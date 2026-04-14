IA para comercios en Morón: curso gratis de 2 encuentros

La nueva capacitación en IA para comercios organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de Morón surge como una respuesta urgente para achicar la brecha digital en el distrito y es que el avance tecnológico ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia para el sector minorista.

El acceso a herramientas que optimizan el tiempo y reducen costos operativos es el diferencial que hoy define quién lidera el mercado local. El programa ofrece formación práctica en el uso de prompts y plataformas gratuitas, permitiendo que un pequeño comerciante o industrial pueda automatizar tareas que antes requerían horas de trabajo manual. Esta relevancia hoy es crítica, ya que el uso estratégico de la tecnología permite a las PyMEs moronenses competir en igualdad de condiciones con grandes cadenas.

La propuesta de IA para comercios se centra en la aplicación inmediata. No se trata de un curso teórico sobre el futuro, sino de una guía de implementación para las tareas diarias de un negocio en 2026. Los participantes aprenderán a delegar procesos en sistemas inteligentes, mejorando la eficiencia interna y la atención al cliente de manera sustancial.

Cuándo y dónde se dicta la capacitación en Inteligencia Artificial

El ciclo de formación sobre IA para comercios consta inicialmente de dos encuentros presenciales, con la posibilidad de extenderse según la dinámica y necesidades del grupo. La fecha de inicio está programada para este miércoles 15 de abril, ofreciendo diversos turnos horarios que los interesados podrán seleccionar al momento de completar su inscripción.

La sede elegida para el curso de IA para comercios es la Asociación Comercial e Industrial de Morón (ACIM), ubicada estratégicamente en Av. Rivadavia 18236, en pleno centro de la ciudad. Esta ubicación facilita el acceso a los comerciantes de las distintas localidades del partido que busquen integrar soluciones tecnológicas a sus estructuras actuales sin tener que trasladarse fuera del distrito.

Herramientas gratuitas y uso de prompts estratégicos

Uno de los ejes centrales de la IA para comercios es el dominio de los «prompts» o instrucciones efectivas. En este curso, los comerciantes aprenderán a comunicarse con la IA para obtener resultados precisos en la generación de contenido para redes sociales, redacción de correos comerciales y análisis de inventarios. El objetivo es que la tecnología trabaje para el humano, y no al revés.

Además de la redacción estratégica, la capacitación hará un barrido por las mejores herramientas gratuitas disponibles en el mercado actual. Esto garantiza que el impacto en la economía del negocio sea positivo desde el primer día, ya que no se requiere de grandes inversiones en software pago para empezar a ver mejoras en la eficiencia y la competitividad de la industria o el local de barrio.

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Cómo inscribirse y asegurar el cupo en Morón

El proceso de inscripción para acceder a la formación en IA para comercios se realiza de forma digital. Dado que la actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados sujetos a disponibilidad, la Dirección de Capacitación e Innovación realizará una confirmación posterior vía celular a los datos proporcionados por los interesados.

Para resolver dudas o solicitar más detalles sobre el programa de contenidos de Inteligencia Artificial para comercios, la Secretaría de Desarrollo Productivo puso a disposición los siguientes canales oficiales:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de contacto: 11-3563-7048

Impacto práctico: por qué tu negocio necesita IA hoy

La implementación de la IA para comercios tiene un impacto directo en la vida del comerciante: permite recuperar tiempo para pensar en el crecimiento del negocio. Al automatizar respuestas frecuentes, optimizar la descripción de productos para e-commerce o generar piezas gráficas en segundos, el dueño del local reduce el estrés operativo y puede enfocarse en la estrategia de ventas.

En un contexto donde el consumo se vuelve cada vez más digital, ignorar estas herramientas puede significar quedar fuera del radar del cliente moderno. Morón busca, a través de estas políticas públicas, que el comercio de cercanía no sea solo un lugar de compra, sino un espacio innovador y competitivo que aproveche al máximo las ventajas de la era tecnológica.

La transformación digital del centro comercial de Morón comienza en las aulas de capacitación. Si sos dueño de un comercio, PyME o industria en el distrito, esta es la oportunidad de dar el salto tecnológico que tu estructura necesita para enfrentar los desafíos del mercado actual con éxito con el curso de IA para comercios.

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