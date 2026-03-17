Morón: trabajadores municipales participaron de una jornada sobre consumos problemáticos

Trabajadores municipales participaron de una jornada sobre consumos problemáticos. La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Licenciada en Psicología Noelia Prada, coordinadora de Prevención de los Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), quien introdujo los principales lineamientos conceptuales sobre la temática. A continuación, tomó la palabra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gustavo Sanz, donde se desarrolló el taller, quien destacó la importancia de abordar estos problemas dentro del ámbito laboral y promover espacios de prevención y acompañamiento.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá una breve entrevista a Guystavo Sanz y la Lic. Noelia Prada sobre los Consumos Problemáticos en el trabajo ​​✅​✅​✅​👇:

En los últimos años, el debate sobre los consumos problemáticos salió del ámbito estrictamente sanitario para instalarse también en los lugares de trabajo. El avance de fenómenos como las apuestas online, el consumo de alcohol en contextos laborales y el uso compulsivo de tecnologías obligó a repensar el problema con una mirada más amplia. En ese marco, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) impulsa un enfoque que ya no se limita a las sustancias, sino que pone el foco en el impacto real sobre la vida de las personas.

Según el organismo, un consumo se vuelve problemático cuando la persona pierde el control sobre esa conducta y comienzan a aparecer consecuencias negativas en su salud, sus vínculos o su entorno social. Esto incluye tanto el uso de sustancias —como alcohol, tabaco u otras drogas— como comportamientos que no implican sustancias, entre ellos el juego online, las compras compulsivas o el uso excesivo de tecnología.

Llevado al ámbito laboral, el concepto adquiere una dimensión concreta. Se considera que existe consumo problemático cuando esa conducta afecta el desempeño en el trabajo, deteriora las relaciones con compañeros o superiores, o pone en riesgo la seguridad propia y de terceros. El ausentismo reiterado, los errores frecuentes, la falta de concentración o los conflictos interpersonales suelen ser algunas de las señales de alerta.

Los especialistas del SEDRONAR antes de comenzar el taller

El enfoque de SEDRONAR marca una diferencia respecto de miradas más tradicionales. Lejos de reducir el problema a una cuestión de adicción o de responsabilidad individual, lo entiende como un fenómeno complejo, atravesado por factores sociales, psicológicos y biológicos. En esa línea, se promueve abordarlo como una problemática de salud integral, que requiere prevención, acompañamiento y políticas públicas, también dentro de los espacios laborales.

En la práctica, esto implica reconocer que el consumo problemático no siempre es visible ni responde a estereotipos. Puede manifestarse en trabajadores plenamente activos, en contextos de alta exigencia o incluso vinculado a nuevas dinámicas digitales, como las apuestas online durante la jornada laboral, una conducta que creció de forma sostenida en los últimos años.

Gustavo Sanz, el Secretario General de los Municipales, abrió y cerró la jornada haciendo breves menciones

Así, la mirada que impulsa el organismo nacional propone correr el eje del “qué se consume” hacia “qué consecuencias genera”. Una perspectiva que busca desestigmatizar, pero también alertar: el problema no es solo la sustancia o la conducta, sino el momento en que deja de ser una elección y comienza a condicionar la vida cotidiana, también puertas adentro del trabajo.

De la actividad también participaron Patricio Falabella y Paula Argañaraz, trabajadores de la SEDRONAR; la licenciada Noelia Prada, coordinadora del Área de Prevención de los Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral; la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sibila Botti; y la directora de Género del HCD, Felicia Negris, quienes acompañaron el desarrollo del taller y reforzaron la importancia de abordar esta problemática de manera integral.