Aumento de la carne: 5 razones detrás de la caída histórica del consumo

La mesa de los argentinos atraviesa una crisis estructural que parece no tener techo. El aumento de la carne ha disparado todas las alarmas en las carnicerías de barrio y supermercados, tras registrarse un incremento del 6,9% solo en el último mes, superando ampliamente el 3,4% del índice de inflación general.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), este desfasaje de precios ha provocado que el consumo caiga a niveles que no se veían desde hace más de 20 años. Lo más preocupante para el bolsillo del trabajador es que, en términos interanuales, la carne subió un 55,1%, mientras que la inflación general se ubicó en un 32,6%. Esta diferencia abismal está forzando un cambio de hábitos forzado en la población, donde el tradicional asado del domingo empieza a ser reemplazado por opciones más económicas o, simplemente, eliminado de la dieta diaria.

¿Cómo está hoy la situación del aumento de la carne? El kilo en el mostrador ya promedia los 18.564 pesos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el lector, el impacto práctico es visible en cada compra; cortes básicos como la carne picada común saltaron un 20,4% en apenas 30 días, convirtiendo a la proteína básica en un artículo de lujo.

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La caída estrepitosa del consumo por habitante

El informe de Ciccra revela una cifra que marca un hito histórico negativo: la disponibilidad de carne vacuna por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales. Para poner este dato en perspectiva, hace apenas dos décadas los niveles de consumo superaban cómodamente los 60 kilos por persona. Esta retracción del 3,7% respecto al año anterior confirma que el aumento de la carne está ganando la batalla contra el poder adquisitivo.

Entre enero y marzo de 2026, los argentinos consumieron un total de 512,8 mil toneladas, lo que representa una contracción del 10% frente al mismo periodo del año pasado debido al aumento de la carne. Esta merma en la demanda interna es la respuesta directa a una oferta que se achica y a precios que no detienen su marcha alcista, impulsados por una recomposición de los valores del animal en pie que comenzó a mediados de 2024.

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Por qué los precios suben más que la inflación

La explicación técnica detrás del aumento de la carne combina factores climáticos y ciclos ganaderos. La industria señala que la sequía extrema registrada entre 2022 y 2024, seguida por inundaciones inesperadas en 2025, forzó una liquidación anticipada de animales. Esto redujo drásticamente el stock de madres, afectando directamente la oferta de hacienda que llega hoy a los frigoríficos.

En el primer trimestre de este año, la producción de carne vacuna sumó 700.185 toneladas, lo que significó una contracción interanual del 5,1%. Al haber menos oferta en el mercado interno (unas 37.500 toneladas menos), la presión sobre los precios se intensifica. A esto se suma que los costos de producción y logística han seguido el ritmo de una economía volátil, trasladando cada peso de incremento directamente al consumidor final y repercutiendo en el aumento de la carne.

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El boom exportador y su presión en las carnicerías

Mientras las heladeras locales se vacían, los barcos cargados de carne argentina no dejan de salir hacia el exterior. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones crecieron un 11,4% respecto al año previo. Esta mayor demanda externa contribuye a la presión sobre la oferta disponible para el consumo local, alimentando el aumento de la carne en el mercado interno.

Los ingresos por ventas al exterior totalizaron 618,67 millones de dólares solo en el primer bimestre, un 37,5% más que en 2025. Los destinos que más presionan sobre la oferta son:

China: Representa el 53% del volumen total exportado.

Representa el 53% del volumen total exportado. Estados Unidos: Duplicó sus compras con un crecimiento del 72,1% interanual.

Duplicó sus compras con un crecimiento del 72,1% interanual. Israel y Alemania: Mostraron subas en la facturación de hasta el 59% por la mejora en los precios internacionales.

Los cortes que más aumentaron: la carne picada a la cabeza

Al analizar el mostrador, los incrementos de marzo muestran una disparidad que afecta principalmente a los hogares de menores ingresos debido al aumento de la carne. Mientras que el asado registró un incremento mensual del 5,5%, los cortes que suelen utilizarse para estirar el presupuesto familiar sufrieron saltos desproporcionados:

Carne picada común: Aumentó un 20,4% en un solo mes.

Aumentó un 20,4% en un solo mes. Carnaza común: Registró una suba del 17,7%.

Registró una suba del 17,7%. Precio promedio del kilo: Ascendió a 18.564 pesos en el AMBA.

Esta dinámica del aumento de la carne explica por qué, a pesar de que la producción total no cayó tanto como el consumo, la mercadería no llega a los platos de los argentinos. La industria atraviesa un proceso de recomposición que, según los expertos, podría continuar durante el resto del año si la oferta de hacienda no se estabiliza.

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Consecuencias para el sector frigorífico y el empleo

La crisis de consumo no solo afecta al comprador, sino también a la cadena productiva. Las plantas frigoríficas registran actualmente uno de sus niveles de actividad más bajos de las últimas décadas. La menor cantidad de animales enviados a faena solo fue compensada parcialmente por un aumento en el peso promedio de la hacienda (236 kilos por animal), pero no alcanza para revertir la tendencia ociosa de muchas plantas.

El aumento de la carne y la consecuente baja en las ventas ponen en riesgo la estabilidad de un sector que emplea a miles de personas en todo el país. Sin un mercado interno pujante, la industria depende exclusivamente de la suerte de las exportaciones, las cuales, aunque son rentables por la suba del 30,1% en el precio por tonelada internacional, no logran derramar beneficios hacia el mostrador local.

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