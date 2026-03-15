Club Morón mostró carácter en el Rezzónico y venció con autoridad a Unión Vecinal de Munro

Club Morón mostró carácter en el Rezzónico. El equipo de básquet del Club Morón volvió a hacerse fuerte en el estadio Raúl Rezzonico el último viernes 13 de marzo de 2026 al derrotar con autoridad a Unión Vecinal de Munro por 70 a 48, en un encuentro correspondiente a la Liga Federal que dejó como figuras destacadas a Bryant Polanco (UVM), goleador del partido con 21 puntos, y a Mata Varela (Morón), quien firmó una sólida actuación con 15 puntos y 14 rebotes, dominando la pintura en ambos tableros.

Una de las entradas del plato especial del Club Morón Mata Varela, el venezolano de más de 2 metros que es de temer

El conjunto dirigido por Andrés Moggio construyó su victoria a partir de una defensa intensa y una marcada mejora colectiva a lo largo del partido. Si bien el inicio fue favorable para la visita, Morón logró acomodarse con el correr de los minutos y terminó imponiendo su juego con autoridad en el tramo final.

El encuentro comenzó con un desarrollo equilibrado, con posesiones largas y buena lectura táctica de ambos equipos. Unión Vecinal de Munro logró encontrar primero los caminos al aro y llegó a sacar una ventaja de siete puntos, aprovechando algunas imprecisiones ofensivas del conjunto local.

El habilidoso base Agustín Babaso que corre y corre y jamás pierde la pelota se hizo necesario para el equipo

Morón, que en los primeros minutos mostró dificultades para resolver sus ataques y tomó decisiones apresuradas, logró reordenarse en el cierre del primer cuarto. Ajustó su defensa, mejoró la circulación del balón y consiguió recortar la diferencia. De todas maneras, el primer parcial quedó 15 a 12 para la visita, dejando el partido abierto.

El segundo período marcó el primer punto de inflexión del encuentro. Morón comenzó a presionar más arriba, recuperó balones y encontró oportunidades de contraataque y jugadas preparadas que le permitieron cambiar el ritmo del partido. En ese tramo apareció con protagonismo Bryant Polanco, que aportó puntos clave tanto desde el perímetro como atacando el aro.

La pelea en los aires, el Club Morón no aflojó ni regaló espacios

Munro, en cambio, entró en una racha ofensiva irregular y comenzó a perder efectividad en sus lanzamientos. El equipo de Andrés Moggio aprovechó ese momento, logró pasar al frente por primera vez y cerró el primer tiempo arriba 30 a 29, en un cierre muy ajustado.

Tras el descanso largo, Morón salió decidido a imponer condiciones. Con intensidad defensiva, buena circulación de pelota y mayor presencia en la pintura, el equipo del oeste logró construir una ventaja de siete puntos que empezó a inclinar el desarrollo del partido.

Y claro que hubo pelea y disputa por el balón bajo el aro

En ese tramo resultó determinante el trabajo de Mata Varela, que se hizo fuerte en los rebotes defensivos y generó segundas oportunidades en ataque, consolidando el dominio local cerca del aro. Munro intentó reaccionar, pero no logró capitalizar sus oportunidades de tiro. Así, el tercer cuarto se cerró 42 a 37 para Morón.

En el inicio del último período, Unión Vecinal de Munro consiguió acercarse en el marcador gracias a algunos lanzamientos externos de sus tiradores, pero la reacción duró poco. Morón respondió con paciencia ofensiva, buenos pases y aprovechando los espacios que dejaba la defensa visitante.

El duelo de gigantes fue un show deportivo aparte bajo el techo del gimnasio Raúl Rezzónico

Con el correr de los minutos, el equipo moronense terminó de quebrar el partido. La defensa siguió siendo sólida y el juego colectivo permitió ampliar la ventaja hasta transformar el cierre en un dominio claro. De esa manera, Morón selló una contundente victoria por 70 a 48, consolidando otra buena actuación como local en el Rezzonico.

El próximo compromiso para el conjunto dirigido por Andrés Moggio será el jueves 20 de marzo a las 20:00, cuando deba visitar a CASA Padua por la fecha 4 de la Liga Federal, con la intención de seguir sumando triunfos para meterse en los primeros puestos de su zona.

Habilidad, agilidad y rapidez es la fórmula que pone sobre el piso flotante Club Morón

Por su parte, Unión Vecinal de Munro, que todavía busca su primera victoria en el campeonato, deberá viajar a Ciudadela para enfrentar a Claridad, en un partido clave para intentar revertir su situación en la tabla y mantenerse en carrera por la clasificación a la siguiente fase del torneo.