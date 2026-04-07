Emergencias cardíacas: el Hospital Posadas sumó 15 nuevos desfibriladores clave

En una apuesta decisiva por la seguridad, el Hospital Posadas ha reforzado su capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas con la adquisición e instalación de 15 nuevos desfibriladores. La importancia de esta medida radica en un dato científico irrefutable: en un evento de paro cardíaco súbito, cada minuto que pasa sin atención adecuada reduce las probabilidades de supervivencia entre un 7% y un 10%. Por este motivo, la creación de Áreas Cardioprotegidas dentro del centro de salud se vuelve una herramienta de vida o muerte. La presencia de estos equipos DEA permite que la primera persona capacitada que presencie el colapso intervenga de inmediato, aplicando una descarga eléctrica si es necesario, mientras el equipo de salud especializado llega al lugar del incidente.

Emergencias cardíacas y el factor tiempo: ¿Por qué son tan críticas?

Las emergencias cardíacas, y en particular el paro cardíaco súbito, ocurren cuando el sistema eléctrico del corazón falla inesperadamente, provocando un ritmo cardíaco caótico (frecuentemente fibrilación ventricular) que impide al órgano bombear sangre eficazmente al resto del cuerpo y, fundamentalmente, al cerebro. A diferencia de un ataque cardíaco (infarto), donde el problema es circulatorio (una arteria bloqueada), en el paro súbito el problema es eléctrico y la muerte clínica ocurre en cuestión de minutos si no se revierte el ritmo. Esta distinción es crucial para entender la urgencia de la respuesta, ya que la víctima pierde el conocimiento casi de inmediato y deja de respirar normalmente.

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Es en este escenario crítico donde la combinación de RCP y desfibrilación temprana se vuelve la única esperanza. La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) actúa como un soporte vital manual: las compresiones torácicas externas permiten mantener un flujo mínimo de sangre oxigenada hacia el cerebro y órganos vitales, «ganando tiempo» hasta la llegada del desfibrilador. Sin embargo, en la mayoría de las emergencias cardíacas producidas por un ritmo caótico, la RCP por sí sola no puede restaurar el ritmo cardíaco normal. Se necesita una descarga eléctrica controlada, administrada por un DEA, para «reiniciar» el corazón y permitir que su marcapasos natural retome el control.

¿Cómo funciona un DEA y en qué casos se utiliza?

Un Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico computarizado, seguro y diseñado específicamente para ser utilizado por personas con mínima capacitación durante emergencias cardíacas. El equipo guía al usuario paso a paso mediante instrucciones de voz claras y gráficos sencillos. Una vez que se colocan los parches adhesivos en el torso desnudo de la víctima, el DEA analiza automáticamente el ritmo cardíaco y determina con total precisión si es necesaria una descarga eléctrica. Es imposible administrar una descarga a una persona que no la necesita, lo que elimina el riesgo de error humano en la decisión clínica.

El uso del DEA está indicado exclusivamente en víctimas de emergencias cardíacas que presentan tres signos claros: están inconscientes, no responden a estímulos y no respiran (o solo jadean/boquean). Si la persona está consciente o respira normalmente, el dispositivo lo detectará y no permitirá la descarga. La rapidez en la aplicación es fundamental: si la desfibrilación se logra dentro de los primeros 3 a 5 minutos del colapso, las tasas de supervivencia pueden superar el 50% e incluso el 70% en entornos controlados, una cifra que contrasta dramáticamente con el escaso 5% de supervivencia si solo se espera a la ambulancia sin intervenir.

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Ubicación estratégica y capacitación: La cadena de supervivencia en el Posadas

Para que la incorporación de los 15 nuevos DEA sea efectiva, el Hospital Posadas ha implementado una distribución estratégica en puntos de alta circulación y riesgo. Estos equipos fueron ubicados para reducir al mínimo el tiempo de acceso durante las emergencias cardíacas, asegurando que cualquier sector del hospital, ya sea una sala de espera, un pasillo administrativo o un área de consultorios externos, cuente con un desfibrilador a pocos metros de distancia. Esta descentralización es clave en una institución de la envergadura del Posadas, donde cada segundo cuenta en la carrera contra el reloj que impone un paro cardíaco.

Paralelamente a la instalación de los equipos, el hospital está llevando a cabo un programa intensivo de capacitación obligatoria para sus trabajadores en técnicas de RCP y uso de DEA. El objetivo es que todo el personal, médico y no médico, sepa identificar rápidamente las emergencias cardíacas y actúe de manera coordinada. La formación de «primeros respondedores» dentro de la propia institución fortalece la «Cadena de Supervivencia», un protocolo internacional que une el reconocimiento temprano de la emergencia, la RCP inmediata, la desfibrilación rápida y, finalmente, el soporte vital avanzado proporcionado por los médicos emergentólogos.

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Prevención y concientización: Claves para reducir las emergencias cardíacas

Más allá de la excelente respuesta que garantiza la nueva infraestructura, el Hospital Posadas subraya que la prevención es la herramienta más poderosa contra las emergencias cardíacas. Muchas de estas situaciones son la manifestación final de enfermedades cardiovasculares subyacentes que podrían haberse controlado. La institución trabaja en campañas de concientización para que la comunidad adopte hábitos de vida saludables: mantener una alimentación equilibrada baja en sodio, realizar actividad física regular, evitar el tabaquismo, controlar el estrés y vigilar factores de riesgo como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes.

Controlar estos factores es fundamental, ya que la enfermedad coronaria es la causa principal de la mayoría de los paros cardíacos súbitos en adultos. Además, el hospital promueve la realización de chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo, para detectar y tratar a tiempo cualquier anomalía cardíaca silenciosa. La prevención y la respuesta rápida ante las emergencias cardíacas son dos caras de la misma moneda en la misión del Hospital Posadas de cuidar la vida de cada persona que forma parte de su comunidad, elevando continuamente los estándares de seguridad y calidad hospitalaria.

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