Una bonificación adeuda es el nuevo reclamo del Sindicato Municipal que lleva adelante Gustavo Sanz. El conflicto por el pago de la Bonificación por Servicios Cumplidos suma un nuevo capítulo en el distrito de Morón, donde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIH) volvió a exigir la regularización de un concepto salarial que, según denuncian, presenta demoras y liquidaciones incompletas. Tras una presentación formal, el Departamento Ejecutivo reconoció la situación y se comprometió a avanzar en una solución, aunque persisten interrogantes sobre los plazos y el alcance del pago.

Esto pasó la última vez que el Gobierno Local no cumplió ✅​✅​✅​👇​:

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Un reclamo con base legal y efectos concretos en el salario

El gremio, encabezado por Gustavo Sanz, informó que el reclama la bonificación adeuda que fue formalizado el 27 de febrero, en el marco del cumplimiento del Artículo 12 del Acta Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Allí se establece la obligatoriedad de una bonificación, que forma parte del esquema salarial y no puede ser considerada discrecional.

Desde el Sindicato Municipal de San Martín 350, le remarcaron a este medio que la demora no es un detalle administrativo menor: impacta directamente en los ingresos de los trabajadores municipales en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. “Se trata de un derecho vigente, obligatorio y de carácter salarial”, señalaron, dejando en claro que su incumplimiento podría derivar en nuevas medidas gremiales si no se resuelve ya que el humor social de los trabajadores es peor que pésimo.

Los ejes del reclamo: pago inmediato, retroactivo y sin nuevas demoras

En la nota presentada al Ejecutivo local, el STMMIH planteó tres puntos centrales que buscan no solo saldar la deuda actual, sino también evitar futuros conflictos: A) la liquidación inmediata del beneficio para todo el personal alcanzado; B) el pago retroactivo de los montos adeudados, contemplando los períodos no liquidados; C) la incorporación automática del concepto en los recibos de sueldo para garantizar su continuidad sin retrasos administrativos.

Según fuentes sindicales, uno de los problemas detectados es la falta de uniformidad en la aplicación del beneficio, lo que generó situaciones dispares entre trabajadores con condiciones similares, alimentando el malestar interno.

Gustavo Sanz tiene un perfil completamente distinto a sindicalista tradicional. Ya recamo por una bonificación adeudada.

La explicación oficial: demoras administrativas y padrón incompleto

Desde el Municipio reconocieron la existencia del retraso, aunque lo atribuyeron a dificultades técnicas y administrativas. Según indicaron, el principal obstáculo radicó en la necesidad de verificar el padrón completo de beneficiarios, ya que no todas las áreas habían presentado en tiempo y forma la documentación requerida.

Este punto abre un debate más amplio sobre la gestión interna y los circuitos administrativos municipales, especialmente en lo que respecta a la liquidación de haberes y el control de derechos laborales ya establecidos por convenio.

Quiénes son los afectados y qué puede pasar ahora

El conflicto impacta directamente en trabajadores municipales activos que cumplen con los requisitos establecidos en el convenio, aunque no se descarta que también pueda involucrar situaciones de personal con antigüedad reciente o con cambios de área que hayan quedado fuera de los registros iniciales. Lo que es fija, es que la bonificación adeudada tiene que salir porque el humor social de los trabajadores no da para más.

En este escenario, se abren distintas posibilidades sobre una bonificación adeudada: A) que el Ejecutivo cumpla en el corto plazo y desactive el conflicto; B) que se produzcan pagos parciales o escalonados, lo que podría extender la tensión; C) que el gremio avance con medidas de fuerza —como asambleas o retención de tareas— en caso de incumplimiento.

Sanz y Rodríguez, la fórmula que ganó el Sindicato Municipal pelea por recomponer el salario Municipal y en esta coyuntura una bonificación adeudada

Vigilancia gremial y advertencia de conflicto

A pesar del compromiso oficial, la Comisión Directiva del STMMIH fue clara en su postura: mantendrá un seguimiento permanente del proceso hasta que el pago se efectivice en su totalidad. “Vamos a seguir de cerca el cumplimiento efectivo de este compromiso para garantizar que cada trabajador perciba lo que le corresponde”, afirmaron en el comunicado.

Bajo el lema “Siempre municipal, siempre con vos”, el sindicato dejó abierta la puerta a una escalada del conflicto si no hay respuestas concretas, en un contexto donde las tensiones salariales en los municipios del conurbano bonaerense se mantienen en aumento.

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