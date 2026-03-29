La Misión Artemis II despega el 1° de abril y podrá seguirse en vivo

La Misión Artemis II despega el 1° de abril. Más de medio siglo después de la última huella humana en la Luna, la NASA se prepara para un regreso histórico con Artemis II, la misión que volverá a llevar astronautas al entorno lunar y que promete marcar un antes y un después en la exploración espacial. Con una tripulación internacional, tecnología de última generación y transmisión en vivo para todo el mundo, el lanzamiento no solo reabre la carrera por el espacio profundo, sino que también acerca a la humanidad a su próximo gran destino: Marte.

El despegue está previsto para el miércoles 1 de abril de 2026, con una misión que se extenderá durante aproximadamente diez días y que podrá seguirse en vivo desde distintas plataformas oficiales.

Artemis II sobre la plataforma de lanzamiento esperando el paso de los días

Una misión histórica: humanos vuelven al entorno lunar

El programa Artemis busca recuperar la presencia humana en la Luna tras más de cinco décadas desde la histórica misión Apollo 17.

En este contexto, Artemis II será el primer vuelo tripulado del nuevo programa, luego del ensayo sin tripulación de Artemis I en 2022. El objetivo es claro: probar todos los sistemas de la nave Orion con astronautas a bordo y validar las condiciones para futuras misiones más ambiciosas.

Durante el viaje, la tripulación realizará un sobrevuelo lunar sin alunizar, pero con una meta ambiciosa: superar el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio, establecido durante el Apolo 13.

El inmenso cohete con su tanque de combustible externo descartable

Quiénes son los astronautas de Artemis II

La misión contará con una tripulación internacional de cuatro astronautas:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

Los cuatro astronautas que tripularán Artemis II

El grupo viajará a bordo de la nave Orion, impulsada por el potente cohete Space Launch System (SLS), despegando desde el Centro Espacial Kennedy.

Cronograma completo: cómo seguir el lanzamiento en vivo

La NASA publicó un calendario detallado para no perderse ningún momento de la misión, con transmisiones en vivo, conferencias y cobertura continua.

Cuenta regresiva previa: el 29 de marzo habrá interacción de la tripulación con la prensa y una conferencia oficial, mientras que el 30 y 31 de marzo se realizarán actualizaciones clave antes del lanzamiento.

Día del lanzamiento — 1 de abril: habrá cobertura desde la mañana con la carga de combustible, transmisión principal desde el mediodía y el despegue está previsto para las 18:24 (hora del este de EE.UU.), seguido por una conferencia posterior con autoridades.

Durante la misión: el 2 de abril se informará sobre el avance rumbo a la Luna, el 6 de abril se transmitirá el sobrevuelo lunar y el 9 de abril la tripulación brindará una conferencia desde el espacio.

Regreso — 10 de abril: la misión concluirá con el amerizaje en el océano Pacífico y una conferencia final desde el Centro Espacial Johnson.

Toda la cobertura estará disponible a través de NASA+, YouTube y otras plataformas digitales oficiales.

Artemis II en medio de la plataforma de lanzamiento esperando el primer de abril para partir hacia la órbita Lunar

El objetivo final: preparar el camino hacia Marte

Más allá del impacto simbólico, Artemis II es una misión clave dentro de una estrategia mayor. La NASA busca establecer una presencia sostenida en la Luna, desarrollar tecnología avanzada y utilizar el satélite como plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte.

En este sentido, cada etapa del programa Artemis funciona como un escalón: desde pruebas técnicas hasta misiones con aterrizaje lunar y, eventualmente, la expansión de la exploración humana en el sistema solar.

Un evento global que podrá seguirse minuto a minuto

El lanzamiento de Artemis II no será solo un evento científico: será también un fenómeno mediático global. Millones de personas podrán seguir en tiempo real el regreso de la humanidad al entorno lunar, en una misión que combina tecnología, historia y proyección futura.

Después de más de 50 años, la Luna vuelve a estar en el centro de la escena. Y esta vez, es apenas el comienzo.

¿Cómo verla en Argentina?

La misión Artemis II podrá seguirse en vivo en todo el mundo, pero en Argentina —y especialmente en TV— habrá algunas claves para no perderse el lanzamiento. La NASA no suele tener transmisión directa en canales de TV abierta o cable tradicionales en Argentina. Sin embargo, el evento podrá verse en televisión a través de estas opciones:

Señales de noticias internacionales : canales como CNN International o BBC World News suelen tomar la señal en vivo de la NASA durante eventos históricos y podrían emitir el lanzamiento en directo.

: canales como CNN International o BBC World News suelen tomar la señal en vivo de la NASA durante eventos históricos y podrían emitir el lanzamiento en directo. Canales documentales: señales como Discovery Channel o National Geographic Channel pueden hacer coberturas especiales o conexiones en vivo.

La forma más segura: streaming (y cómo verlo en TV)

La transmisión oficial será digital, pero puede verse perfectamente en televisión:

A través del canal oficial de YouTube de la NASA

En la plataforma NASA+

Incluso mediante servicios como Amazon Prime Video (en algunos países)

Para verlo en TV, alcanza con:

Un Smart TV con YouTube

con YouTube O transmitir desde el celular (Chromecast, AirPlay, etc.)

Horario en Argentina

El despegue está previsto para las 19:24 (hora argentina) el 1 de abril de 2026, dentro de una ventana de lanzamiento de dos horas.

Cobertura completa

La transmisión comenzará varias horas antes, con imágenes en vivo del cohete, la carga de combustible y comentarios en tiempo real. También habrá cobertura en español, lo que facilita el seguimiento para el público local.

En resumen, aunque la TV tradicional podría sumarse con coberturas parciales, la forma más completa y segura de ver Artemis II será vía streaming oficial, con la ventaja de poder llevar esa señal directamente al televisor.