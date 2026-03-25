Alerta en Ituzaingó Sur: Vecinos denuncian inseguridad vinculada a un hogar comunitario

La situación en Ituzaingó Sur alcanzó un punto crítico. Un grupo de vecinos autoconvocados difundieron un volante que circula por el barrio y en redes sociales bajo la consigna: «¡Nuestra seguridad y la de nuestros hijos no se negocian!». Los residentes asocian de manera directa el aumento de robos, hechos de violencia y degradación urbana al funcionamiento de un dispositivo de Cáritas ubicado dentro del Hogar Martín Rodríguez.

«Ante la falta de planificación, transparencia y los constantes hechos de inseguridad… nos unimos para decir ¡BASTA!», expresaron con firmeza en el comunicado que busca movilizar a todo el vecindario. La preocupación principal de los vecinos radica en el impacto que esta situación está teniendo sobre la vida cotidiana y, fundamentalmente, sobre la integridad de los menores del barrio.

Conflictos, intoxicación y un barrio en degradación

En el documento difundido, la comunidad de Ituzaingó Sur detalla la cruda realidad que enfrenta diariamente. Describen una serie de hechos de violencia, que incluyen enfrentamientos físicos y la alarmante presencia de «personas en estado de intoxicación en plena calle«, citando específicamente la calle Ventura Alegre como uno de los puntos conflictivos. Esta situación ha generado un clima de miedo y tensión constante.

Los vecinos denuncian una total falta de control por parte de las autoridades del Hogar Martín Rodríguez y de Cáritas. Afirman desconocer quiénes pernoctan en los pabellones y quién supervisa su conducta, señalando además que «la garita de seguridad suele estar vacía», lo que acrecienta la sensación de desprotección. A esto se suma la evidente degradación del entorno, con quejas sobre la «falta de higiene» y «restos de comida» en las veredas, lo que afecta la calidad de vida de todos los residentes.

Demandas urgentes de seguridad para la comunidad

Ante este panorama, la comunidad organizada ha presentado un pliego de exigencias concretas e inmediatas a las autoridades municipales y a la organización Cáritas: