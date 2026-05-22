Cocaína en Castelar: una investigación iniciada tras una denuncia anónima permitió desbaratar una presunta organización dedicada al narcomenudeo en distintos puntos de Castelar, partido de Morón, con ramificaciones en CABA y Merlo luego de que se realizaran ocho allanamientos.

Uno de los datos que generó mayor impacto político en la causa por cocaína en Castelar y sorprendió a propios y extraños fue que entre los domicilios allanados apareció la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, quien hasta este hoy se desempeñaba como Directora de Género del Municipio de Morón ya que fue despedida.

La funcionaria no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento y quedó con pedido de captura. Por el momento no se presentó a la Justicia pero el intendente Lucas Ghi ya la hechó (obvio) de la planta de funcionarios municipales y emitieron un comunicado de prensa dando a conocer el caso y señalando la medida que tomaron.

La investigación comenzó por una denuncia vecinal

Según el parte oficial, las tareas de investigación comenzaron en marzo de 2026 luego de que una denuncia anónima alertara sobre maniobras vinculadas a la venta de drogas en una intersección de calles de Castelar. A partir de allí, efectivos policiales realizaron seguimientos, vigilancias y tareas de campo que permitieron corroborar las actividades denunciadas en el marco de la causa por cocaína en Castelar.

Los investigadores detectaron que los sospechosos cambiaban frecuentemente de punto de venta y utilizaban distintos domicilios cercanos para continuar con la comercialización. Además, identificaron a un presunto proveedor y a otro hombre que realizaba entregas bajo modalidad “delivery” a bordo de una motocicleta.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la organización se movía entre distintos domicilios para dificultar el seguimiento policial y evitar controles permanentes en una misma zona. Esa modalidad obligó a profundizar las tareas de inteligencia y vigilancia durante varias semanas en la investigación por cocaína en Castelar.

Durante la pesquisa también se concretó una compra previa supervisada por la Policía Federal, en la que se secuestró un envoltorio con 0,3 gramos de cocaína. Ese procedimiento permitió reforzar judicialmente la investigación y avanzar hacia los allanamientos simultáneos relacionados con la venta de cocaína en Castelar.

Una mirada rápida de la venta de cocaína en Castelar

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El domicilio de la funcionaria allanada

Uno de los procedimientos se realizó sobre Isabel Pardo al 2500, Castelar Sur, domicilio donde reside Luna Suyai Ortigoza, ahora prófuga. Allí, según fuentes de la investigación, los efectivos secuestraron más de medio kilo de cocaína compactada tipo ladrillo, además de fragmentos de marihuana distribuidos entre distintos ambientes de la vivienda.

Tras conocerse el operativo vinculado a la causa por cocaína en Castelar, el intendente Lucas Ghi dispuso el apartamiento inmediato de la funcionaria y la baja de su contrato mientras avanza la investigación judicial.

Ocho allanamientos simultáneos

La Justicia autorizó ocho allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Castelar, además de procedimientos vinculados en CABA y un punto en Libertad, partido de Merlo.

En otro procedimiento realizado en Pasaje Florit 3620 (Castelar Sur), la Policía halló un ladrillo de cocaína de más de un kilo de peso, otra bolsa con droga, una balanza digital y un revólver calibre 32 con tres cartuchos.

Los investigadores sospechan que parte de la cocaína secuestrada era fraccionada para venta al menudeo en distintos puntos de la zona oeste del Conurbano. También creen que el sistema de distribución incluía entregas rápidas bajo modalidad delivery para reducir movimientos visibles en los puntos fijos de comercialización de cocaína en Castelar.

El único detenido confirmado hasta el momento fue identificado como Norberto Hernán Aliano, de 41 años, arrestado en un allanamiento sobre Cogliati 3525 (Castelar Sur), donde además se incautaron dosis de cocaína, flores de cannabis listas para consumo y anotaciones consideradas de interés para la causa y un teléfono celular (todos los clientes escrachados).

Cuadro: lista de involucrados

La investigación judicial por cocaína en Castelar apunta a una presunta organización integrada por al menos ocho personas vinculadas a la comercialización de drogas en distintos puntos de Castelar y Merlo. Pero sola una fue detenida y la otra, funcionaria del Municipio de Morón, se fugó.

Caso Situación 1) Norberto Hernán Aliano Único detenido confirmado en los allanamientos 2) Luna Suyai Ortigoza Funcionaria municipal allanada y con pedido de captura

La causa continúa en etapa investigativa y los teléfonos celulares secuestrados podrían aportar información clave sobre contactos, movimientos y posibles compradores vinculados a la organización investigada por cocaína en Castelar.

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Drogas, armas y celulares secuestrados

El balance general del operativo dejó como resultado el secuestro de 1.717,3 gramos de cocaína, 241,1 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, tres teléfonos celulares, 24.850 pesos en efectivo, un revólver calibre 32, municiones, documentación y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Los procedimientos también incluyeron allanamientos sobre Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio 3347, Presidente Ortiz al 3800 y Zavaleta al 500 todas direcciones del Partido de Merlo.

Qué se secuestró en los allanamientos

Los procedimientos realizados en distintos domicilios permitieron secuestrar droga, armas, dinero y elementos utilizados presuntamente para el narcomenudeo en una de las investigaciones más importantes por cocaína en Castelar durante las últimas semanas.

Punto Resultado 1) Isabel Pardo 2582 Cocaína compactada, marihuana y dinero en efectivo 2) Pasaje Florit 3620 Más de un kilo de cocaína, arma calibre 32 y balanza digital 3) Cogliati 3525 Detención de Norberto Hernán Aliano, cocaína, marihuana y celular 4) Gabriel Miró al 3000 Sin secuestros 5) 14 de Julio 3347 Marihuana fraccionada 6) Presidente Ortiz 3855 Municiones calibre .22, marihuana y celulares 7) Presidente Ortiz 3848 Sin secuestros 8) Zavaleta 590, Libertad Sin secuestros

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Los investigadores sostienen que la organización modificaba frecuentemente los puntos de venta para dificultar el seguimiento policial y mantener activa la comercialización de cocaína en Castelar y otros sectores de la zona oeste del Conurbano.

El operativo fue encabezado por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico bajo intervención de de la UFIJ N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y del Juzgado de Garantías N°1, cuya titular es la jueza Laura Mariel Pinto.