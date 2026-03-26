Ituzaingó se prepara para la tradicional Vigilia del 2 de abril

El Gobierno de Ituzaingó ha extendido una invitación formal a toda la comunidad para participar de la tradicional Vigilia del 2 de abril, un encuentro que busca rendir el máximo homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas. En esta ocasión, al conmemorarse el 44° aniversario del desembarco en las islas, el municipio se transforma una vez más en el epicentro del recuerdo vivo, donde el reclamo pacífico por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur se fusiona con el abrazo fraterno a quienes regresaron y el honor eterno a quienes quedaron en las turberas del Atlántico Sur.

Un encuentro en el corazón de la Plaza San Martín

La conmemoración central tendrá lugar el próximo miércoles 1° de abril, comenzando a las 20:30 hs en el anfiteatro de la emblemática Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las calles 24 de Octubre y Mariano Acosta. Este espacio, punto de reunión histórico para las familias de Ituzaingó, recibirá a los protagonistas directos de la historia: nuestros veteranos de guerra.

La jornada no será solo un acto protocolar; se espera una concurrencia masiva que incluirá a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, clubes de barrio y entidades intermedias que, año tras año, mantienen encendida la llama de la «malvinización». La presencia de los clubes de barrio es particularmente relevante, ya que representan el tejido social donde las nuevas generaciones aprenden el valor de la causa Malvinas.

El 2 de abril: ¿Por qué esta fecha marca el pulso de la Argentina?

Para comprender la magnitud de la Vigilia del 2 de abril, es fundamental recordar el origen de esta fecha. Cada año, en este día, la Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La fecha fue elegida porque el 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar la soberanía que el Reino Unido había usurpado desde 1833.

Lo que comenzó como una operación de recuperación derivó en un conflicto bélico que duró 74 días y se cobró la vida de 649 soldados argentinos. Desde el regreso de la democracia en 1983, el país ha transformado el dolor de la guerra en un reclamo diplomático inquebrantable y en un reconocimiento social profundo hacia aquellos jóvenes —muchos de ellos de apenas 18 años— que lucharon con valor en condiciones extremas. El 2 de abril es, por tanto, un día de duelo, pero también de orgullo nacional y de reafirmación constitucional sobre los territorios del sur.

Arte, cultura y el fuego de la memoria: El cronograma

La vigilia en Ituzaingó se destaca por integrar la cultura popular como vehículo para mantener el recuerdo. A partir de las 21:30 hs, se desplegará una serie de espectáculos artísticos diseñados para acompañar la espera de la medianoche con emoción y talento local.

Grilla de presentaciones:

21:30 hs: Apertura a cargo de Huinca Compañía Adulta , aportando la danza y la fuerza de nuestras raíces.

Apertura a cargo de , aportando la danza y la fuerza de nuestras raíces. 21:40 hs: El rock local se hará presente con la banda “El Síndrome de Peter” , demostrando que la causa Malvinas atraviesa todos los géneros musicales.

El rock local se hará presente con la banda , demostrando que la causa Malvinas atraviesa todos los géneros musicales. 22:00 hs: El virtuosismo del ballet “Buenos Aires Folklore” subirá al escenario para representar la identidad nacional.

El virtuosismo del ballet subirá al escenario para representar la identidad nacional. 22:10 hs: La tradición continuará con el grupo folklórico “Ñaupa” .

La tradición continuará con el grupo folklórico . 23:00 hs: Uno de los momentos más esperados será la intervención artística de “Constructores de Fuego”, una puesta en escena visualmente impactante que simboliza la calidez de la memoria frente al frío del olvido.

El cierre: Un minuto de silencio bajo las estrellas

El punto culminante de la noche ocurrirá al llegar la medianoche. En ese instante exacto, cuando el calendario marque el inicio del 2 de abril, la Plaza San Martín se sumergirá en un respetuoso silencio. Los presentes entonarán a viva voz el Himno Nacional Argentino, seguido del tradicional minuto de silencio frente al Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas.

Este acto final no es solo una despedida, sino una promesa de continuidad. El Gobierno Municipal enfatiza que estas actividades son abiertas a toda la comunidad, con el fin de reafirmar que las Malvinas son una causa nacional que no prescribe. Es un espacio para que los vecinos miren a los ojos a sus héroes locales, les den las gracias y aseguren que su sacrificio no fue en vano.

Invitamos a todas las familias de Ituzaingó a acercarse con su bandera, su equipo de mate y, sobre todo, con el respeto que merece nuestra historia, para que el grito de «Malvinas Argentinas» resuene más fuerte que nunca en este 44° aniversario.