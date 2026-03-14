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Torneo Apertura 14 y 15 de marzo: guía de televisión

Fin de semana a puro deporte en la televisión argentina. El sábado 14 y domingo 15 de marzo llegan cargados de acción con fútbol europeo y local, tenis desde Indian Wells, automovilismo internacional y las mejores ligas del mundo. Una agenda intensa para seguir en vivo por TV y plataformas, con eventos que prometen marcar el pulso deportivo del fin de semana.

Por Andres Llinares

Publicación

Torneo Apertura guía de partidos del fin de semana en TV

Torneo Apertura 14 y 15 de marzo: guía de televisión. Ofrece varios encuentros destacados entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. La fecha incluye partidos clave en la pelea por la tabla y un clásico con mucha historia como Belgrano–Talleres. A continuación, la guía completa para seguir los partidos por televisión y streaming.

Programación del Torneo Apertura

El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres aparece como uno de los partidos de fútbol más atractivos de la fecha. También se destaca el cruce entre River y Sarmiento en el Monumental y el cierre del domingo con Unión frente a Boca en Santa Fe.

Torneo Apertura: partidos del fin de semana en TV

HoraPartido y transmisión
Sáb 17:00Platense vs. Vélez — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO
Sáb 20:00Rosario Central vs. Banfield — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO
Dom 15:15Tigre vs. Argentinos — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO
Dom 15:15Gimnasia vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO
Dom 17:30Belgrano vs. Talleres — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO
Dom 19:45River vs. Sarmiento — ESPN Premium — Flow / Telecentro Play / DGO
Dom 22:00Unión vs. Boca — TNT Sports — Flow / Telecentro Play / DGO

El Torneo Apertura 2026 se juega con dos zonas y los 8 primeros de cada grupo clasifican a los playoffs. La tabla más reciente corresponde al cierre de la fecha 10, antes de que se juegue la fecha 11 este fin de semana.

Torneo Apertura 2026 – Tabla de posiciones

Zona A

PosEquipoPts
1Vélez19
2Unión15
3Estudiantes (LP)15
4Independiente14
5Platense14
6Talleres14
7Boca13
8Lanús12
9Newell’s11
10Defensa y Justicia10
11Central Córdoba9
12Instituto9
13Deportivo Riestra8
14Aldosivi7
15San Lorenzo7

Zona B

PosEquipoPts
1Belgrano18
2Independiente Rivadavia17
3Tigre16
4Rosario Central15
5River14
6Gimnasia (LP)14
7Argentinos13
8Banfield12
9Huracán11
10Atlético Tucumán10
11Racing10
12Barracas Central9
13Estudiantes (RC)8
14Sarmiento7
15Godoy Cruz6

El Torneo Apertura entró en una etapa decisiva y dejó varios datos llamativos en sus primeras diez fechas. El campeonato mostró una fuerte paridad, con muchos equipos separados por pocos puntos y con las zonas todavía abiertas. La lucha por los ocho lugares de clasificación a los playoffs mantiene a gran parte de los clubes con posibilidades reales de avanzar.

Uno de los aspectos más notorios del torneo es el rendimiento de Vélez, que se consolidó como uno de los equipos más regulares del campeonato. El conjunto de Liniers logró sostener una buena racha de resultados y se mantiene en lo más alto de su zona, mostrando solidez defensiva y eficacia en momentos clave. Esa regularidad lo convirtió en uno de los equipos a seguir en la pelea por el título.

En la otra zona, la sorpresa la dieron equipos como Belgrano, Independiente Rivadavia y Tigre, que se metieron en los primeros puestos y animan el campeonato. El crecimiento de estos clubes volvió todavía más competitiva la tabla y dejó a varios candidatos tradicionales obligados a sumar con urgencia para no quedar fuera de la zona de clasificación.

Entre los equipos grandes, River y Boca atraviesan un torneo irregular, aunque siguen dentro de la pelea por entrar a los playoffs. La seguidilla de partidos y la presión por mantenerse en la parte alta de la tabla hace que cada fecha tenga peso específico, especialmente cuando se acercan los cruces directos contra rivales de la misma zona.

De cara a lo que viene, el campeonato promete definiciones ajustadas. Las próximas jornadas pueden empezar a perfilar quiénes llegarán mejor posicionados a la fase eliminatoria, donde el formato a partido único en la cancha del mejor clasificado suele generar sorpresas. Con varias fechas todavía por jugarse, el Torneo Apertura mantiene la incertidumbre y la expectativa de un final abierto.

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