Tiny Desk de Foo Fighters se convirtió en tendencia mundial después de que miles de argentinos detectaran un detalle inesperado dentro de la famosa escenografía de NPR: un banderín de Club Deportivo Morón rodeado de mates, símbolos nacionales y objetos ligados a la cultura popular argentina.

La banda liderada por Dave Grohl realizó por primera vez un Tiny Desk para presentar su nuevo disco “Your Favorite Toy” y ofreció una versión íntima, emotiva y diferente de sus clásicos. Sin embargo, más allá de la música, gran parte de la conversación en redes sociales terminó girando alrededor de un rincón del Tiny Desk que tenía un inconfundible sello argentino.

Para muchos fans y críticos, el tema más emblemático y considerado “el mejor” de Foo Fighters es “Everlong”. La canción salió en 1997 dentro del álbum The Colour and the Shape y terminó convirtiéndose en el himno definitivo de la banda y acá podés escuharla ✅​✅​✅​👇​:

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El detalle de Deportivo Morón que apareció en el Tiny Desk

En una de las tomas del Tiny Desk se pudo ver claramente un banderín de Deportivo Morón ubicado entre libros, revistas, discos y objetos decorativos del famoso escritorio de NPR. La aparición sorprendió especialmente a hinchas del club del Oeste y rápidamente comenzaron a viralizarse capturas del Tiny Desk en redes sociales.

Dave Grohl principal figura de Foo Fighters hizo por primera vez un Tiny Desk y aprovecharon para presentar su nuevo disco Your Favorite Toy. Y se encontraron un banderín de Deportivo Morón. Ups.

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Pero el banderín no estaba solo. También podían verse otros elementos argentinos dentro del Tiny Desk: un mate con termo, una revista de Mercedes Sosa, un vinilo de Horacio Guarany, una chapa de las Islas Malvinas, un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo, un ejemplar del Martín Fierro y hasta un trofeo del “Gallo”.

De donde iba a salir el banderín del Gallo? De Milo J, el fan número uno de Deportivo Morón

La explicación de la presencia argentina en el Tiny Desk se remonta al reciente paso de Milo J por el ciclo musical de NPR. El joven artista, reconocido hincha de Morón, dejo gran parte de esos objetos durante su presentación, convirtiéndolos en parte permanente de la escenografía del Tiny Desk. Milo J estrenó su presentación en el Tiny Desk el jueves 30 de abril de 2026 a través del canal oficial de NPR Music en YouTube.

Acá podés ver al fanático de Deportivo Morón, Milo J en el Tiny Desk con su banderín del Deportivo Morón en el soporte del micrófono. Un crack el pibe. Desde entonces el Gallo está en las estanterías de la Radio Pública Nacional de Washington ✅​✅​✅​👇​:

Así, el cantante no solo dejó su huella musical sino también una marca cultural y territorial ligada al Oeste bonaerense en uno de los escenarios musicales más vistos del planeta.

Con apenas 19 años (nació el 25 de octubre de 2006 en Morón), el músico de Morón llevó al Tiny Desk una propuesta atravesada por folklore argentino, murga uruguaya y canción latinoamericana. Estuvo acompañado por la histórica murga Agarrate Catalina y presentó canciones de su disco La vida era más corta.

El setlist de Milo J incluyó: A) “Recordé”; B) “Cuestiones”; C) “Solifican12”; D) “Bajo de la piel”; E) “Niño”; F) “Luciérnagas”.

Además, la escenografía estuvo cargada de símbolos argentinos: mate, bandera argentina, un banderín de Deportivo Morón, referencias a Mercedes Sosa y objetos vinculados a la memoria histórica argentina.

Milo J y Agarrate Catalina en el Tiny Desk de Washington. Gran show de nuestras tierras para los que no conocer lo que bien cantamos, bailamos y actuamos. Gracias Milo.

Para muchos usuarios argentinos, la imagen del banderín de Deportivo Morón compartiendo plano con Foo Fighters y Dave Grohl dentro del Tiny Desk representó una escena impensada: un símbolo bien del conurbano colándose en una producción global seguida por millones de personas.

Desde Diario Anticipos: Gracias Milo J por apoyar Morón, Buenos Aires y Argentina y representarnos y también con nuestros valores y cultura el barrio, la provincia, el país.

