Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham: abren inscripciones

La cultura y el arte vuelven a ser protagonistas en el oeste con el relanzamiento de la Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham. Esta iniciativa municipal busca promover la identidad nacional y el aprendizaje colectivo a través de la música popular. Destinada a chicos y chicas de entre 8 y 18 años, la orquesta ofrece un espacio de formación gratuita donde el único requisito es tener ganas de aprender y compartir. Al integrar la Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham, los alumnos no solo acceden al estudio de instrumentos específicos, sino que también desarrollan habilidades sociales y de trabajo en equipo bajo la guía de docentes especializados en ritmos autóctonos.

Las clases se dictan en un entorno profesional y dinámico, permitiendo que los estudiantes se conecten con las raíces sonoras de nuestra región. El objetivo principal es que los jóvenes de la ciudad encuentren en la música un refugio creativo y una herramienta de expresión, fortaleciendo el entramado cultural del distrito.

¿Qué instrumentos se pueden aprender en la Orquesta de Hurlingham?

La oferta instrumental de la Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham es una de las más completas de la zona, abarcando tanto instrumentos de cuerda como de viento y percusión, típicos de nuestro folklore:

Cuerdas: Guitarra, Charango y Ukelele.

Guitarra, Charango y Ukelele. Vientos (Aerófonos): Sicus, Quena y Pinkullo.

Sicus, Quena y Pinkullo. Armonía y Percusión: Teclado y diversos instrumentos de percusión criolla.

Lo más destacado de esta propuesta es que no se requieren conocimientos previos. Esto significa que cualquier niño o joven interesado puede comenzar desde cero, recibiendo la instrucción básica para ejecutar el instrumento de su preferencia y, progresivamente, integrarse al ensamble grupal para participar en presentaciones y conciertos locales.

Horarios y sede: el Centro Cultural Leopoldo Marechal como epicentro

Las actividades de la Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham se desarrollan en el emblemático Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado en la Avenida Vergara 2396. Este espacio se ha consolidado como el corazón de las políticas culturales del municipio, brindando instalaciones cómodas y adecuadas para la práctica musical.

Los encuentros están programados para los días martes y jueves, en el horario de 18 a 20 hs. Este cronograma permite que los alumnos puedan asistir a las clases después de su jornada escolar habitual, convirtiéndose en una actividad extraescolar ideal para fomentar la disciplina y el talento artístico en un ambiente seguro y contenido.

Inscripción online: cómo asegurar tu lugar en la Orquesta Juvenil

Para facilitar el acceso de las familias, la inscripción a la Orquesta Folklórica Juvenil de Hurlingham se realiza de manera 100% digital. Los cupos son limitados para garantizar una enseñanza personalizada y un correcto equilibrio sonoro dentro del ensamble.

Los interesados deben completar el formulario oficial de inscripción ingresando al siguiente enlace: Inscripción Orquesta Folklórica 2026. Una vez enviado el formulario, el equipo de Cultura se pondrá en contacto para confirmar el inicio de las clases y los materiales necesarios para cada jornada.