Marzo 2026: El 84% de los argentinos afirma que su salario pierde contra la inflación

La percepción social sobre el rumbo del país ha ingresado en una fase de marcado pesimismo, según los datos que arroja el Monitor de Opinión Pública Marzo 2026. El relevamiento nacional, realizado por Zentrix Consultora sobre una muestra de 1.198 casos, muestra que la crisis ha dejado de ser una variable macroeconómica para transformarse en una dificultad cotidiana tangible para la mayoría de los hogares. Uno de los datos más alarmantes del estudio es que el 83,9% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación. Esta pérdida sistemática de ingresos se refleja en la capacidad de consumo: el 56,3% de la población no logra llegar al día 20 del mes con sus recursos actuales, lo que configura un cuadro de vulnerabilidad material persistente en gran parte del electorado.

Este deterioro material ha impactado directamente en la imagen del Gobierno. La desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó el 53,3% en marzo, registrando un salto de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. El informe destaca que el pesimismo ya no es exclusivo de la economía nacional, sino que la evaluación de la situación económica personal ha reducido su brecha con la percepción macro, evidenciando que el malestar se ha trasladado con claridad a la experiencia individual de los ciudadanos.

Endeudamiento y desconfianza en los datos oficiales

Ante la insuficiencia de los salarios, el Monitor de Opinión Pública Marzo 2026 identifica al endeudamiento como el gran «sustituto del ingreso». El 56,4% de los hogares reconoce haber tomado algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Sin embargo, lejos de tratarse de financiamiento para inversión o bienes durables, este flujo de capital se destina mayoritariamente a cubrir gastos cotidianos (56,3%), pagar saldos de tarjetas de crédito (26,2%) o cancelar servicios básicos (18,9%). La gravedad de esta situación se completa con un dato crítico: casi 9 de cada 10 personas que tomaron deuda enfrentan dificultades para pagarla, y un 5,9% afirma que ya no puede cumplir con sus obligaciones financieras.

Paralelamente, el estudio detecta una brecha de credibilidad respecto a las estadísticas públicas. El 65,8% de los argentinos cree que la inflación publicada por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que perciben en su vida diaria. Esta desconfianza en los indicadores oficiales refuerza la percepción de un escenario económico inestable y con escasas señales de mejora en el corto plazo.

Agenda pública y desafíos para la industria nacional

En cuanto a las preocupaciones de la sociedad, el informe señala que la agenda pública está dominada por problemas estructurales. La corrupción (21,1%) y el empleo/desocupación (21%) encabezan el ranking de desafíos que enfrenta el país, seguidos de cerca por el nivel salarial (14,5%) y el endeudamiento (9,9%).

La visión sobre el futuro productivo es igualmente sombría. El 59,9% de los encuestados cree que en los próximos años la industria argentina va a reducirse o que muchas empresas desaparecerán. El diagnóstico sobre los problemas del sector industrial varía según la afinidad política: mientras los votantes del oficialismo apuntan a los altos impuestos (35,3%), quienes apoyaron a la oposición centran su análisis en la falta de ventas o consumo (48,1%) y el impacto negativo de las importaciones (42,7%).

Los resultados del Monitor de Opinión Pública Marzo 2026 de Zentrix dejan un mensaje claro: la Argentina atraviesa un proceso de corrimiento generalizado hacia posiciones socioeconómicas más frágiles. Con más de la mitad de la población (53,3%) autopercibiéndose hoy como «clase baja», el desafío para la gestión de Milei no solo reside en la estabilización de los precios, sino en la urgente recomposición de un poder adquisitivo que parece haber tocado un piso histórico en el inicio de este año





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