Martín Sabbatella se sumó a la campaña de Abuelas y llamó a una memoria activa en todo el país

Martín Sabbatella se sumó a la campaña de Abuelas. En el marco del Mes de la Memoria y a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, Martín Sabbatella difundió un mensaje en respaldo a la campaña “Florecerán pañuelos”, impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. La consigna, cargada de simbolismo, busca resignificar el histórico pañuelo blanco como emblema de lucha, identidad y continuidad en la búsqueda de verdad y justicia. El mensaje se inscribe en un contexto de alta movilización social y política, donde la memoria vuelve a ocupar un lugar central. A medio siglo del golpe, distintos sectores refuerzan su compromiso con el Nunca Más.

“Florecerán pañuelos”: una consigna que atraviesa generaciones

El posteo del dirigente sintetiza una idea potente: en Argentina la memoria no solo se recuerda, sino que florece. La campaña propone transformar un símbolo histórico en una expresión viva, capaz de interpelar a nuevas generaciones. En un escenario donde se cumplen cinco décadas del golpe, la sociedad vuelve a dejar en claro que no olvida. La consigna articula pasado, presente y futuro en una misma narrativa. Y refuerza el valor de la memoria activa como herramienta democrática.

Un país movilizado a 50 años del golpe

A lo largo y ancho del país, escuelas, sindicatos, bibliotecas, universidades, municipios y organizaciones sociales se preparan para conmemorar el 24 de marzo. La fecha adquiere este año una dimensión particular por tratarse de un aniversario “redondo”. Pero también porque amplios sectores buscan reafirmar que la memoria sigue siendo un pilar de la democracia. Las actividades se multiplican en cada territorio con fuerte participación comunitaria. El objetivo es claro: sostener viva la memoria colectiva.

La Red por el Derecho a la Identidad, clave en la difusión

En ese marco, la Red por el Derecho a la Identidad —presente en más de 40 ciudades de Argentina y en el exterior— articula múltiples iniciativas vinculadas a la búsqueda de las Abuelas. Integrada por instituciones civiles y voluntarios, la red promueve acciones de difusión, concientización y participación. Su trabajo resulta clave para sostener vigente la lucha por la identidad. Además, fortalece la llegada del mensaje a distintos públicos. Especialmente entre jóvenes y estudiantes.

Historias y actividades en todo el país

Las iniciativas se replican en distintas localidades con fuerte anclaje territorial. En Tierra del Fuego, una intervención de pañuelos en un bachillerato popular incluyó el testimonio de una estudiante no vidente que relató su experiencia durante la dictadura. En Bahía Blanca, se inaugurará el primer Espacio para la Memoria en el ex centro clandestino “Prefectura de Ingeniero White”, junto a actividades de Teatro por la Identidad. A su vez, en ciudades como Villa María, San Juan y Tres Arroyos se desarrollan charlas en escuelas. Mientras que en Esquel, Trevelin, Viedma, Patagones y la Comarca Andina avanzan jornadas culturales y de estampado de pañuelos.

Memoria, identidad y participación

La campaña también propone formas concretas de participación ciudadana. Entre ellas, la posibilidad de adquirir remeras ilustradas por Matías de Brasi, disponibles en la web de Abuelas. Estas iniciativas buscan combinar expresión cultural y compromiso político. Además, refuerzan la idea de que la memoria se construye de manera colectiva. Cada acción suma en la defensa de los derechos humanos. Y amplía el alcance de la consigna en distintos ámbitos sociales.

Un mensaje político y cultural

El respaldo de Sabbatella se inscribe en una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos. Pero también dialoga con un presente donde el sentido de la memoria vuelve a estar en discusión. En ese contexto, la consigna “Florecerán pañuelos” se proyecta como una señal política y cultural. No se trata solo de recordar, sino de intervenir en el presente. La memoria aparece así como una herramienta activa. Y como un límite frente a discursos negacionistas.

“Sin memoria no hay presente ni futuro”

La convocatoria es clara: participar, marchar, invitar y sostener viva la memoria. A 50 años del golpe, el mensaje que recorre el país es contundente. La memoria no es solo un ejercicio del pasado. Es una condición necesaria para el presente democrático. Y también para la construcción de un futuro con más derechos. En esa línea, la consigna se vuelve colectiva. Porque, como repiten las organizaciones, sin memoria no hay presente ni futuro.