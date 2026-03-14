La Agenda Deportiva: 14 y 15 de marzo de 2026. El fin de semana ofrece una agenda internacional con tenis de primer nivel en el desierto de California, la definición del Seis Naciones de rugby en Europa y varios partidos destacados de la NBA. Estos son los principales eventos para ver por televisión y streaming desde Argentina.

LOS 5 EVENTOS IMPERDIBLES DEL FIN DE SEMANA

Semifinal Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev – Indian Wells Semifinal Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Indian Wells Francia vs Escocia – definición del Seis Naciones Boston Celtics vs Golden State Warriors – NBA Final del Masters 1000 de Indian Wells

SÁBADO 14 DE MARZO

Tenis – ATP Masters 1000 de Indian Wells

17:30

Semifinal

Jannik Sinner vs Alexander Zverev

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Acceso: Paga

19:00

Semifinal

Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+

Acceso: Paga

El Indian Wells Masters, oficialmente llamado BNP Paribas Open, es uno de los torneos más prestigiosos del circuito de la ATP Tour. Pertenece a la categoría ATP Masters 1000, el nivel más alto del tenis masculino después de los Grand Slam. El campeón obtiene 1000 puntos para el ranking mundial, lo que lo convierte en una cita clave del calendario. Se disputa cada marzo en California y reúne a casi todos los mejores jugadores del mundo. Por su nivel competitivo y organización, muchos lo consideran el torneo más importante fuera de los cuatro grandes.

El torneo se juega en el Indian Wells Tennis Garden, California, Estados Unidos, uno de los complejos de tenis más grandes del mundo y con el segundo estadio más grande del deporte. Además, convoca a más de 400.000 espectadores durante el torneo, una cifra similar a varios Grand Slam. La competencia también incluye el circuito femenino, con la participación de la WTA Tour, lo que le da un carácter de gran festival del tenis. Por su ambiente, su convocatoria y la calidad del cuadro, suele ser llamado “el quinto Grand Slam”. Ganarlo es considerado uno de los títulos más prestigiosos del circuito profesional.

Rugby – Seis Naciones

13:45

Gales vs Inglaterra

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Acceso: Paga

17:00

Francia vs Escocia

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+

Acceso: Paga

Básquet – NBA

21:30

Boston Celtics vs Golden State Warriors

TV: ESPN

Streaming: Disney+ / NBA League Pass

Acceso: Paga

23:00

Los Angeles Lakers vs Houston Rockets

TV: ESPN 3

Streaming: Disney+ / NBA League Pass

Acceso: Paga

El Torneo de las Seis Naciones es la competencia anual más importante del rugby en Europa y una de las más prestigiosas del mundo. Lo disputan las selecciones de Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales, seis potencias históricas de este deporte. Se juega cada año entre febrero y marzo y concentra algunas de las rivalidades más tradicionales del rugby internacional. Los partidos suelen disputarse en estadios llenos y con una enorme audiencia televisiva en todo el continente.

La importancia del torneo también se explica por su historia: nació en 1883 como un campeonato entre las selecciones británicas y con el tiempo fue sumando países hasta llegar al formato actual. Ganar el torneo es uno de los mayores logros del rugby europeo, especialmente cuando un equipo consigue el Grand Slam, es decir, vencer a todos sus rivales en una misma edición. Además, el campeonato suele servir como una referencia clave para medir el nivel de las selecciones antes de la Copa del Mundo de rugby.

DOMINGO 15 DE MARZO

Tenis – ATP Masters 1000 de Indian Wells

19:00

Final

Ganador Sinner/Zverev vs Ganador Alcaraz/Medvedev

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Acceso: Paga

Básquet – NBA

16:30

New York Knicks vs Golden State Warriors

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+ / NBA League Pass

Acceso: Paga

20:00

Milwaukee Bucks vs Miami Heat

TV: NBA League Pass

Streaming: NBA League Pass

Acceso: Paga

Fórmula 1

El Gran Premio de China es una de las carreras tradicionales del calendario de la Fórmula 1. La competencia se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, un trazado moderno inaugurado en 2004 y conocido por su larga recta trasera y sus curvas técnicas. El circuito tiene una extensión de 5,4 kilómetros y suele ofrecer carreras estratégicas, donde el manejo de los neumáticos y las paradas en boxes resultan decisivos.

La carrera forma parte del inicio de la temporada y suele ser una de las primeras grandes pruebas para medir el rendimiento real de los equipos. En los últimos años, el Gran Premio de China se ha destacado por carreras intensas, adelantamientos en la recta principal y estrategias variadas debido a las condiciones cambiantes de la pista. Por su complejidad técnica y por el entusiasmo del público asiático, se ha consolidado como una cita importante dentro del campeonato mundial.

Franco Colapinto es uno de los pilotos argentinos más prometedores del automovilismo actual y forma parte de la nueva generación de corredores de Fórmula 1. Nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, provincia de Buenos Aires, y empezó a correr en karting a los 9 años. Su ascenso fue rápido: ganó el campeonato de Fórmula 4 Española en 2019 y luego compitió en categorías clave como Fórmula 3 y Fórmula 2, los escalones previos a la Fórmula 1.

En 2023 ingresó a la academia de pilotos de Williams, lo que le abrió la puerta al “Gran Circo”. Debutó en sesiones oficiales de F1 en 2024 y luego disputó carreras en la categoría, convirtiéndose en el primer argentino en competir en Fórmula 1 en más de dos décadas. Actualmente corre para Alpine, donde afronta su primera temporada completa como piloto titular dentro de una parrilla muy competitiva.

Circuito Internacional de Shanghái, un trazado moderno inaugurado en 2004

A pesar de su juventud, Colapinto ya suma varias participaciones en Grandes Premios y algunos puntos en el campeonato, con un promedio de llegada cercano al 14º puesto por carrera. Su presencia también reavivó el interés del público argentino por la Fórmula 1, algo que no ocurría desde los tiempos de pilotos como Carlos Reutemann o Gastón Mazzacane.

El argentino Franco Colapinto se convirtió en una de las grandes revelaciones del automovilismo internacional y en el piloto que volvió a colocar a la Argentina en la Fórmula 1 después de más de dos décadas. Nacido el 27 de mayo de 2003 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Colapinto inició su carrera en el karting y rápidamente llamó la atención en Europa. Su salto definitivo llegó en 2019, cuando se consagró campeón de la Fórmula 4 Española, un título que lo proyectó hacia las categorías formativas del automovilismo mundial.

Tras competir en Fórmula 3 y Fórmula 2, el piloto argentino ingresó al programa de desarrollo de Williams Racing, una de las escuderías históricas de la categoría. Ese paso le permitió debutar en actividades oficiales de la máxima categoría y posicionarse como una de las jóvenes promesas del paddock. Más tarde llegó su oportunidad como piloto titular en Alpine F1 Team, donde comenzó a disputar Grandes Premios en una parrilla altamente competitiva.

La irrupción de Colapinto generó una fuerte expectativa en el automovilismo argentino, que no tenía un representante estable en la Fórmula 1 desde comienzos de los años 2000. Su llegada reavivó el recuerdo de figuras históricas como Carlos Reutemann, subcampeón mundial en 1981, y Gastón Mazzacane, el último argentino que había competido en la categoría antes de esta nueva generación. Con talento, juventud y proyección internacional, Colapinto aparece hoy como la principal esperanza para que la Argentina vuelva a tener protagonismo en la máxima categoría del automovilismo mundial.