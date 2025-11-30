Morón de Ajuste. Causó sorpresa el viernes, cuando los trabajadores municipales fueron al cajero automático a cobrar sus haberes y se encontraron con importantes recortes.

Al menos los que le llegaron a este medio fueron:

1- La baja como trabajador temporal luego de trabajar todo noviembre. O sea, trabajo el mes completo pero no tenía el dinero depositado.

2 – Reducción de horas extras. Aquel trabajador y trabajadora que realizó más de 40 horas extras durante el mes, sólo cobrará ese monto. Si realizó 100, 60 le quedarán a deuda.

3 – Todos los trabajadores que realizaron pedidos de adelantes o tomaron créditos, fueron debitadas las sumas en su totaliad.

El peor de los rumores para diciembre: que habrá bajas enteras en todas las áreas municipales.

La causas: el Gobierno Local no tiene el dinero suficiente para solventar los haberes de los casi 8.000 trabajadores municipales.

Otro punto importante: El Gobernador Axel Kicillof, marginado de manera anticonstitucional de las políticas del Gobierno Nacional, no consigue conformar quórum para endeudar la Provincia de Buenos Aires y así distribuir fondos a los municipios más complicados.

El caso Morón no es tan grave. Por falta de tramitación de licitaciones o concursos de precios en contrataciones de servicios, falta de implementación de los Sistemas de Crédito Público, Inversión Pública y Administración de Ingresos Públicos (RAFAM) y la presentación fuera de término de registros contables se le aplicó una multa de $200.000 al intendente Lucas Ghi y al contador Pablo Fiorentini.

No se puede decir que hay un desmanejo como en otros casos, pero sí que falto previsión, cayó la tasa de cobrabilidad y finalmente sumarse al Movimiento Derecho al Futuro, renundó que Lucas Ghi tendrá dos concejales más propios, ninguna obra y no tendrá fondos frescos.

Morón de Ajuste, comenzó la Fase II

¿Te acordás de este video?

Qué pasar y que posición tomarán aquellos que se autoproclaman peronistas ante el despido de «compañeros» sin excusa aparente excepto la falta de dinero. Dejarán sus cargos, donarán parte de sus sueldos, se plegarán al trabajo a reglamento que ya dictaminó el Sindicato de Trabajadores Municipales que tiene a Gustavo Sanz como Secretario General Electo con el 76% de los votos.

Aún no han fijado posición ni como bloque políticos bajo de denominación de Fuerza Patria, ni como Partido Justicialista.

Pero ello, todos esperan una definición ya que perder el trabajo justo en el mes de diciembre es catastrófico.

En octubre, Diario Anticipos avisó aunque nadie quiso creerlo. Pero el ajuste estaba en marcha y a partir del 1° de diciembre se profundizará. Es angustiante para cualquier ciudadano vivir bajo estas circunstancias. El Gobierno Nacional no para de decir que estancó la inflación y permitir aumentos sobre todo en la canasta energética. La Provincia que es ingobernable y el Gobierno Nacional está dispuesta a que estalle. Y el Gobierno Nacional que sigue atacando a los sectores más vulnerables o necesarios de la sociedad: los discapacitados y jubilados, los estudiantes y médicos de instituciones públicas. El futuro es turbio y no podría ser de otra manera con gente a la que le cabe el mismo adjetivo.

Nuestra primera advertencia sobre el ajuste que se vendría y que a partir del 1° de diciembre Lucas Ghi y su gabinete llevará adelante.

Sin bien a Matías Alé por mucho menos lo internaron acá hablamos de la gente, de hombres y mujeres que no tendrá con que sustentarse a partir de diciembre. La angustia penetra los huesos.

Javier Milei prepara un nuevo ajuste del Estado: echarían al 10% de los empleados

La nueva etapa del ajuste de Javier Milei sería inminente y se enfocaría en organismos descentralizados. Acelerarán también privatizaciones.

El gobierno de Javier Milei tendría lista una nueva profundización del achique del Estado, que se concretaría en otra tanda de despidos masivos de empleados públicos nacionales, un recorte que podría equivaler al 10% de la planta que sobrevivió hasta ahora a la primera reducción de personal.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el último informe del INDEC, en octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570. personas, luego de que solo en lo que va de este año se perdieran 15 mil puestos de trabajo estatales, una cifra que se extiende a casi 59 mil desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, según precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La información, que fue revelada por la periodista Cecilia Devanna en una nota para el diario LA Nación, precisa que los nuevos despidos serían inminentes y que el gobierno focalizará la “motosierra” en organismos descentralizados como Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

Como ocurrió en el primer tramo del gobierno, los despidos se materializarán a través de la no renovación de contratos, una modalidad relación laboral extendida en el Estado más allá dela voluntad de los trabajadores y de los plazos legales establecidos.

“Hay contratos desde la época de (el expresidente, Carlos) Menem ”, reconocen en la Casa Rosada, según publica LA Nación.