Milo J canta en el Tiny Desk con el banderín de Deportivo Morón al frente, sobre el soporte del micrófono

Cómo fue el Tiny Desk de Foo Fighters

Lejos de sus recitales explosivos de estadios, la banda apostó por un formato mucho más cercano y acústico, adaptando sus canciones al espíritu íntimo del Tiny Desk.

El set del Tiny Desk incluyó temas nuevos como “Spit Shine” y “Child Actor”, además de clásicos como “Learn to Fly”, “My Hero” y “Everlong”. Uno de los momentos más emotivos llegó justamente durante “My Hero”, cuando Dave Grohl invitó al público a cantar el estribillo, generando uno de los puntos más altos de la presentación.

“He visto muchísimos Tiny Desk y tengo varios favoritos”, comentó el cantante durante el show. Luego, entre bromas, reconoció que el espacio era incluso más pequeño de lo que imaginaba.

El resultado fue un recital distinto para la historia de la banda: menos volumen, más cercanía y una inesperada conexión con Argentina que terminó robándose parte de la escena mundial del Tiny Desk.

Así fue el Tiny Desk de Foo Fighters ✅​✅​✅​👇​:

Qué significa Tiny Desk y por qué se volvió tan famoso

“Tiny Desk” significa literalmente “pequeño escritorio” o “escritorio pequeño” en castellano. El nombre surge porque los conciertos del Tiny Desk se realizan detrás de un escritorio real dentro de las oficinas de la National Public Radio (“Radio Pública Nacional” en español), en un espacio reducido rodeado de libros, discos, juguetes, revistas y objetos decorativos.

El Tiny Desk es un ciclo de conciertos íntimos creado justamente por NPR, sigla de National Public Radio (“Radio Pública Nacional” en español), una de las organizaciones periodísticas y culturales más importantes de Estados Unidos.

Con sede en Washington D.C., la National Public Radio (“Radio Pública Nacional” en español) produce noticias, programas culturales y contenido musical que se distribuye en cientos de radios públicas norteamericanas. Con el paso de los años, el Tiny Desk se convirtió en uno de los formatos musicales más exitosos de internet y en una plataforma de prestigio internacional para artistas de todos los géneros.

A diferencia de los recitales tradicionales, el Tiny Desk obliga a los músicos a reinterpretar sus canciones en espacios mínimos y con una puesta mucho más cercana. Eso permitió descubrir versiones diferentes, más emocionales y acústicas de artistas acostumbrados a tocar en estadios gigantes.

Con el tiempo, el Tiny Desk se transformó en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo digital. Pasaron figuras de todos los estilos: A) Taylor Swift; B) Adele; C) Dua Lipa; D) Mac Miller; E) BTS; F) Foo Fighters.

También participaron artistas argentinos como Nicki Nicole, Ca7riel y Paco Amoroso y Milo J, quien dejó una fuerte impronta nacional en la escenografía del Tiny Desk con objetos vinculados a la cultura argentina y al Oeste bonaerense.

Uno de los detalles más particulares del Tiny Desk es justamente que muchos músicos dejan recuerdos u objetos personales después de tocar. Por eso, con el tiempo, el pequeño escritorio de NPR terminó transformándose en una especie de museo musical global lleno de referencias culturales de distintos países.

La historia de Foo Fighters, la banda que llegó al Tiny Desk

Foo Fighters nació en 1994 después de la disolución de Nirvana tras la muerte de Kurt Cobain. En medio de ese duro contexto, Dave Grohl decidió grabar canciones por su cuenta como una forma de volver a conectarse con la música. Aquellas grabaciones terminaron convirtiéndose en el primer disco de Foo Fighters y en el inicio de una de las bandas más importantes del rock moderno.

El debut oficial de Foo Fighters llegó en 1995 con canciones como “This Is a Call” y “Big Me”, pero el grupo alcanzó una dimensión mundial pocos años después con himnos como “Everlong”, “My Hero” y “Learn to Fly”. Con el tiempo, la banda se consolidó como una referencia central del rock internacional y llenó estadios en distintos continentes.

A lo largo de su carrera, Foo Fighters ganó múltiples premios Grammy y atravesó momentos muy duros, especialmente tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins en 2022. Pese a ese golpe, el grupo continuó adelante y hoy sigue siendo una de las bandas más influyentes del planeta. La presentación en el Tiny Desk volvió a demostrar esa capacidad de reinventarse incluso en un formato completamente distinto al de sus históricos shows multitudinarios.