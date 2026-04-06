Prevención Comunitaria en Hurlingham: 100 nuevas vacantes abiertas

El Municipio de Hurlingham anunció la apertura de vacantes para sumar 100 agentes al Cuerpo de Prevención Comunitaria. Esta medida busca reforzar la vigilancia en puntos estratégicos como la puerta de las escuelas, corredores comerciales y espacios de circulación común. Estos nuevos preventores actuarán como la primera línea de contacto y cuidado en los barrios del partido.

La convocatoria para ser parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria ya está activa y representa una política de cercanía que pretende profesionalizar la vigilancia urbana. Los seleccionados recibirán una capacitación específica antes de salir a la calle, integrándose a un esquema de patrullaje que complementará la labor de la policía bonaerense y las cámaras del centro de monitoreo local.

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Requisitos para postularse al Cuerpo de Prevención Comunitaria

Para acceder a uno de los 100 puestos disponibles del Cuerpo de Prevención Comunitaria, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios que garantizan la idoneidad para el cargo. El proceso de selección incluye exámenes psicofísicos y la verificación de antecedentes, asegurando un cuerpo de seguridad confiable para la comunidad de Hurlingham.

Los requisitos detallados por el área de Prevención Comunitaria son:

Edad: Tener entre 21 y 45 años.

Tener entre 21 y 45 años. Educación: Contar con estudios secundarios completos (analítico en mano).

Contar con estudios secundarios completos (analítico en mano). Nacionalidad: Ser argentino nativo o naturalizado.

Ser argentino nativo o naturalizado. Antecedentes: No registrar antecedentes penales de ningún tipo.

No registrar antecedentes penales de ningún tipo. Licencia de conducir: Licencia de conducir con más de 1 año de antigüedad

Licencia de conducir con más de 1 año de antigüedad Amplia disponibilidad horaria



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Impacto en la seguridad barrial

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo del Cuerpo de Prevención Comunitaria es saturar de presencia institucional los corredores escolares para que los chicos y familias se sientan protegidos. Este despliegue es parte de una inversión sostenida en recursos humanos, entendiendo que la tecnología por sí sola no alcanza si no hay agentes capacitados recorriendo las cuadrículas y respondiendo a las alertas de los vecinos.

Resumen de la Convocatoria 2026

Detalle Información para el Postulante Vacantes 100 Agentes nuevos Rango de Edad 21 y 45 años Nivel Educativo Secundario Completo Objetivo Cuidar escuelas, comercios y calles Inscripción Digital

Los interesados en ser parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria ya pueden realizar el proceso de pre-inscripción a través de los canales digitales del Municipio. Es una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desean contribuir directamente al bienestar de su ciudad en un área tan crítica como la prevención del delito.

Además de este despliegue del Cuerpo de Prevención Comunitaria, el distrito avanza con paso firme en la formación de futuros oficiales de la Provincia. Recientemente, se llevó a cabo un acto central donde se entregaron kits de formación a los 66 aspirantes que ingresaron al Programa de Reclutamiento Policial en Hurlingham. Estos elementos —que incluyen mochilas, material de estudio e indumentaria— son fundamentales para que los cadetes puedan cursar sus estudios en la Escuela Vucetich sin preocupaciones económicas externas.

La estrategia del municipio es clara: fomentar el «arraigo». Se busca que los 1.395 postulantes originales y los 66 finalmente seleccionados sean vecinos que vivan, sientan y conozcan cada rincón de la ciudad. De esta manera, el reclutamiento policial en Hurlingham garantiza que, una vez egresados, los nuevos policías patrullen sus propios barrios, fortaleciendo el vínculo de confianza y conocimiento territorial que es vital para cualquier política de seguridad efectiva.

Los 66 seleccionados iniciarán su formación bajo los estándares de la Escuela de Policía Juan Vucetich, la institución más emblemática en la formación de cuadros de seguridad en la provincia. El plan de estudios de la Vucetich combina una sólida formación en derechos humanos, derecho penal y tácticas operativas de última generación.

El apoyo del Programa de Reclutamiento Policial en Hurlingham no termina en la inscripción; el municipio ha brindado asistencia logística para que los aspirantes pudieran cumplir con cada examen y trámite requerido por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Esta articulación entre el Estado provincial y el municipal asegura que el proceso de selección sea transparente y que los mejores perfiles lleguen a la instancia de formación final. La meta es que estos futuros oficiales se conviertan en profesionales capacitados para resolver conflictos de manera pacífica y efectiva, integrando la tecnología disponible en el Centro de Operaciones Municipal (COM) con el conocimiento humano del terreno.

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