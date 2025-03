Los delincuentes mataron a una abuela luego de entrar a robar a su casa. Aún no se sabe la causa de su muerte pero podría ser por muerte súbita a causa del susto. Solo se llevaron 40 mil pesos. Su hija habló con la prensa.

El hecho ocurrió en la casa ubicada entres las calles Escalada 2.800 y Lambaré, Villa Sarmiento. El cuerpo sin vida de la anciana fue hallado por su hija Fabiana. La encontró atada a la cama cuanto arribó al hogar, situado en Villa Sarmiento. La abuela presentaba heridas de gravedad en diversas partes del cuerpo.

Beatriz Betty Vacarezza, era su nombre completo y la golpearon y ataron como si fuera una amenaza una abuela de 90 años.

“Es un crimen que ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, pero la Policía se enteró esta mañana cuando su hija fue quien llegó y descubrió que su mamá había sido asesinada. Betty, de 90 años, fue sorprendida por delincuentes que entraron a su casa trepando por la medianera de la vivienda lindera, que es de baja altura. Y ahí rompieron una pequeña ventana por la cual entraron. Se habla de hasta cuatro delincuentes y de hasta dos campanas cómplices que esperaron afuera”, informó TN.

Y prosiguió: “Lo cierto es que la sorprendieron durmiendo en su cama, pero todavía no está clara la causa de su muerte. La autopsia va a dar este resultado y, si no fue por el susto, fue por una asfixia mecánica, tal vez obstruyéndole la respiración con un paro cardiorrespiratorio. Los delincuentes no solo la mataron, sino que intentaron atarla y le robaron, entre objetos de valor y pequeños bienes, unos 40 mil pesos que encontraron”.