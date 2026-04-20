El reordenamiento territorial en Morón avanza con decisiones que, para muchos actores locales, configuran un escenario donde Morón juega al ajuste en su estructura de cercanía con los vecinos.

Fusiones tras salidas de directoras

El primer movimiento se registró en Castelar Norte, donde la UGC 11 dejó de funcionar como estructura independiente luego de la desvinculación de su directora, Andrea Ibáñez. A partir de esa decisión, el área fue absorbida por la UGC 4, que actualmente se encuentra bajo la órbita de Tony Galati, concentrando funciones que anteriormente se distribuían en dos unidades.

Un esquema similar se dio en Morón Sur. La UGC 10, que abarcaba los barrios Barrio Blanco, San Francisco y Santa Rosa, también dejó de operar en su sede original tras el corrimiento de su directora, Alejandra Gómez. Desde entonces, sus funciones fueron integradas a la UGC 6, dirigida por Rogelia Franco, en un proceso de centralización que impacta directamente en la gestión territorial de esa zona, en línea con una lógica que refuerza la idea de que Morón juega al ajuste en su esquema operativo.

Cambios de sede y pérdida de ubicación estratégica

Otro de los movimientos que genera interrogantes es el de la UGC 8, que atendía a los barrios Agüero, Santa Laura y Los Olivos. Esta unidad abandonó su histórica ubicación en Arenales y Agüero para pasar a funcionar dentro de un espacio del Depósito Municipal, sobre la calle Córdoba, un lugar con menor visibilidad y accesibilidad para los vecinos.

En paralelo, la UGC 14 también fue relocalizada. Dejó la sede que ocupaba en la vivienda de la Comunidad Palotina, ubicada en Buenos Aires y Figueroa Alcorta, para trasladarse al centro territorial de género frente a la Plaza de la Memoria (Quinta Seré). Este tipo de decisiones se inscribe en un rediseño general donde, según distintas lecturas, Morón juega al ajuste en su presencia territorial.

Morón juega al ajuste y cierra UGC tan necesarias y eficientes en los barrios

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UGC sin conducción formal

A este escenario se suma la situación de dos unidades clave que actualmente no cuentan con director ni directora designados. Se trata de la UGC 1 y la UGC 5, que quedaron bajo conducción transitoria de funcionarios provenientes de otras áreas del Municipio de Morón.

En el caso de la UGC 1, la coordinación quedó en manos de Martín Molinari, subsecretario de Comunicación, mientras que la UGC 5 es conducida por Tomás Norte, responsable del Cementerio Municipal. Ambas designaciones reflejan un esquema de reemplazos internos sin nombramientos específicos, reforzando un modelo donde Morón juega al ajuste también en su estructura jerárquica.

UGC en Morón: estructura 2024 vs situación actual

Las UGC en Morón pasaron de un esquema con 14 unidades activas y conducción definida en 2024 a una estructura con fusiones, traslados y acefalías que reducen la presencia territorial y reconfiguran el vínculo del Municipio de Morón con los barrios.

1) Unidad 2) Situación UGC 1 (Morón) 2024: a cargo de Lucas Rossi; Actualidad: sin director, a cargo de Martín Molinari UGC 2 (Haedo) 2024: Juan Ignacio Murphy; Actualidad: sin cambios informados UGC 3 (El Palomar) 2024: Sol Steinberg; Actualidad: sin cambios informados UGC 4 (Castelar Centro) 2024: Jessica Palacios; Actualidad: a cargo de Tony Galati y absorbe UGC 11 UGC 5 (Castelar Sur) 2024: Melanie Valdez; Actualidad: sin director, a cargo de Tomás Norte UGC 6 (Morón Sur) 2024: Rogelia Franco; Actualidad: absorbe funciones de UGC 10 UGC 7 (Villa Sarmiento) 2024: Alejandro Beltrán; Actualidad: sin cambios informados UGC 8 (Morón Sur) 2024: Nancy Frías; Actualidad: trasladada al Depósito Municipal (Córdoba) UGC 9 (Morón Sur) 2024: Marcelo Ríos; Actualidad: sin cambios informados UGC 10 (Morón Sur) 2024: Alejandra Gómez; Actualidad: fusionada con UGC 6 UGC 11 (Castelar Norte) 2024: Andrea Ibáñez; Actualidad: absorbida por UGC 4 UGC 12 (Barrio Carlos Gardel – El Palomar) 2024: Natalia Lazarte; Actualidad: sin cambios informados UGC 13 (Barrio Gaona – El Palomar) 2024: Azul Chimeno; Actualidad: sin cambios informados UGC 14 (Castelar / Seré) 2024: Rosario Aguiar; Actualidad: trasladada al centro territorial frente a Quinta Seré

Impacto en políticas de juventudes

Además del retroceso en materia de descentralización, estas decisiones comenzaron a impactar en áreas sensibles del entramado social. En particular, se resienten las políticas destinadas a jóvenes del distrito, ya que en las UGC 10, UGC 11 y UGC 14 funcionaban espacios vinculados a juventudes.

En esas sedes se desarrollaban talleres artísticos, acompañamiento psicológico y trabajo social territorial, dispositivos que cumplían un rol clave en la contención y el desarrollo de adolescentes y jóvenes en distintos barrios. Con la reestructuración, esos espacios quedan en una situación de incertidumbre o directamente discontinuidad, en un contexto donde Morón juega al ajuste sobre programas de proximidad.

Morón juega al ajuste incluso para los vecinos más alejados como los de Villa Sarmiento

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Cierre

El cuadro comparativo deja expuesto un cambio estructural profundo: de un esquema con 14 UGC activas y conducción definida en 2024 a una red con menos autonomía territorial, funciones concentradas y áreas sin conducción formal. En términos operativos, esto implica menor capilaridad del Estado local en los barrios y más distancia entre el vecino y la respuesta municipal.

En ese contexto, el proceso de reorganización no solo redefine la estructura administrativa, sino también el alcance de las políticas públicas en el territorio. Y es ahí donde se instala con fuerza el eje que atraviesa toda la discusión: para muchos actores locales, Morón Juega al Ajuste.