Sabbatella apuntó contra el negacionismo, defendió la memoria colectiva y pidió la libertad de Cristina (Video)

Sabbatella apuntó contra el negacionismo en un nuevo 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año se conmemora al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, miles de personas volvieron a movilizarse en todo el país. La jornada estuvo marcada por actos, marchas y actividades culturales que reafirmaron el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, en rechazo al negacionismo y a cualquier intento de relativizar los crímenes de la última dictadura cívico-militar.

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En ese contexto, el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, difundió un mensaje público en el que expresó su pesar por no haber podido participar de la movilización en Plaza de Mayo. El dirigente permanece internado en el Hospital San Juan de Dios, de Ramos Mejía, a raíz de una afección renal derivada de una intervención reciente. “Me apena no haber estado este 24 de marzo en la Plaza, por primera vez en mi vida, marchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, señaló.

Al pasar por el departamento de Cristina en San José 1111 recibieron su saludo

A pesar de su ausencia por problemas de salud, Martín Sabbatella destacó la masividad de la jornada en todo el país y reivindicó el compromiso colectivo. “Llena de orgullo ser parte de una sociedad que se sigue expresando masivamente a favor de la democracia y contra la injusticia, el negacionismo y la impunidad”, afirmó. También hizo referencia al acompañamiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Me conmueve ver a lxs compañerxs que sí lo hicieron y a los miles y miles que marcharon en todo el país”.

El exintendente de Morón subrayó la vigencia de los reclamos históricos vinculados a los derechos humanos y la memoria colectiva. “Para nosotros, la memoria seguirá siendo una lucha vigente mientras los represores no digan dónde están los que faltan”, sostuvo. Y agregó: “Estamos ante una fecha emblemática: se cumple medio siglo del comienzo de la dictadura más sangrienta de nuestra historia”.

La columna de Nuevo Encuentro con su tradicional bandera de cabecera marchando en CABA por Memoria, Verdad y Justicia

En esa línea, insistió en la necesidad de sostener el compromiso social frente a discursos negacionistas. “Frente al negacionismo, la memoria y la lucha colectiva son la respuesta”, remarcó. Además, expresó: “Con profunda emoción como cada año nos movilizamos por los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, que están más presentes que nunca”, y advirtió que “lo que no saben esos dinosaurios que aún caminan entre nosotros es que también van a ser juzgados por la memoria colectiva de nuestro pueblo”.

Sabbatella también vinculó el presente político y económico con etapas pasadas del país. “Javier Milei, adulador de Alfredo Martínez de Hoz al igual que Mauricio Macri, implementa aquellas políticas liberales que siempre terminan mal: hambre, cierre de industrias, desocupación y marginalidad”, criticó. Y agregó que “si a eso le sumás la feroz represión en las calles, el plan es mucho más oscuro”.

Nuevo Encuentro también pide la libertad de Cristina y llama mafia a la corporación judicial

Por último, el dirigente planteó que la democracia argentina mantiene deudas pendientes. “Hoy nuestra democracia no está completa porque tenemos a la principal dirigente del campo nacional y popular, Cristina Fernández de Kirchner, presa y proscripta por el poder real”, afirmó. Y concluyó: “Lo que antes hacían con botas hoy lo hacen con sentencias judiciales. Por eso, decimos que la libertad de Cristina es una deuda urgente de esta democracia”.

En un nuevo aniversario del golpe, la consigna volvió a repetirse en cada rincón del país: más memoria, más verdad y más justicia como pilares irrenunciables de la vida democrática argentina.