Villa Sarmiento: detienen a un menor tras el robo de un Audi A3 y buscan a dos cómplices

Detienen a un menor tras el robo de un Audi A3. Un adolescente de 17 años fue detenido en Villa Sarmiento acusado de integrar una banda que minutos antes había asaltado a mano armada a un joven y le robó su automóvil. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Bonaerense luego de un rápido operativo de rastrillaje en la zona.

El hecho se registró en la intersección de la avenida Presidente Perón y Pastor Obligado, una zona transitada del distrito de Morón, cuando un joven de 23 años fue interceptado por tres delincuentes armados. Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes sorprendieron a la víctima cuando se encontraba a bordo de su Audi A3 negro y, mediante amenazas con armas de fuego, lo obligaron a descender del vehículo para luego escapar.

Tras el robo, el damnificado radicó la denuncia y aportó una descripción de los sospechosos, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Villa Sarmiento inició un rastrillaje en distintos puntos del barrio con el objetivo de dar con los autores.

Durante ese despliegue, los policías detectaron a uno de los sospechosos que corría por la calle Toscano en dirección a Rivera Indarte, intentando alejarse del lugar del hecho. Al advertir la presencia policial, el joven intentó deshacerse de distintos elementos que llevaba consigo, arrojando prendas de vestir mientras continuaba la fuga.

La persecución finalizó en la esquina de Rivera Indarte y Bariloche, de Villa Sarmiento, donde los efectivos lograron reducir y aprehender al adolescente. Durante el procedimiento se le secuestró una réplica de arma de fuego tipo Glock, mientras que en las inmediaciones los uniformados recuperaron una campera negra y guantes de látex negros, elementos que el sospechoso había descartado durante la huida.

Los investigadores creen que esos elementos habrían sido utilizados para cometer el robo y evitar dejar rastros, por lo que fueron incorporados como evidencia en la causa.

En tanto, los otros dos delincuentes que participaron del asalto lograron escapar.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Juan Pablo Cabrejas, quien dispuso la aprehensión del menor bajo la acusación de “robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda”.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia juvenil, mientras continúan las tareas para recuperar el vehículo robado y dar con el resto de los integrantes de la banda.

El Audi A3, el vehículo robado durante el asalto, es un modelo de gama media-alta de la automotriz alemana Audi y se encuentra entre los autos compactos premium más vendidos del mercado. En Argentina, dependiendo del año, la versión y el estado de la unidad, su valor puede oscilar entre 45.000 y 60.000 dólares en el caso de modelos relativamente recientes, mientras que unidades usadas de algunos años de antigüedad suelen cotizar entre 30 y 45 millones de pesos. Por ese motivo, se trata de un automóvil de alto valor económico, lo que lo convierte en un objetivo frecuente para bandas dedicadas al robo de vehículos.

Aunque en el mercado legal un Audi A3 puede valer entre 45.000 y 60.000 dólares, en el circuito delictivo su precio cae de manera drástica. Fuentes vinculadas a investigaciones sobre robo automotor señalan que los delincuentes suelen obtener entre el 1% y el 5% del valor real del vehículo, ya que necesitan deshacerse rápidamente del auto para evitar ser rastreados. En ese contexto, un vehículo de esas características podría llegar a venderse clandestinamente por apenas unos pocos miles de dólares, o bien ser desarmado para comercializar sus autopartes en el mercado ilegal, donde piezas como el motor, la electrónica o las llantas alcanzan valores elevados.

Los autos robados en Argentina suelen terminar en distintos circuitos ilegales, dependiendo del tipo de vehículo y del objetivo de la banda que lo sustrajo. Uno de los destinos más frecuentes son los desarmaderos clandestinos, donde el automóvil es desmantelado en pocas horas y sus piezas se venden como repuestos en el mercado negro. Motor, caja de cambios, ópticas, llantas y componentes electrónicos suelen ser los elementos más buscados, ya que pueden comercializarse rápidamente sin dejar rastros del vehículo original.

Otra modalidad habitual es la utilización del vehículo para clonar la identidad de otro automóvil legal, lo que en el ambiente delictivo se conoce como “autos mellizos”. En estos casos se falsifican números de chasis, motor y documentación para vender el auto en el mercado informal. También ocurre que algunos vehículos robados son usados para cometer otros delitos y luego abandonados o incendiados, mientras que en determinadas investigaciones se detectó el traslado de autos sustraídos hacia otras provincias o incluso a países limítrofes, donde resulta más difícil rastrear su origen.