Primera Nacional: Almagro sorprendió a Deportivo Morón, lo bajó 2-0 y le cortó el invicto

Primera Nacional: Almagro sorprendió a Deportivo Morón y perdió el invicto en una tarde para el olvido: cayó 2-0 con Almagro en José Ingenieros, en un partido donde fue superado en eficacia, intensidad y lectura de juego. Los goles de Enzo Martínez y Mateo Benegas marcaron el rumbo de una derrota sin atenuantes.

El equipo local salió decidido desde el arranque, con presión alta y juego directo. En los primeros minutos ya avisó con una pelota parada de Julián Marchioni, que encontró la cabeza de Francisco Marco, aunque sin puntería. Ese aviso fue apenas el preludio de lo que vendría: un Almagro intenso, incómodo, que obligó a Morón a jugar lejos de su zona de confort.

Deportivo Morón puso el cuerpo en todos los tiro pero no le alcanzó

El gol llegó tras una jugada bien construida por derecha. Pablo Palacio levantó la cabeza y metió un centro preciso al área, donde Enzo Martínez le ganó la posición a Francisco Flores. El delantero conectó de cabeza y estampó el 1 a 0, desatando el festejo local y marcando el rumbo de un partido que, desde entonces, se volvió cuesta arriba para el visitante.

Clave del partido: la eficacia de Almagro en momentos determinantes y la falta de precisión de Morón en los metros finales.

El segundo festejo de Almagro dentro del campo de juego

La reacción del conjunto de Otta fue más emocional que futbolística. Primero probó Gonzalo Berterame con un remate que controló sin problemas Emiliano González, y luego Mariano Bittolo intentó desde media distancia, pero otra vez el arquero respondió con solvencia. Morón tenía la pelota, pero no lograba lastimar.

Antes del cierre del primer tiempo, el local estuvo cerca de ampliar la ventaja. Un despeje defectuoso de Franco Vázquez casi termina en el segundo gol, pero el travesaño salvó al “Gallo”. Fue una señal de advertencia que, minutos después, se transformaría en realidad.

Un Deportivo Morón desconocido cayó 2 – 0 frente Almagro y perdió la punta de la zona

El inicio del complemento fue un golpe directo al mentón. Apenas comenzada la segunda mitad, Marchioni volvió a ser determinante con una asistencia precisa que dejó a Mateo Benegas de cara al arco. El delantero no perdonó y definió con categoría para el 2 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Figura: Julián Marchioni, conductor y asistente en los momentos clave del partido.

Con el resultado adverso, Deportivo Morón adelantó líneas y empujó con más voluntad que claridad. La más clara fue una tijera de Matías Benítez, que no logró conectar bien. Luego, otra vez González apareció con un manotazo espectacular para evitar el descuento y sostener la diferencia.

Una mala tarde para el Gallo que siempre logra recuperarse

En los minutos finales, Almagro administró la ventaja con inteligencia, cerró los caminos y dejó sin respuestas a un Morón que, pese a la derrota, sigue siendo protagonista en su zona. El invicto quedó en el camino, pero también dejó enseñanzas para un equipo que venía en alza.

“Nos faltó claridad en los últimos metros y ellos aprovecharon las que tuvieron”, podría resumir el análisis de un partido donde la diferencia estuvo en la eficacia.

La caída no sólo corta la racha, sino que también reconfigura el escenario competitivo. Deportivo Morón deberá reponerse rápido para sostenerse en la pelea, mientras que Almagro gana confianza y se mete de lleno en la conversación por los puestos de arriba.

Destacado: Morón perdió el invicto, pero mantiene su condición de equipo competitivo en una categoría cada vez más pareja.

Dato Detalle Historial reciente Deportivo Morón vs Almagro (2010–2026) Partidos jugados 24 Ganó Almagro 9 Ganó Morón 8 Empates 7 Último partido Almagro 2-0 Morón (2026) Tendencia Paridad con leve ventaja de Almagro Característica Partidos cerrados y de pocos goles

¿Qué se viene para Deportivo Morón?

Deportivo Morón tendrá poco margen para lamentarse: el calendario de la Primera Nacional no da respiro y el equipo de Walter Otta deberá enfocarse rápidamente en recuperar su mejor versión. Con una seguidilla exigente por delante y rivales directos en la pelea, el objetivo inmediato será volver a sumar para no perder terreno en una zona que promete ser muy pareja hasta el final.

Y claro, el plantel de Almagro festejó con los suplentes incluidos

El próximo desafío aparece como una prueba de carácter. En un torneo largo y desgastante, donde Morón ya mostró pasajes de buen fútbol, la clave estará en corregir errores puntuales —sobre todo defensivos— y recuperar peso ofensivo. El equipo ya enfrentó rivales como Chaco For Ever y Acassuso en este tramo inicial, lo que marca que cada fecha exige regularidad para sostenerse arriba.

A mediano plazo, el fixture también anticipa cruces importantes que pueden marcar el rumbo, con partidos ante equipos como Los Andes, All Boys o Estudiantes de Buenos Aires, todos protagonistas habituales. Por eso, más allá del tropiezo en José Ingenieros, en Morón saben que la verdadera medida estará en la capacidad de reacción: si logra reponerse rápido, seguirá siendo candidato; si no, el torneo no perdona.