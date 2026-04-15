Alfonsín y los recursos naturales no es solo un título posible, sino una idea que resume una concepción estratégica del país. La frase cobra sentido al revisar el pensamiento de Raúl Alfonsín, quien en plena recuperación democrática dejó definiciones que todavía resuenan en la Argentina actual.

El 16 de mayo de 1984, durante la inauguración del primer generador de la represa Alicurá, el entonces presidente expresó una de las ideas más contundentes sobre soberanía y desarrollo:

“Los recursos naturales pertenecen al conjunto del pueblo argentino y deben ser preservados, administrados con racionalidad y orientados al desarrollo nacional. Cuidarlos es una obligación del presente, pero también un deber moral para con las generaciones futuras.”

Alfonsín y los recursos naturales, fue uno de los orgullos de su gestión. Esta es la foto original, la de portada esta curada con IA. Acá se lo ve sonriente en una cascada del Río Limay, límite entre Río Negro y Neuquén, en dónde se colocó la represa.

Alfonsín y los recursos naturales: una mirada estratégica

Cuando se analiza el eje Alfonsín y los recursos naturales, aparece con claridad una línea de pensamiento que combina política, economía y ética. No se trata solo de explotar riquezas, sino de hacerlo con un criterio de largo plazo.

En ese sentido, el planteo se sostiene en tres pilares: A) soberanía sobre los recursos; B) administración racional y sustentable; C) desarrollo nacional por encima de la lógica extractiva. Esta tríada explica por qué el concepto de Alfonsín y los recursos naturales sigue vigente en debates actuales.

Central hidroeléctrica Alicurá sobre el río Limay: las tuberías forzadas conducen el agua desde el embalse hacia la casa de máquinas, donde se genera energía para el sistema eléctrico argentino. Parte de una obra que realizó Raúl Alfonsín.

Alicurá como símbolo del modelo

La represa de Alicurá no fue solo una obra de infraestructura. En el marco de Alfonsín y los recursos naturales, funcionó como símbolo de un Estado que planifica, invierte y proyecta.

Ubicada sobre el río Limay, su desarrollo marcó un paso importante en la generación de energía hidroeléctrica. Pero además, permitió instalar una discusión más profunda: cómo transformar recursos en desarrollo real.

Así, hablar de Alfonsín y los recursos naturales también implica entender el rol del Estado en la gestión energética y en la construcción de soberanía.

Interior de la casa de máquinas de Alicurá: vista de uno de los generadores hidroeléctricos y el puente grúa utilizado para tareas de mantenimiento dentro de la central.

Vigencia: del discurso a la actualidad

El concepto Alfonsín y los recursos naturales reaparece hoy en cada debate sobre energía, minería o agua. Desde el litio hasta los hidrocarburos, la pregunta sigue siendo la misma: quién decide, cómo se administra y a quién beneficia.

En este contexto, la definición de Raúl Alfonsín mantiene una fuerza particular. No solo por su contenido, sino porque propone un equilibrio entre explotación y preservación.

Por eso, el eje Alfonsín y los recursos naturales no es una consigna del pasado, sino una herramienta para pensar el presente.

Vista aérea del complejo hidroeléctrico Alicurá sobre el río Limay: se observan el dique, la casa de máquinas, el embalse y el sistema de descarga que regula el caudal aguas abajo.

Una idea que interpela al futuro

Volver sobre Alfonsín y los recursos naturales es, en definitiva, volver sobre una discusión estructural de la Argentina. No alcanza con tener recursos: el desafío es administrarlos con inteligencia y responsabilidad.

En esa línea, la frase del ex presidente funciona como guía: el cuidado de los recursos no es solo una cuestión económica, sino también un compromiso moral con las próximas generaciones.

Así, cada vez que se retoma el debate, la idea vuelve a instalarse con fuerza: Alfonsín y los recursos naturales es mucho más que un recuerdo histórico; es una definición que sigue marcando el rumbo posible del país.

A quién llega la energía de Alicurá

La electricidad que genera la central se inyecta directamente en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red que conecta a todo el país. Desde allí, la energía no queda atada a un destino puntual, sino que se distribuye según la demanda en tiempo real, abasteciendo a distintas regiones de la Argentina y consolidando el uso estratégico de los recursos naturales.

Alfonsín y los recursos naturales como eje estratégico

El desarrollo de represas como Alicurá se inscribe en una visión histórica del aprovechamiento de los recursos naturales impulsada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que buscó consolidar la infraestructura energética nacional tras el retorno de la democracia. En ese marco, la energía hidroeléctrica se proyectó como un pilar para el crecimiento y la integración territorial.

Las zonas donde impacta con más fuerza

En términos de consumo, el aporte de Alicurá se siente especialmente en A) el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el mayor nivel de demanda eléctrica del país; B) la región del Comahue, integrada por Neuquén y Río Negro, donde se ubica la represa; C) el resto de las provincias conectadas al sistema nacional, que reciben energía en función de sus necesidades.

Un sistema sin destino fijo

El esquema de distribución no responde a un envío directo desde la represa hacia un punto específico. La energía viaja por líneas de alta tensión y se integra a un sistema que regula automáticamente el flujo eléctrico según el consumo de cada región, garantizando equilibrio y continuidad del servicio.

Un aporte clave para todo el país

En síntesis, Alicurá no abastece a una ciudad en particular, sino que forma parte de una red estratégica que sostiene el consumo eléctrico argentino, con impacto directo en los grandes centros urbanos, especialmente en Buenos Aires, y que refleja el valor estructural de los recursos naturales en la matriz energética nacional.