Alerta por Rabia en Castelar: Detectaron un murciélago positivo

En las últimas horas, la Dirección de Zoonosis del Municipio de Morón alertó a la población sobre la confirmación de un diagnóstico de rabia en Castelar. El hecho ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando el laboratorio diagnosticó positividad a rabia en un murciélago que había sido encontrado días antes en el patio de una vivienda particular, ubicada en Castelar Sur, específicamente en la calle Unamuno entre Reboredo y Andrade.

Este hallazgo, aunque frecuente en la zona del Gran Buenos Aires, exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades y una toma de conciencia por parte de la comunidad, ya que la rabia es una enfermedad viral mortal que puede transmitirse a los seres humanos a través de la mordedura o arañazo de animales infectados.

Ante esta situación, el equipo de Zoonosis de Morón se encuentra actualmente realizando tareas de control de foco en el perímetro donde fue hallado el ejemplar. Estas tareas consisten en un relevamiento casa por casa para verificar el estado de vacunación de perros y gatos en un radio determinado, y proceder a la inoculación de emergencia de aquellas mascotas que no cuenten con la protección vigente. El objetivo principal es generar un «anillo sanitario» que impida que el virus pase de los murciélagos a los animales de compañía y, consecuentemente, a las personas.

Rabia y Murciélagos: Todo lo que tenés que saber para protegerte

A pesar de la alarma, es importante recordar que los murciélagos cumplen una función ecológica vital: son grandes controladores de plagas de insectos. Sin embargo, en entornos urbanos, un pequeño porcentaje de su población puede portar el virus de la rabia. La presencia de este caso de rabia en Castelar debe servir para que los vecinos adopten conductas de prevención y sepan cómo actuar de forma segura.

¿Dónde se esconden en la ciudad?

A diferencia de lo que se cree, en los centros urbanos los murciélagos no siempre viven en cuevas lejanas. Sus refugios más comunes en las ciudades son:

Tapacarrollos de persianas.

Grietas en paredes y techos.

Altillos y sótanos en desuso.

Árboles densos.

Estructuras de edificios altos.

Horarios y comportamiento

La aparición de un murciélago no siempre es sinónimo de enfermedad. Son animales nocturnos y crepusculares; lo normal es verlos volar al amanecer o al anochecer cazando insectos. Las señales de alerta de que un murciélago podría estar enfermo son:

Aparecer de día: Volar a la luz del sol es un comportamiento anormal. Estar en el suelo: Los murciélagos sanos no se arrastran por el piso. Si ves uno que no puede volar, está en el suelo o sobre una superficie baja, es muy probable que esté enfermo. Conducta agresiva o torpe: Si chocan contra objetos o se muestran agresivos si se intenta tocarlos.

¿Qué hacer si ves uno sospechoso?

Ante el alerta, la principal recomendación del Municipio es NUNCA TOCARLO CON LAS MANOS DESNUDAS. Si encontrás un murciélago en el suelo o que vuela de día, seguí este protocolo:

Aislarlo sin tocarlo: Usá una caja, un balde o un trapo grueso para taparlo y evitar que se mueva. No intentes capturarlo ni matarlo con golpes directos. Si entra a tu casa: Abrí las ventanas y cerrá las puertas hacia el interior de la vivienda para que pueda salir. Si se posa, intentá cubrirlo con una caja o un frasco grande y deslizá un cartón por debajo para retirarlo. Dar aviso inmediato a Zoonosis: Comunicarse urgentemente al Departamento de Zoonosis del Municipio de Morón.

Recomendaciones del Municipio de Morón para la Comunidad

En el comunicado emitido tras la detección del murciélago con rabia en Castelar, se han establecido una serie de medidas de cumplimiento obligatorio y preventivo para toda la comunidad ituzainguense: