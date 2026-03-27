Orgullo en el Oeste: El Hospital Posadas recibe un premio nacional por su calidad de atención

El Ministerio de Salud de la Nación le otorgó al Hospital Posadas el reconocimiento de “Establecimiento de Salud Comprometido con la Calidad, Nivel Intermedio”. Este galardón es el resultado de un trabajo intensivo de todos los equipos del hospital que, día a día, buscan que atenderse en el gigante de El Palomar sea una experiencia más segura, eficiente y humana. Esta distinción se enmarca en el Programa Nacional de Garantía de Calidad, una iniciativa que pone la lupa sobre cómo funcionan los hospitales por dentro para cuidar mejor a los vecinos.

¿Qué significa ser un hospital «comprometido con la calidad»?

Esta distinción impacta directamente en el paciente que espera en la guardia o el que tiene que operarse. El reconocimiento obtenido por el Hospital Posadas se basa en la implementación de Buenas Prácticas para la mejora de la atención y la seguridad.

Para llegar a este nivel, la institución tuvo que pasar por un proceso de autoevaluación muy profundo. Se analizaron desde los tiempos de espera hasta la forma en que se administran los medicamentos, pasando por la limpieza y la seguridad en los procesos quirúrgicos. Todo bajo la lupa de la Resolución Ministerial 1744/2021, que es la que marca qué estándares debe cumplir un hospital moderno en Argentina.

Este logro refleja un trabajo sostenido. No se llega al «Nivel Intermedio» de la noche a la mañana. Es el fruto de meses de capacitación, fortalecimiento de los servicios y, sobre todo, un cambio de mentalidad: entender que la calidad no es un lujo, sino un derecho de cada persona que cruza la puerta del hospital.

Seguridad del paciente: El corazón de la gestión

Uno de los pilares que llevó al Hospital Posadas a este podio es la seguridad del paciente. ¿Qué significa esto? Básicamente, reducir a cero cualquier riesgo de error evitable. En un hospital de la complejidad del Posadas, donde se atienden miles de consultas diarias, tener procesos estandarizados es lo que salva vidas.

El programa nacional que premió al hospital evalúa puntos clave:

Identificación correcta de pacientes: Para que no haya confusiones en cirugías o análisis.

Para que no haya confusiones en cirugías o análisis. Comunicación efectiva: Que la info entre médicos y enfermeros fluya sin ruidos.

Que la info entre médicos y enfermeros fluya sin ruidos. Uso de protocolos: Que cada tratamiento siga una guía científica probada.

Que cada tratamiento siga una guía científica probada. Higiene y prevención: El control estricto de infecciones intrahospitalarias.

Desde la dirección del hospital destacaron que este avance institucional permite analizar prácticas que antes quizás estaban naturalizadas y ahora se optimizan. «Buscamos brindar una atención cada vez más segura. Este logro es de los médicos, pero también de los administrativos, los técnicos y el personal de mantenimiento», comentaron fuentes internas.

Un faro para la salud pública en el Conurbano

El Hospital Posadas siempre ha sido un referente por su alta complejidad. Es el lugar a donde llegan los casos más difíciles de toda la provincia y el país. Que ahora, además de ser «grande», sea reconocido por ser «bueno en sus procesos», le da un valor agregado enorme a la salud pública.

En un momento donde a veces las noticias sobre hospitales públicos se centran en las carencias, que el Posadas levante esta bandera de calidad es un aire fresco. Demuestra que, con gestión y compromiso de los trabajadores, se pueden alcanzar estándares internacionales en un hospital que atiende de forma masiva y gratuita.

El camino sigue. El «Nivel Intermedio» es un gran paso, pero la meta final es el nivel avanzado. Los equipos ya están trabajando en la siguiente etapa de mejora continua, ajustando tuercas en cada servicio para que la salud pública del oeste siga siendo un ejemplo de orgullo nacional.

Si pasás por el hospital o tenés un turno próximamente, sabelo: estás en un centro de salud que hoy está certificado entre los mejores del país por su compromiso con vos.