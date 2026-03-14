Torneo Apertura 14 y 15 de marzo: guía de televisión. Ofrece varios encuentros destacados entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. La fecha incluye partidos clave en la pelea por la tabla y un clásico con mucha historia como Belgrano–Talleres. A continuación, la guía completa para seguir los partidos por televisión y streaming.

Programación del Torneo Apertura

El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres aparece como uno de los partidos de fútbol más atractivos de la fecha. También se destaca el cruce entre River y Sarmiento en el Monumental y el cierre del domingo con Unión frente a Boca en Santa Fe.

Torneo Apertura: partidos del fin de semana en TV

Hora Partido y transmisión Sáb 17:00 Platense vs. Vélez — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO Sáb 20:00 Rosario Central vs. Banfield — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO Dom 15:15 Tigre vs. Argentinos — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO Dom 15:15 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO Dom 17:30 Belgrano vs. Talleres — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO Dom 19:45 River vs. Sarmiento — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO Dom 22:00 Unión vs. Boca — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO

El Torneo Apertura 2026 se juega con dos zonas y los 8 primeros de cada grupo clasifican a los playoffs. La tabla más reciente corresponde al cierre de la fecha 10, antes de que se juegue la fecha 11 este fin de semana.

Torneo Apertura 2026 – Tabla de posiciones

Zona A

Pos Equipo Pts 1 Vélez 19 2 Unión 15 3 Estudiantes (LP) 15 4 Independiente 14 5 Platense 14 6 Talleres 14 7 Boca 13 8 Lanús 12 9 Newell’s 11 10 Defensa y Justicia 10 11 Central Córdoba 9 12 Instituto 9 13 Deportivo Riestra 8 14 Aldosivi 7 15 San Lorenzo 7

Zona B

Pos Equipo Pts 1 Belgrano 18 2 Independiente Rivadavia 17 3 Tigre 16 4 Rosario Central 15 5 River 14 6 Gimnasia (LP) 14 7 Argentinos 13 8 Banfield 12 9 Huracán 11 10 Atlético Tucumán 10 11 Racing 10 12 Barracas Central 9 13 Estudiantes (RC) 8 14 Sarmiento 7 15 Godoy Cruz 6

El Torneo Apertura entró en una etapa decisiva y dejó varios datos llamativos en sus primeras diez fechas. El campeonato mostró una fuerte paridad, con muchos equipos separados por pocos puntos y con las zonas todavía abiertas. La lucha por los ocho lugares de clasificación a los playoffs mantiene a gran parte de los clubes con posibilidades reales de avanzar.

Uno de los aspectos más notorios del torneo es el rendimiento de Vélez, que se consolidó como uno de los equipos más regulares del campeonato. El conjunto de Liniers logró sostener una buena racha de resultados y se mantiene en lo más alto de su zona, mostrando solidez defensiva y eficacia en momentos clave. Esa regularidad lo convirtió en uno de los equipos a seguir en la pelea por el título.

En la otra zona, la sorpresa la dieron equipos como Belgrano, Independiente Rivadavia y Tigre, que se metieron en los primeros puestos y animan el campeonato. El crecimiento de estos clubes volvió todavía más competitiva la tabla y dejó a varios candidatos tradicionales obligados a sumar con urgencia para no quedar fuera de la zona de clasificación.

Entre los equipos grandes, River y Boca atraviesan un torneo irregular, aunque siguen dentro de la pelea por entrar a los playoffs. La seguidilla de partidos y la presión por mantenerse en la parte alta de la tabla hace que cada fecha tenga peso específico, especialmente cuando se acercan los cruces directos contra rivales de la misma zona.

De cara a lo que viene, el campeonato promete definiciones ajustadas. Las próximas jornadas pueden empezar a perfilar quiénes llegarán mejor posicionados a la fase eliminatoria, donde el formato a partido único en la cancha del mejor clasificado suele generar sorpresas. Con varias fechas todavía por jugarse, el Torneo Apertura mantiene la incertidumbre y la expectativa de un final abierto.