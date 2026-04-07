Escapada cerca de casa: 12 fiestas imperdibles para este fin de semana

Planificar una escapada cerca de casa es la solución perfecta para quienes buscan aire puro y buena comida sin recorrer largas distancias. Del jueves 9 al jueves 16 de abril de 2026, los destinos bonaerenses despliegan una oferta cultural y gastronómica arrolladora. Entre los eventos más destacados aparece la 26º Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes, donde se cocinará un ejemplar gigante de cinco metros, y la Fiesta de la Cerveza en Berisso, que contará con un line-up de bandas de rock de primer nivel. Estos festivales no solo ofrecen entretenimiento, sino que representan una oportunidad única para acceder a productos regionales a precios de productor, directo del campo a la mesa.

La agenda turística de esta semana para quienes deseen hacer una escapada cerca de casa es particularmente relevante porque combina celebraciones históricas, como el 150º Aniversario de Trenque Lauquen, con festivales de nicho que ganan adeptos año tras año. La mayoría de las actividades están diseñadas para el disfrute familiar, permitiendo el ingreso con reposeras y mates en plazas y predios ferroviarios, garantizando un impacto positivo en la economía local y un respiro para el bolsillo del turista.

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Gastronomía bonaerense: tortas fritas, miel y asado al disco

Si el objetivo de tu escapada cerca de casa es deleitar el paladar, Mercedes es el punto de partida obligatorio. Allí, más de veinte torteras competirán por el mejor sabor mientras el público comparte la torta frita más grande del país. Por su parte, Saladillo celebra la 6º Fiesta de la Galleta de Piso, una tradición donde panaderías locales elaboran menús creativos como bondiola desmechada o pollo al verdeo servidos dentro de estas piezas de pan únicas.

Para quienes prefieren los sabores dulces, la 12º Fiesta Regional de la Miel en San Vicente ofrece catas guiadas y un renovado «Paseo del Alfajor», ideal para comprar provisiones artesanales. En el Pueblo Turístico Carlos Keen (Luján), la 3° Fiesta de Comidas al Disco propone platos rústicos como guiso de lentejas y empanadas fritas, cocinados a la vista del público en un entorno ferroviario histórico que invita a la desconexión total.

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Tradición y rock: de las jineteadas al festival de la cerveza

El espíritu gaucho tiene su lugar en la 14º Fiesta Nacional del Emprendado en Mar del Plata, con entreveros de tropillas y desfiles de carruajes que atraen a delegaciones de todo el país. En General Guido, las «Noches del Modelito» ofrecen pialadas y bailes populares para quienes buscan sumergirse en la cultura criolla profunda. Estas fiestas son el corazón de la identidad bonaerense y una opción de escapada cerca de casa que garantiza autenticidad y tradición.

Sin embargo, si para tu escapada cerca de casa buscás un ritmo más urbano, la Fiesta de la Cerveza 2026 en Berisso es la respuesta. Con entrada gratuita, el Parque Cívico vibrará con bandas como Viejas Locas F&A, La Cumparsita y Sebastián Mendoza. Es el escenario ideal para los jóvenes que quieren disfrutar de la producción artesanal local acompañada de un sonido potente y ambiente festivo.

Cultura e historia: aniversarios y festivales internacionales

La Plata se viste de gala con el 7º Festival de la Gastronomía Italiana en el Parque Alberti. Pastas, pizzas y postres típicos se combinan con música de la Puglia, ofreciendo un viaje sensorial a Italia sin salir de la provincia. Mientras tanto, Trenque Lauquen tira la casa por la ventana por sus 150 años con desfiles tradicionalistas, la presentación de Q’ Lokura y más de 150 artistas en escena, demostrando que cada ciudad tiene un motivo para celebrar.

Otra opción de escapada cerca de casa: Saldungaray, en el partido de Tornquist es otra opción de escapada cerca de casa, también se suma con la 11° Fiesta Provincial de la Vendimia. Ubicado al pie de las sierras, este pueblo turístico ofrece degustaciones de bodegas bonaerenses, un sector que crece exponencialmente en calidad. Es una alternativa sofisticada pero accesible para cerrar un fin de semana de descanso, rodeado de viñedos y paisajes naturales que parecen sacados de una postal.

Resumen de Eventos Destacados (Abril 9-16)

Localidad Evento Característica Costo Mercedes Fiesta de la Torta Frita Torta frita de 5 metros $5.000 Berisso Fiesta de la Cerveza Bandas de rock y productores Gratis La Plata Gastronomía Italiana Pastas y pizzas artesanales Gratis Saladillo Galleta de Piso Menús institucionales criollos Gratis Trenque Lauquen 150º Aniversario Desfile y Q’ Lokura Gratis San Vicente Fiesta de la Miel Cata y Paseo del Alfajor Gratis

La provincia ofrece un abanico de opciones que se adapta a todos los presupuestos. Realizar una escapada cerca de casa no solo permite conocer rincones desconocidos de Buenos Aires, sino que apoya directamente a los emprendedores, artesanos y cocineros que mantienen vivas nuestras fiestas populares.