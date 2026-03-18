Reclutamiento Policial en Hurlingham: Entregaron kits a 66 aspirantes

En un paso estratégico para la gestión de la seguridad ciudadana, el Gobierno Municipal consolidó la primera etapa de su ambicioso Programa de Reclutamiento Policial en Hurlingham.

Durante un acto que contó con la presencia de representantes de la prestigiosa Escuela de Policía Juan Vucetich y autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se realizó la entrega formal de kits de formación a los 66 jóvenes que superaron con éxito todas las instancias de selección.

Este programa representa una política de acompañamiento institucional sin precedentes en el distrito, diseñada específicamente para facilitar el acceso de los vecinos de Hurlingham a la carrera policial, eliminando barreras logísticas y brindando orientación constante durante el complejo proceso de ingreso.

La convocatoria inicial fue un rotundo éxito de participación, reuniendo a 1.395 postulantes interesados en sumarse a las fuerzas de seguridad. Tras un riguroso proceso de evaluación médica, psicológica y física, 66 aspirantes quedaron en condiciones de iniciar su ciclo lectivo. El objetivo central de esta política es claro: el municipio apuesta al reclutamiento desde el arraigo, bajo la premisa de que un oficial que conoce su barrio, sus calles y a sus vecinos, desempeñará su labor con un compromiso superior.

La importancia del arraigo en el Programa de Reclutamiento Policial

El concepto de «policía de proximidad» se materializa a través de este programa. Históricamente, muchos agentes prestan servicio en localidades ajenas a su lugar de residencia, lo que genera un desarraigo que afecta la operatividad y el conocimiento del territorio. Con el Programa de Reclutamiento Policial en Hurlingham, se busca revertir esta tendencia.

Al respecto, las autoridades municipales destacaron que quienes egresen como policías tras su paso por la Escuela Vucetich volverán a Hurlingham para velar por la seguridad de sus familias y vecinos. «Reforzar la seguridad no es solo incorporar tecnología como cámaras o patrulleros; es, fundamentalmente, invertir y poner en valor las instancias de formación de nuestros agentes», señalaron durante la ceremonia. El kit entregado a los cadetes incluye elementos esenciales para su etapa de instrucción, funcionando como un apoyo económico y motivacional para que los jóvenes del distrito puedan enfocarse exclusivamente en su excelencia académica y profesional.

Formación de excelencia en la Escuela Juan Vucetich

Los 66 seleccionados iniciarán su formación bajo los estándares de la Escuela de Policía Juan Vucetich, la institución más emblemática en la formación de cuadros de seguridad en la provincia. El plan de estudios de la Vucetich combina una sólida formación en derechos humanos, derecho penal y tácticas operativas de última generación.

El apoyo del Programa de Reclutamiento Policial en Hurlingham no termina en la inscripción; el municipio ha brindado asistencia logística para que los aspirantes pudieran cumplir con cada examen y trámite requerido por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Esta articulación entre el Estado provincial y el municipal asegura que el proceso de selección sea transparente y que los mejores perfiles lleguen a la instancia de formación final. La meta es que estos futuros oficiales se conviertan en profesionales capacitados para resolver conflictos de manera pacífica y efectiva, integrando la tecnología disponible en el Centro de Operaciones Municipal (COM) con el conocimiento humano del terreno.

Inversión en seguridad y futuro para la comunidad

Esta política pública marca un cambio de paradigma en cómo se gestiona la prevención del delito en el conurbano. Al incentivar que los jóvenes locales elijan la carrera policial, se genera una salida laboral digna y se fortalece el tejido social. Los nuevos cadetes representan la esperanza de una ciudad más segura, donde la confianza entre la fuerza policial y la ciudadanía sea el eje vertebrador.

El éxito de la convocatoria inicial, con casi 1.400 inscriptos, demuestra que hay un fuerte interés de la juventud por participar activamente en la protección de su ciudad. El municipio ya proyecta futuras ediciones de este programa para seguir incrementando el pie de fuerza local con agentes que sientan el orgullo de portar el uniforme en las mismas calles donde crecieron.