Eco-Canje en Ituzaingó: Nueva jornada para cambiar tus reciclables por árboles nativos

El próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 10:00 hs, la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) será el punto de encuentro para el Eco-Canje en Ituzaingó. Esta actividad invita a la comunidad a entregar materiales reciclables a cambio de un árbol nativo para plantar en su propia vereda. La iniciativa se integra al Plan Estratégico “Ituzaingó: Bosque Urbano 2030”, un ambicioso proyecto que ya logró plantar más de 3.600 ejemplares durante el año 2025 y que proyecta la creación de 67 kilómetros de biocorredores lineales en todo el partido.

Participar es sencillo, pero requiere un compromiso previo: los interesados deben completar un formulario de inscripción online (https://bit.ly/4borI4C) y aguardar la confirmación por correo electrónico. El día del evento, solo deberán presentarse con su DNI y sus residuos correctamente separados para llevarse vida a su hogar.

¿Qué materiales se pueden reciclar y cómo entregarlos?

Para que el proceso de Eco-Canje en Ituzaingó sea efectivo, es fundamental que los residuos entregados estén limpios y secos. La separación en origen permite que estos materiales no terminen en rellenos sanitarios, sino que se reinserten en el ciclo productivo como materia prima. Los elementos que se reciben en la jornada son:

Plásticos: Botellas de bebidas ( PET ), envases de productos de limpieza, tapitas y envases de cosmética.

Botellas de bebidas ( ), envases de productos de limpieza, tapitas y envases de cosmética. Papel y Cartón: Diarios, revistas, cajas de embalaje, folletos y hojas de oficina. Deben estar desatados o en bolsas.

Diarios, revistas, cajas de embalaje, folletos y hojas de oficina. Deben estar desatados o en bolsas. Vidrio: Botellas y frascos de cualquier color (importante: no deben estar rotos para evitar accidentes de los recolectores).

Botellas y frascos de cualquier color (importante: no deben estar rotos para evitar accidentes de los recolectores). Metal: Latas de conservas, latas de aluminio de bebidas y otros elementos metálicos domésticos.

Especies autóctonas argentinas: ¿Qué árboles se entregan?

El Vivero Municipal de Ituzaingó trabaja específicamente con especies que pertenecen a nuestra región fitogeográfica. Al participar del Eco-Canje en Ituzaingó, los vecinos pueden recibir ejemplares que han crecido adaptados al clima y suelo local. Algunas de las especies que suelen protagonizar estas entregas son:

Sen del Campo (Senna corymbosa): Un arbusto o árbol pequeño de flores amarillas vibrantes que atrae a numerosas mariposas. Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius): Un árbol de follaje persistente y flores blancas pequeñas, muy valorado por su sombra y aroma. Pezuña de Vaca (Bauhina forficata): Reconocible por sus flores blancas similares a orquídeas y sus hojas que asemejan la huella de un bovino. Espinillo (Acacia caven): Un árbol rústico de flores amarillas esféricas y muy perfumadas, ideal para resistir sequías.

La importancia de plantar especies autóctonas en la ciudad

Promover el uso de plantas nativas a través del Eco-Canje en Ituzaingó no es una decisión estética, sino una necesidad ecológica. A diferencia de las especies exóticas (traídas de otros continentes), las plantas autóctonas han evolucionado junto a la fauna local durante miles de años.