfiles de público:

Rincón Matero (Sector de Experiencias):

13:00 hs: Taller interactivo «Tu blend serrano», dictado por especialistas de HSC Hierbas Serranas.

Taller interactivo «Tu blend serrano», dictado por especialistas de HSC Hierbas Serranas. 14:00 hs: Clase magistral de la Academia de la Yerba Mate sobre «Yerba mate y maridaje».

Clase magistral de la Academia de la Yerba Mate sobre «Yerba mate y maridaje». 15:00 hs: Conferencia participativa «Mate y té: yerba de autor».

Conferencia participativa «Mate y té: yerba de autor». 16:00 hs: Presentación especial «Del sur mate bar: más allá de los Andes».

Presentación especial «Del sur mate bar: más allá de los Andes». 17:00 hs: Lanzamiento y firma del libro histórico «Caá Porá: el espíritu de la yerba mate».

Charlas formativas y espectáculos para toda la familia

El Anfiteatro de Charlas de la Expo Mate estará dedicado a la divulgación de conocimientos, técnicas de cultivo y actividades lúdicas infantiles. La actividad abrirá a las 11:00 horas con el taller de «Tintes con Yerba Mate» de Espacio Shera, seguido a las 12:30 horas por la clásica «Mateada de cuentos y títeres» coordinada por la artista Lisi Amondarain para entretener a los más chicos.

Por la tarde, a las 14:00 horas, se dictará la ponencia «Emprender con impacto social», dando paso a las 15:00 horas a una disertación a cargo de una sommelier profesional sobre la «Historia y procesos del mate». A las 16:00 horas, la Academia de la Yerba Mate revelará los secretos técnicos en «El arte de cebar», cerrando a las 17:00 horas con los músicos Agustín Day y Félix Mateos analizando el panorama de «Vivir de la música».

Música en vivo: Del folklore norteño al rock urbano

El Escenario Principal de la Expo Mate funcionará como el motor sonoro del predio costero desde temprano. La apertura musical estará a cargo de DJ Facu Vera a las 10:00 horas, seguido por la presentación institucional de la Banda de la Policía a las 11:30 horas.

La grilla de recitales en vivo para la tarde del sábado en la Expo Mate incluye:

13:30 hs: Presentación del solista Gon Saud.

Presentación del solista Gon Saud. 14:30 hs: Show acústico de Dani Muñoz.

Show acústico de Dani Muñoz. 15:30 hs: Recital folclórico central de Agustín Day.

Recital folclórico central de Agustín Day. 16:30 hs: Set de rock urbano clásico interpretado por Clicks Modernos.

Set de rock urbano clásico interpretado por Clicks Modernos. 17:30 hs: Ritmos de fusión litoraleña con la banda Callejón González.

Ritmos de fusión litoraleña con la banda Callejón González. 18:00 a 19:00 hs: Cierre de jornada con el After oficial a cargo de DJ Facu Vera.

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Precios, boleterías y canales de información digital

Para facilitar el acceso y evitar demoras en los ingresos del Centro de Exposiciones (ubicado en la intersección de la calle Del Barco Centenera y el Río), las autoridades habilitaron bocas de expendio físicas y virtuales. Las entradas generales fijaron un valor único de 10 mil pesos por persona.

Los pases pueden adquirirse de forma anticipada con tarjeta y medios digitales a través del portal oficial del evento (Haciendo click aquí) o personalmente en las boleterías tradicionales que funcionarán en los portones de acceso al predio durante los tres días de la muestra. Los organizadores mantendrán actualizaciones de horarios y suspensiones por mal tiempo en la cuenta de Instagram @expo.mate .

Resumen logístico de la Expo Mate 2026:

Fechas: Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo (Feriado Nacional).

Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo (Feriado Nacional). Horario de ingresos: 10:00 a 19:00 horas de forma corrida.

10:00 a 19:00 horas de forma corrida. Ubicación: Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (Calle 1 interna).

Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (Calle 1 interna). Valor de la entrada: 10 mil pesos por visitante (Fines benéficos totales).

10 mil pesos por visitante (Fines benéficos totales). Destino de fondos: Adquisición de aparatología para el Hospital Central de San Isidro.

El feriado patrio se consolida como el marco ideal para revalorizar los hábitos que definen la cultura rioplatense. Al participar de este circuito masivo, la comunidad del conurbano no solo accede a un paseo recreativo de primer nivel con artistas en vivo, sino que se transforma en un monitor directo del fortalecimiento sanitario de su región, asegurando que la solidaridad colectiva sea el motor fundamental de los festejos mayos.

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