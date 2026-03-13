En Argentina hubo campos de concentración y desaparecidos

Campos de concentración y desaparecidos. Lo que nunca imaginaron. A casi medio siglo del terrorismo de Estado, la existencia de centros clandestinos de detención y la práctica sistemática de la desaparición forzada siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Entre 1976 y 1983, el aparato represivo organizado por la dictadura militar desplegó una red de secuestros, torturas y exterminio que funcionó al margen de toda legalidad. La lógica que sostuvo ese sistema no fue improvisada: respondió a una concepción del poder que buscó suspender derechos, borrar identidades y administrar la vida y la muerte de miles de personas.

Durante aquellos años, el país fue atravesado por más de 600 centros clandestinos de detención distribuidos en todo el territorio. Algunos funcionaron en dependencias militares o policiales; otros, en fábricas abandonadas, quintas, comisarías o instalaciones estatales adaptadas para la represión. Allí, los secuestrados eran mantenidos con los ojos vendados, incomunicados y sometidos a interrogatorios bajo tortura. La detención no estaba registrada en ningún expediente judicial: quienes ingresaban a esos lugares quedaban fuera de la ley y también fuera de la mirada pública.

Mansión Sere. Castelar. Las primeras e incipientes marcas reconociendo los Centros Clandestinos de Detención en el Conurbano. Fue de bronce. Reemplaza luego de un huerto por cerámica.

La desaparición forzada fue el dispositivo central de ese sistema. No se trataba solo de eliminar a un adversario político, sino de producir una ausencia permanente, una persona que ya no estaba pero cuyo destino tampoco podía probarse. Sin cuerpo, sin registro oficial y sin información para las familias, la desaparición instalaba una incertidumbre radical. Ese vacío fue, en sí mismo, una forma de control social: el terror no terminaba con la muerte, sino que se prolongaba en el silencio.

Los centros clandestinos funcionaron como espacios de excepción, territorios donde las reglas jurídicas habituales dejaban de operar. Allí se suspendía el orden legal y se imponía otro régimen, decidido por quienes administraban la represión. La autoridad militar se arrogaba la facultad de decidir quién debía vivir, quién debía morir y quién quedaría atrapado en un limbo entre ambas cosas. En ese escenario, el detenido dejaba de ser un ciudadano para convertirse en un cuerpo disponible para la violencia del Estado.

La Mansión Seré, Campo de Concentación Atila, tal como la dejó la Fuerza Aérea luego de un incendio voluntario para borrar información en 1979

La organización de ese sistema no fue caótica. Formó parte de un circuito represivo coordinado, con zonas, subzonas y áreas militares que articulaban inteligencia, secuestro, interrogatorio y eliminación. La maquinaria incluía fuerzas armadas, policías, servicios de inteligencia y estructuras civiles de apoyo. Cada eslabón cumplía una función específica dentro de una cadena cuyo objetivo era neutralizar, disciplinar y reorganizar la sociedad bajo un nuevo orden político.

Los testimonios de sobrevivientes reconstruyeron con el tiempo el funcionamiento interno de esos lugares: las capuchas, las camas metálicas de tortura, los traslados nocturnos, los vuelos de la muerte. También revelaron que, incluso dentro de ese universo de violencia, existían jerarquías, rutinas y procedimientos. El terror estaba organizado con una precisión burocrática que transformaba el horror en un mecanismo cotidiano.

En 2015 aparecieron las pintadas en la casa de la Memoria y de la Vida en Mansión Seré y se movilizaron todos los organismos de DD.HH.

El impacto de ese sistema no se limitó a las víctimas directas. La desaparición forzada alteró el tejido social completo. Familias enteras quedaron atrapadas en la búsqueda interminable de información, mientras la sociedad convivía con rumores, silencios y temores. La incertidumbre era parte del método: el poder se ejercía no solo a través de la violencia física, sino también mediante la administración del miedo.

Con el retorno de la democracia en 1983 comenzó un proceso singular en el mundo: la investigación judicial de los crímenes cometidos por el propio Estado. El informe de la CONADEP y el histórico Juicio a las Juntas abrieron un camino que, décadas después, permitió reactivar los procesos judiciales y condenar a cientos de responsables. La justicia reconstruyó lo que el terrorismo de Estado había intentado borrar: nombres, historias y responsabilidades.

Automotores Orletti ubicado en Floresta. Era la base operativa de los grupos de tareas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Superintendencia de Policía Federal.

Hoy, los antiguos centros clandestinos se han transformado en espacios de memoria, donde se preservan los testimonios y las pruebas de lo ocurrido. No se trata solo de recordar el pasado, sino de comprender cómo fue posible que un Estado organizara un sistema destinado a colocar a miles de personas fuera de toda protección jurídica.

Porque detrás de cada desaparición hubo una decisión política: crear un territorio donde la ley quedara suspendida y el poder pudiera actuar sin límites. La historia argentina demuestra que ese tipo de dispositivos no surge de la nada. Requiere instituciones, discursos y estructuras capaces de transformar la excepción en regla.

Por eso, cada vez que se habla de los desaparecidos, no se trata únicamente de víctimas del pasado. Se trata también de una advertencia sobre los riesgos de cualquier poder que pretenda situarse por encima de la ley y decidir quién merece vivir dentro de ella y quién puede ser expulsado de su protección.