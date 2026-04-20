Boleto Estudiantil en Ituzaingó: 3 pasos clave para tramitarlo gratis hoy

El acceso al Boleto Estudiantil en Ituzaingó surge como una herramienta de alivio financiero urgente para los hogares locales. La medida, que ya benefició a más de 300 alumnos en operativos recientes durante marzo, busca garantizar que ningún estudiante deba abandonar sus estudios por la imposibilidad de pagar el colectivo.

En un contexto de constantes actualizaciones tarifarias, asegurar la gratuidad de los viajes es proteger el derecho a la educación de miles de jóvenes. E trámite del Boleto Estudiantil en Ituzaingó permite un ahorro mensual significativo que puede ser destinado a otros materiales de estudio o necesidades básicas del hogar.

La Secretaría de Juventudes de Ituzaingó ha centralizado la atención para aquellos que aún no han gestionado el alta, facilitando un proceso que es rápido y presencial. La iniciativa del Boleto Estudiantil en Ituzaingó no solo alcanza a escuelas estatales, sino que se extiende a instituciones privadas con aporte estatal, ampliando el espectro de cobertura para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todo el distrito.

Requisitos obligatorios: quiénes pueden acceder al beneficio

Para obtener el Boleto Estudiantil en Ituzaingó, la normativa establece condiciones claras de residencia y escolaridad. El primer requisito excluyente es ser alumno regular de nivel inicial, primario, secundario o terciario. Además, el estudiante debe residir en la Provincia de Buenos Aires y asistir a un establecimiento que cuente con sede en territorio bonaerense.

Un punto fundamental que el vecino debe chequear antes de acercarse a la oficina es la distancia entre el hogar y la escuela. La ley establece que para los niveles inicial y primario, la distancia debe ser mayor a los 600 metros, mientras que para el nivel secundario el radio se extiende a más de 800 metros. Cumplir con estos parámetros de cercanía es la advertencia clave que garantiza que el beneficio del Boleto Estudiantil en Ituzaingó llegue a quienes realmente dependen del transporte público para llegar a clase.

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Documentación necesaria y lugar de atención

El trámite para el Boleto Estudiantil en Ituzaingó se realiza de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Los interesados deben dirigirse a la Dirección de Juventudes, ubicada en Av. Ratti 10. Es indispensable presentarse con la documentación completa para evitar demoras o tener que regresar en otra oportunidad.

La lista de documentos requeridos es la siguiente:

DNI del alumno (original y copia).

DNI de la madre, padre o tutor legal (en caso de ser menores de edad).

Tarjeta SUBE nominada a nombre del estudiante (es fundamental que la tarjeta esté registrada).

Cómo renovar el boleto si ya tuviste el beneficio el año pasado

Para aquellos estudiantes que ya contaban con el Boleto Estudiantil en Ituzaingó durante el ciclo lectivo anterior, el proceso es mucho más ágil. No es necesario realizar una inscripción de cero en las oficinas municipales, sino que se puede optar por la renovación automática.

Este paso se completa simplemente apoyando la tarjeta SUBE en cualquier Terminal Automática de SUBE (TAS). Al colocar la tarjeta en el lector, el sistema reconocerá la condición de alumno regular y reactivará los viajes gratuitos asignados por mes. Esta facilidad tecnológica permite que el flujo de atención en Av. Ratti se concentre en los nuevos ingresos, optimizando los tiempos de respuesta para toda la comunidad educativa.

Impacto social y educación: más que un viaje gratis

La continuidad del Boleto Estudiantil en Ituzaingó forma parte de un plan integral de acompañamiento a las juventudes. Durante marzo, el municipio desplegó 7 operativos territoriales en diferentes barrios del distrito para descentralizar el trámite. Estas acciones permitieron identificar casos de vulnerabilidad y asegurar que el beneficio llegue a los sectores con menor conectividad digital.

Desde el gobierno local sostienen que el Boleto Estudiantil en Ituzaingó es un derecho conquistado que amplía la ciudadanía. Al eliminar el obstáculo del costo del pasaje, se fomenta la permanencia escolar y se reduce el ausentismo, factores determinantes para el éxito académico de los jóvenes. En Ituzaingó, esta política se complementa con otros programas de inserción laboral y cultura, creando un ecosistema de soporte para los estudiantes desde el nivel inicial hasta el terciario.

Canales de información y dudas frecuentes

Ante cualquier duda sobre la elegibilidad o problemas con la tarjeta SUBE, los vecinos pueden comunicarse directamente con la Dirección de Juventudes llamando al 4458-2513. Es importante destacar que el trámite es personal y gratuito, y no requiere de gestores externos.

Dirección: Av. Ratti 10, Ituzaingó.

Av. Ratti 10, Ituzaingó. Horario: Lunes a viernes de 9 a 15 hs.

Lunes a viernes de 9 a 15 hs. Niveles: Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

Inicial, Primario, Secundario y Terciario. Gestión: Estatal y Privada con aporte del Estado.

El Boleto Estudiantil en Ituzaingó sigue siendo la mejor noticia para el bolsillo de las familias este 2026. Asegurar el cupo de viajes gratis es, en definitiva, invertir en el futuro de los hijos y garantizar que la única preocupación de los alumnos sea aprender y superarse cada día en el aula.

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