Villarruel compartió un posteo irónico contra Adorni en medio de la polémica por el viaje de su esposa

Villarruel compartió un posteo irónico contra Adorni y desató la polémica. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con la Casa Rosada al compartir en sus redes sociales un mensaje irónico dirigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la polémica que se generó por el viaje de su esposa en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos.

La titular del Senado replicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a Adorni defendiendo la presencia de su pareja en el avión presidencial. Sobre esas imágenes aparece la frase “El ajuste lo paga la política, jaja”, un mensaje que fue interpretado como una crítica al discurso oficial sobre el recorte del gasto público. El episodio se produce en un contexto de tensión creciente dentro del oficialismo, donde desde hace meses se evidencian diferencias entre el entorno presidencial y la vicepresidenta. El gesto de Villarruel, aunque breve, volvió a poner en evidencia esa distancia política.

La explicación de Adorni por el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete reconoció que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial hacia Nueva York junto a la delegación oficial que participó de Argentina Week 2026, un evento destinado a atraer inversiones al país.

Ante las críticas de la oposición y en redes sociales, el funcionario defendió la situación y aseguró que no hubo gasto de recursos públicos para cubrir los costos personales de su pareja. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo. Pagó su pasaje, 5.345 dólares, con fecha del 26 de febrero. Después hubo un cambio de agenda y Presidencia la invitó a subirse conmigo”, explicó Adorni en declaraciones televisivas. El funcionario insistió en que “no le sacamos ni un peso al Estado” y sostuvo que el viaje de su esposa ya estaba previsto antes de que se modificara la agenda oficial.

“Vengo a deslomarme una semana”

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, Adorni volvió a defender la situación y aseguró que su trabajo durante la gira en Estados Unidos es exigente. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, afirmó y por supuesto generó más polémica.

En ese mismo intercambio, el periodista cuestionó el uso del avión presidencial y le recordó que “no es un taxi ni un Uber”. El jefe de Gabinete reiteró que los gastos personales de su esposa no fueron cubiertos por el Estado. Pero sí el viaje. La explicación del funcionario no logró frenar las críticas. En redes sociales, su frase sobre “deslomarse” durante la gira oficial se viralizó rápidamente y dio origen a memes y comentarios irónicos.

Así se desloma Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, en Nueva York, se le nota en el rostro

El rol de Presidencia en la invitación

Según detalló Adorni, la invitación para que su esposa viajara en el avión presidencial fue gestionada por la Secretaría General de la Presidencia, el área que conduce Karina Milei, responsable de la organización de las comitivas oficiales. El funcionario sostuvo que su esposa ya tenía previsto viajar a Nueva York y que había adquirido su pasaje con anterioridad, por lo que el cambio en la logística no implicó erogaciones públicas. Además, remarcó que las delegaciones del actual gobierno son “las más chicas de la historia” y recordó que en administraciones anteriores incluso se incluía a periodistas dentro de las comitivas oficiales.

Distancia política entre Villarruel y la Casa Rosada

El episodio volvió a exponer las tensiones entre la vicepresidenta y el círculo cercano del presidente Milei. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, el saludo entre ambos fue nuevamente frío y protocolar.

Un día después, Adorni fue aún más directo al referirse al vínculo con Villarruel: “No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, porque no es parte del Gobierno ni de la gestión”, afirmó en una entrevista radial. Consultada recientemente durante su visita a Expoagro, la titular del Senado evitó profundizar sobre el conflicto. “Las internas son de la vieja política”, sostuvo. Y agregó que este tipo de temas funcionan como una “novela” que permite al periodismo seguir discutiendo algo que, según su visión, “no tiene importancia”. En ese contexto, también evitó referirse a su futuro electoral y aseguró que hoy su prioridad es respaldar a los sectores productivos. “Hay que apoyar a todos los sectores que generen empleo. A todos”, afirmó.

¿Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni?

La presencia de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el viaje oficial del presidente Javier Milei a Estados Unidos generó polémica en el Gobierno. La mujer, de 43 años, formó parte del traslado a Nueva York junto a la comitiva presidencial, lo que despertó cuestionamientos sobre su rol en la misión oficial.

Según explicó el propio funcionario, su esposa viajó porque tenía una actividad en esa ciudad, aunque no precisó de qué se trataba.

Adorni defendió públicamente la presencia de Angeletti con un argumento personal. “Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida”, sostuvo el jefe de Gabinete. Y agregó que su esposa también tenía previsto viajar por su cuenta a Estados Unidos por compromisos propios.

El funcionario cerró su explicación con una frase que generó repercusiones: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York”.

La esposa de Manuel Adorni en la Expo Estudiar en Europa

Una coach ontológica con trayectoria en empresas y docencia

De acuerdo con su perfil profesional, Angeletti se desempeña como coach ejecutivo y de vida, además de presentarse como especialista en desarrollo organizacional. En sus redes profesionales afirma dedicarse a acompañar a equipos y líderes para alcanzar su máximo potencial dentro de las organizaciones.

Es licenciada en Administración de Empresas por la UADE y se formó como coach ontológico profesional en Generación Más–Escuela de Formación Profesional. A mediados de 2024 fundó la consultora Más BE, orientada al coaching organizacional y desarrollo profesional.

Además, figura como directora de AS Innovación Profesional SRL, empresa que comparte con Adorni, quien aparece como gerente. La firma fue registrada en el Boletín Oficial en 2020 y se dedica a tareas de consultoría empresarial, gestión administrativa, estrategias operativas, coaching y asesoramiento financiero, entre otras actividades vinculadas al mundo corporativo.

Más de quince años de experiencia en gestión y recursos humanos

Según los antecedentes que detalla en su perfil profesional, Angeletti acumula más de quince años de experiencia laboral vinculada a la gestión empresarial. Durante ese período trabajó en diferentes compañías con responsabilidades en áreas financieras y de recursos humanos. Entre 2015 y 2021 fue responsable del Departamento de Finanzas en Las Invernadas del Oeste SA. También se desempeñó en Agropecuaria Las Helenas SA, donde ocupó cargos como gerente de Recursos Humanos y de Planificación y Análisis Financiero. En paralelo, desarrolló actividad académica. Entre 2016 y 2020 fue profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana, donde dictó materias vinculadas a administración y gestión organizacional.

Qué es el coaching ontológico

El coaching ontológico es una disciplina que busca ayudar a las personas a reflexionar sobre la forma en que interpretan su propia realidad y cómo esas interpretaciones influyen en sus decisiones y acciones. Sus defensores sostienen que el objetivo es ampliar las posibilidades de acción y mejorar la manera en que las personas se relacionan con su entorno.Según especialistas en recursos humanos, el proceso se basa en cambiar el punto de observación o perspectiva del individuo para generar nuevas formas de comprender la realidad. De esta manera, la persona puede redefinir sus objetivos y modificar conductas que condicionan su desarrollo personal o profesional.

Durante las sesiones, el coach trabaja con el llamado “coachee” —la persona que contrata el servicio— para identificar los obstáculos que se interponen entre esa persona y sus metas. A partir de ese diagnóstico, el proceso busca estimular cambios en la forma de pensar y actuar, bajo la premisa de que modificar las acciones también transforma la manera de ser.