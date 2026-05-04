Rincón Bomba fue el escenario de una de las masacres más brutales del siglo XX en la Argentina. En 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el Estado ejecutó una represión contra el pueblo pilagá en el entonces Territorio Nacional de Formosa, un hecho silenciado durante décadas y reconocido como genocidio más de setenta años después.

El contexto histórico de la represión

Para comprender lo ocurrido en Rincón Bomba es necesario retroceder varias décadas. La masacre no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de sometimiento de los pueblos originarios en el norte argentino. Desde fines del siglo XIX, el Estado impulsó campañas militares y políticas de control territorial que derivaron en la explotación sistemática de comunidades indígenas. Las reducciones, el trabajo forzado y el despojo territorial formaron parte de ese esquema. En ese marco, lo sucedido aparece como una consecuencia extrema de esa lógica estatal.

En ocasiones el sufrimiento no tiene fin

El origen del conflicto que terminó en Rincón Bomba

En mayo de 1947, el ingenio San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, incumplió las condiciones laborales de cientos de trabajadores indígenas. El pago prometido fue reducido a menos de la mitad. Tras las protestas, los trabajadores fueron expulsados. Sin recursos, miles de personas iniciaron una migración forzada hacia Formosa, que terminaría concentrándose en la zona de Rincón Bomba.

Rincón Bomba, Formasa, y el Imperio de San Martín del Tabacal

La concentración en Rincón Bomba y el temor estatal

Miles de indígenas —pilagás, qom, wichís y mocovíes— se instalaron en el paraje, en condiciones extremas de hambre y abandono. La presencia masiva fue interpretada como una amenaza. La idea de un supuesto “malón” comenzó a circular en Las Lomitas, generando presión sobre las autoridades. La Gendarmería Nacional estableció un cerco armado sobre la comunidad en Rincón Bomba, montando posiciones con ametralladoras y controlando los movimientos.

Hambre, abandono y escalada hacia la masacre

La crisis se agravó cuando alimentos enviados por el Estado llegaron en malas condiciones, provocando intoxicaciones y muertes. La situación humanitaria se volvió insostenible. La tensión creció y el conflicto pasó de social a militar.

El 10 de octubre de 1947

El 10 de octubre de 1947, en Rincón Bomba, la Gendarmería convocó a una reunión con los caciques. Las familias acudieron confiadas. Muchas llevaban imágenes de Perón y Evita. La respuesta fue una descarga de ametralladoras. La masacre comenzó con disparos indiscriminados contra hombres, mujeres y niños.

La persecución tras la masacre

Después del ataque inicial, la represión continuó durante días. Los sobrevivientes fueron perseguidos en el monte a lo largo de kilómetros. La violencia incluyó fusilamientos, desapariciones, violaciones y quema de cuerpos. Se estima que entre 750 y 1000 personas murieron como consecuencia de la masacre de Rincón Bomba.

El apoyo aéreo

La represión en Rincón Bomba contó con intervención de la Fuerza Aérea Argentina. Un avión Junkers Ju 52, equipado con ametralladoras, operó entre el 15 y el 23 de octubre, participando en la persecución de los indígenas. La aeronave partió desde la base de El Palomar, Morón, reforzando el operativo represivo.

JU52-F-AZJU, el original alemán que se utilizó para transportar tropas

Entre los crímenes perpetrados se registraron fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestros y la reducción a trabajos forzados de cientos de personas. Como consecuencia del operativo represivo, se estima que murieron entre 750 y 1000 víctimas.

JU-52-87 que atacó poblaciones indígenas que se lo armó de ametralladoras para matar en masa a indígenas

Reducción y trabajo forzado tras Rincón Bomba

Los sobrevivientes fueron trasladados a colonias indígenas como Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas. Allí fueron sometidos a trabajos forzados y control estatal, en un sistema de reducción que buscaba disciplinar a la población.

El encubrimiento de la masacre de Rincón Bomba

Tras lo ocurrido, el Estado construyó una versión oficial que hablaba de un “alzamiento indígena”. La prensa replicó esa narrativa, justificando la represión y ocultando el crimen. Durante décadas, la masacre de Rincón Bomba desapareció del relato oficial.

La construcción de la versión oficial no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino el resultado de una acción coordinada dentro del propio aparato estatal. Los primeros informes elaborados por la Gendarmería Nacional presentaron lo ocurrido como un supuesto “alzamiento indígena”, una interpretación que luego fue avalada por el entonces Ministerio del Interior a cargo del dirigente sindical socialista Ángel Borlenghi y replicada por las autoridades del Territorio Nacional de Formosa, a cargo de Juan Carlos Díaz Colodrero, un ignota en la historia argentina.

Esa narrativa fue rápidamente amplificada por la prensa de la época, que adoptó términos como “malón” o “sublevación”, consolidando un relato que buscó justificar la represión y desviar la responsabilidad del Estado sobre los hechos.

Los medios que actuaron de inmediato fueron: A) La Nación (Bartolomé Mitre); B) Clarín (Roberto Noble); C) La Prensa (José C. Paz); D) Crítica (Natalio Botana); E) Noticias Gráficas (Alberto Haynes); F) Democracia (vinculado al gobierno de Juan Domingo Perón).

La verdad sobre Rincón Bomba emerge décadas después

Recién en 2005, la Federación del Pueblo Pilagá inició acciones judiciales para investigar lo ocurrido en Rincón Bomba.

Las investigaciones permitieron hallar restos, reconstruir testimonios y documentar la masacre.

En 2019, la Justicia calificó los hechos como lesa humanidad, y en 2020 como genocidio.

Claves de Rincón Bomba

Un repaso sintético de los datos centrales de la masacre: fechas, víctimas, fuerzas intervinientes y el reconocimiento judicial que llegó más de siete décadas después.

Dato Información 1) Hecho Masacre de Rincón Bomba 2) Fecha 10 al 30 de octubre de 1947 3) Lugar Rincón Bomba, Formosa 4) Víctimas Entre 750 y 1000 indígenas 5) Reconocimiento Genocidio (2020)

Filmografía

Octubre pilagá, relatos sobre el silencio (80 min) y La historia en la memoria (18 min.) son dos documentales de la realizadora Valeria Mapelman estrenados en 2010. Ambos trabajos registran las memorias personales de las víctimas, sus hijos y testigos de la zona que dan cuenta de la masacre. Octubre pilagá fue premiado en el BAFICI 2010 en la sección de Derechos Humanos, y ganó el premio al mejor documental en el Festival Internacional Ícaro, de Guatemala.

Una herida abierta

La masacre de Rincón Bomba sigue siendo una de las páginas más oscuras de la historia argentina. El reconocimiento judicial fue un paso importante, pero la falta de condenas y la persistente invisibilización mantienen abierta una deuda histórica. Recordar Rincón Bomba es una forma de exigir memoria, verdad y justicia.

Este medio agradece a Norberto Urso, ex detenido y desaparecido, militante de los derechos humanos, integrante del campo popular y nacional, investigador yt escritor por aportar los datos iniciales para realizar este texto.