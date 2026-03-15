Román renovó su mandato a Presidente del PJ y Paula Majdanski obtuvo la minoría

Román renovó su mandato a Presidente del PJ. Hoy, tras las elecciones internas del Partido Justicialista de Morón, en una contienda que volvió a exponer la disputa política dentro del peronismo bonaerense. De un lado compitió la lista encabezada por el histórico dirigente Claudio Román, respaldada por el intendente Lucas Ghi; del otro, la nómina liderada por Paula Madajsky, alineada con Martín Sabbatella. La pulseada local replicó, una vez más, el enfrentamiento entre el axelismo delMovimiento Derecho al Futuro y el kirchnerismo nucleado en Fuerza Patria.

Claudio Román, actual titular del PJ Morón, se impuso con el 70% de los votos y obtuvo la reelección y la mayoría de los miembros que integran el Consejo de Partido. Festejó, claro, junto al intendente Lucas Ghi. Lo secundó la concejal Vanina Moro, militante del Movimiento Evita, y como Secretario de Organización, Néstor Achinelli.

Su única rival, la Lista 2 de Paula Madajsky, sacó el 30% de los votos y superó la minoría que se obtiene con el 25% y también festejó porque, según le dijo a Diario Anticipos: «cumplimos el objetivo con un mensaje claro: el PJ de Morón se despertó y empezó a cambiar. Hoy estamos mucho más cerca del regreso de Martín Sabbatella a Morón de la mano de un peronismo que banca a Cristina.”

Y no ahorró críticas hacia la gestión actual señalando las dificultades enfrentadas durante el proceso electoral: “Después de sortear los obstáculos que quiso poner Lucas Ghi para que no haya interna, le demostramos que sin el aparato estatal superamos ampliamente el objetivo y logramos la minoría”.

Al ser consultado por Diario Anticipos, Claudio Román, dijo: «Fue una interna entre peronista que legitima a la Lista 2 con el 70% de los votos. Y Martín Sabbatella perdió. Que la cuenta como quiera, pero Martín Sabbatella perdió. Eso hay que decirle. Y a los peronistas les digo que estamos todos juntos, que nuestra lista por un motivo se llama Perón Vuelve, por que es el único que puede volver, el peronismo, todo juntos, porque también saludo a cada uno de los integrantes de la Lista 4 y a aquellos que la votaron. Le hago extensivo el saludo a todos y cada uno, porque todos sabemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero también que todos juntos triunfaremos. Así que a partir del lunes (16 de marzo de 2026), vamos a ponernos a armar un espacio potente y sólido para combatir el ajuste furioso y la falta de sensibilidad del Gobierno de La Libertad Avanza en todos sus órdenes.»

Para Majdanski, la hoja de ruta de la nueva conducción es clara y excede los límites locales: “La pelea es por frenar el ajuste, es por la libertad de Cristina y es por volver a tener un gobierno popular en Morón, con Martín (Sabbatella) como intendente”.

Los nombres de la Lista Primero La Patria que integran el Consejo de Partido por la minoría como consejeros son: Paula Natalia Majdanski; Guillermo Menéndez; Nadia Diz; Gonzalo Carrizo; Carlos Salomón y Oscar Sosa. Y como Congresales Provinciales: Horacio Bouchoux, Aixa Sosa y Gabriel Barquero.

El concejal de Fuerza Patria Diego Spina celebró el resultado de la jornada interna con un mensaje breve y de tono militante, que rápidamente comenzó a circular entre los sectores que respaldan a Martín Sabbatella en el distrito. “Empezamos a recuperar el PJ. Empezamos a volver. Martín 2027”, escribió el dirigente, en una frase que condensa la lectura política que hacen desde ese espacio tras la disputa partidaria en Morón.

La expresión de Spina fue interpretada dentro del armado local como una señal de relanzamiento del sector que responde a Martín Sabbatella dentro del peronismo moronense, en medio de la puja interna que atraviesa al Partido Justicialista a nivel distrital. Al mismo tiempo, el mensaje proyecta hacia adelante la figura del ex intendente y actual referente político del distrito, instalando la consigna “Martín 2027” como horizonte político de cara a los próximos ciclos electorales.

La elección estaba habilitada para un padrón de 17.000 afiliados justicialistas, con votación en 6 escuelas y 17 mesas, un número pequeño pero que tanto el intendente Lucas Ghi como el dirigente Martín Sabbatella quieren tener de aliados.

Hoy, en las internas, la Lista 2, Perón Vuelve que encabezó Claudio Román obtuvo 1446 votos. Y la Lista 4, Primero la Patria, que lideró Paula Majdanski, obtuvo 672 votos. En resumen salieron 70% a 30%.

Para aquellos que quizás se sorprendan, se mantiene la participación del 15% del padrón desde el 2008. ¿Qué quiero decir? Que hace 18 años que no vota en la interna peronista más de un 15% siempre y cuando los padrones estén actualizados.

Con estos resultados, Claudio Román incluído, se queda con 18 Consejeros y Paula Madajsky también dentro, suma 6 Consejeros.

A su vez, la lista de Claudio Román metió 12 congresales provinciales y de la Paula Madajsky, tres.

Cuatro años atrás en el mundo de la unidad ​✅​✅​✅​👇: