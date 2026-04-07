Se frenó Stellantis. La postal cambió en cuestión de meses. Donde hasta fines de 2025 la planta de Stellantis en El Palomar funcionaba a pleno, hoy el ritmo productivo se desacelera y enciende señales de alerta en todo el corredor industrial del Oeste. La empresa, que funciona en Avenida Presidente Juan Domingo Perón 1001, y decidió eliminar el segundo turno de fabricación del Peugeot 208, el modelo insignia de la fábrica. No solo implica una caída del 50% en la producción, sino que expone una crisis más profunda: la fragilidad del entramado industrial frente al contexto económico regional.

La planta ocupa un predio enorme y estratégico, históricamente vinculado a la industria automotriz argentina (ex Peugeot-Citroën / PSA), y es uno de los polos productivos más importantes del oeste.

Se frenó Stellantis y pasa de dos a un turno por la falta de demanda de automóviles

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El fin del “boom” del Peugeot 208 y el cambio de ciclo

Durante los últimos dos años, el Peugeot 208 se consolidó como uno de los autos más vendidos del país, impulsando a la planta de El Palomar a niveles de actividad cercanos a su techo operativo. Sin embargo, ese ciclo expansivo comenzó a revertirse en el arranque de 2026, empujado por una combinación de factores estructurales.

El principal golpe proviene desde Brasil, y por eso se frenó Stellantis. Brasil es un mercado clave para las exportaciones argentinas, que redujo significativamente sus pedidos. A esto se suma una fuerte contracción del mercado interno, con una caída acumulada del 41,5% en ventas del segmento, lo que derivó en un exceso de stock en las playas de almacenamiento.

En paralelo, el aumento de los costos logísticos —especialmente en insumos importados y transporte— deterioró la competitividad del modelo producido en Argentina frente a otras plazas industriales del grupo.

Se frenó Stellantis, la automtriz más grande del país y no hay marcha atrás

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Por qué Stellantis se frenó y decidió bajar de dos turnos a uno

La decisión no responde a un solo motivo, sino a un combo de variables económicas, industriales y regionales que terminaron forzando el ajuste. En términos simples: se vende menos, se exporta menos y cuesta más producir.

Las causas de fondo, en formato claro

El recorte del segundo turno se explica por varios factores que se combinaron al mismo tiempo: A) caída de la demanda desde Brasil, principal destino de exportación; B) derrumbe del mercado interno argentino, con fuerte baja en patentamientos; C) acumulación de stock del Peugeot 208 en playas; D) aumento de costos logísticos e insumos importados; E) readecuación global de la producción dentro del grupo.

Se frenó Stellantis. Se redujo de dos a un turno. Los trabajadores tendrán que rotal. Nadie tiene asegurado el 100% de su salario.

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Ventas de autos en Argentina (2015–2026)

Año Unidades 2015 683.000 2016 709.000 2017 901.000 2018 802.000 2019 460.000 2020 342.000 2021 381.000 2022 407.000 2023 449.000 2024 414.000 2025 612.178 2026* 108.000

*2026 parcial (primeros meses)

Luego de tres millones de unidades producidas, se frenó Stellantis

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El “efecto dominó” en el ecosistema productivo del Oeste

La planta de El Palomar no es una isla. Es el núcleo de un entramado económico que impacta directamente en Morón, Tres de Febrero y localidades aledañas. Su desaceleración genera un efecto expansivo que ya comienza a sentirse.

En el plano laboral, la empresa activó un esquema de retiros voluntarios para adecuar la dotación al nuevo nivel de producción. En paralelo, los acuerdos con los gremios SMATA y UOM permitieron implementar suspensiones rotativas durante marzo, con el objetivo de evitar despidos masivos en el corto plazo.

Sin embargo, la mayor incertidumbre se traslada al empleo indirecto. Talleres autopartistas, empresas logísticas, proveedores de insumos y servicios vinculados a la operatoria diaria de la planta comienzan a registrar una merma en la actividad. El menor movimiento de camiones “mosquito” en los accesos a la Base Aérea de El Palomar ya es un síntoma visible de ese freno.

El impacto también alcanza al consumo cotidiano. Comercios de cercanía, estaciones de servicio y rubros gastronómicos de El Palomar, Haedo y zonas residenciales de trabajadores sienten la retracción, en un contexto donde la incertidumbre salarial condiciona el gasto.

El nuevo Peugeot 208 duró poco ya que se frenó Stellantis

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Un segundo semestre bajo la lupa

El escenario hacia adelante se define como una transición abierta. Desde los sindicatos mantienen un estado de alerta, con la expectativa puesta en una eventual recuperación de la demanda externa y una estabilización de variables macroeconómicas.

La clave estará en el segundo semestre de 2026. Si el mercado brasileño reactiva importaciones y el consumo interno muestra signos de recomposición, la planta podría recuperar volumen. Caso contrario, el esquema de un solo turno podría consolidarse como la nueva normalidad.

Por lo pronto, el silencio nocturno en los hangares industriales —antes colmados de actividad— sintetiza el momento: el corazón productivo del Oeste sigue en marcha, pero a media máquina.

Imposible de creer, la mega empresa multinacional redujo la producción. Se frenó Stellantis.

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Claves para entender el conflicto

El ajuste en Stellantis combina factores externos e internos: A) retracción del mercado brasileño; B) caída del consumo en Argentina; C) aumento de costos logísticos; D) sobrestock de unidades; E) reconfiguración global de la estrategia productiva del grupo.

Datos clave del ajuste en El Palomar

Clave Información Producción Baja del 50%: pasa de 2 turnos a 1 Modelo Peugeot 208 Medidas Retiros voluntarios + suspensiones Impacto El Palomar, Caseros, Haedo, Villa Sarmiento Factor Caída de demanda desde Brasil

El impacto laboral, en términos concretos

Cuando una planta pasa de dos turnos a uno, se genera un excedente de personal. A partir de ahí, las empresas suelen aplicar distintas herramientas: A) suspensiones rotativas (los trabajadores cobran menos porque no trabajan todos los días); B) eliminación de horas extras (cae el ingreso mensual); C) retiros voluntarios (reducción progresiva de la plantilla); D) en escenarios más críticos, despidos.

Imposible de creer, la mega empresa multinacional redujo la producción. Se frenó Stellantis.

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El salario: el primer golpe

Incluso sin despidos, el efecto más inmediato es la caída del ingreso real. Menos horas trabajadas implica menos salario, especialmente en plantas industriales donde el ingreso depende en gran parte de adicionales y turnos.

El rol de los gremios

En este tipo de situaciones, sindicatos como SMATA y UOM suelen negociar esquemas para evitar despidos masivos en el corto plazo. Por eso aparecen las suspensiones acordadas, que funcionan como un “colchón” transitorio.

Las autopartes tendrán que esperar más tiempo que el debido para entrar a la línea de montaje

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Qué es Stellantis y quién lo compone

Stellantis es un grupo automotriz global creado en 2021 a partir de la fusión entre PSA Group (Francia) y Fiat Chrysler Automobiles (Italia–Estados Unidos), que reúne 14 marcas bajo una misma estructura industrial y comercial.

Las marcas que lo componen son: A) europeas (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati); B) americanas (Jeep, Dodge, Chrysler, Ram).

Los operarios ya se lanzaron sobre los gremios, pero no hay una solución viable por el momento

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